Od ilu stopni nie będzie można pracować? Nowe limity temperatur od 11 stycznia 2027 r.

Pracownicy zyskają większą ochronę podczas upałów. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała 9 lipca 2026 r. rozporządzenie zmieniające przepisy BHP. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw 10 lipca. Rozporządzenie określa dwa maksymalne progi temperatury. Prace nie będą mogły być wykonywane, gdy temperatura wynikająca z warunków atmosferycznych przekroczy:

35°C w pomieszczeniach pracy - niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy,

- niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, 32°C na otwartej przestrzeni - w przypadku prac ciężkich, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym (powodującym wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn albo powyżej 1000 kcal u kobiet).

Co istotne, zakaz wykonywania pracy będzie obowiązywał wyłącznie wtedy, gdy temperatura faktycznie przekroczy wskazane wartości. O wstrzymaniu pracy nie będą decydowały prognozy pogody, lecz rzeczywiste warunki panujące w miejscu wykonywania pracy.

Co będzie musiał zrobić pracodawca podczas upałów? Klimatyzacja to nie jedyne rozwiązanie

Nowe przepisy nakładają obowiązki jeszcze przed osiągnięciem temperatur granicznych. Jeżeli temperatura wyniesie:

w pomieszczeniach: 28°C - przy zwykłych pracach, 25°C - przy pracach ciężkich, lub

na otwartej przestrzeni: 25°C - przy każdym rodzaju pracy,

pracodawca będzie zobowiązany do podjęcia działań ograniczających wpływ wysokiej temperatury na zdrowie pracowników. Rozporządzenie nie narzuca jednego sposobu postępowania. W pierwszej kolejności pracodawca powinien zastosować rozwiązania techniczne ograniczające temperaturę, np. klimatyzację lub inne urządzenia chłodzące, o ile jest to możliwe. Jeżeli nie pozwalają na to względy technologiczne, będzie musiał wprowadzić rozwiązania organizacyjne dostosowane do rodzaju pracy. W praktyce mogą to być m.in.: dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy, zmiana godzin wykonywania obowiązków, przeniesienie najbardziej wymagających prac na chłodniejsze pory dnia, rotacja pracowników.

Praca w upałach 2027. Czy pracodawca będzie mógł sam ustalić nowe zasady?

Nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do konsultacji planowanych rozwiązań z pracownikami. Jeżeli w zakładzie działa komisja BHP, to właśnie z nią należy uzgodnić rozwiązania organizacyjne. Jeżeli komisji nie ma, pracodawca będzie musiał przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników zgodnie z Kodeksem pracy oraz zasięgnąć opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Po zakończeniu konsultacji pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracowników o przyjętych zasadach.

Kogo nie obejmą nowe przepisy o pracy w wysokich temperaturach? Lista wyjątków

Rozporządzenie przewiduje wyjątki od obowiązku wstrzymania pracy po przekroczeniu maksymalnych temperatur. Przepisy nie będą miały zastosowania m.in. do części prac wykonywanych w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, usuwania awarii oraz zapewnienia ciągłości podstawowych usług publicznych.

Wyłączenia obejmują również m.in.: funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy, pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Jaka kara grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie nowych przepisów o pracy w upałach?

Obowiązki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikają z Kodeksu pracy i podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenie przepisów BHP może skutkować nałożeniem na pracodawcę grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy o pracy w upałach? Jest konkretna data

Rozporządzenie zostało podpisane 9 lipca 2026 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 lipca 2026 r. Zgodnie z jego treścią wchodzi ono w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 11 stycznia 2027 r. Od tego dnia pracodawcy będą musieli stosować nowe zasady organizacji pracy podczas wysokich temperatur.