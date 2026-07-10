Rozporządzenie wprowadzające nowe zasady pracy podczas upałów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przepisy wyznaczają maksymalne temperatury, po których przekroczeniu niektóre prace trzeba będzie wstrzymać. Wiadomo też, od kiedy nowe obowiązki obejmą pracodawców.
Od ilu stopni nie będzie można pracować? Nowe limity temperatur od 11 stycznia 2027 r.
Pracownicy zyskają większą ochronę podczas upałów. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała 9 lipca 2026 r. rozporządzenie zmieniające przepisy BHP. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw 10 lipca. Rozporządzenie określa dwa maksymalne progi temperatury. Prace nie będą mogły być wykonywane, gdy temperatura wynikająca z warunków atmosferycznych przekroczy:
- 35°C w pomieszczeniach pracy - niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy,
- 32°C na otwartej przestrzeni - w przypadku prac ciężkich, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym (powodującym wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn albo powyżej 1000 kcal u kobiet).
Co istotne, zakaz wykonywania pracy będzie obowiązywał wyłącznie wtedy, gdy temperatura faktycznie przekroczy wskazane wartości. O wstrzymaniu pracy nie będą decydowały prognozy pogody, lecz rzeczywiste warunki panujące w miejscu wykonywania pracy.
Co będzie musiał zrobić pracodawca podczas upałów? Klimatyzacja to nie jedyne rozwiązanie
Nowe przepisy nakładają obowiązki jeszcze przed osiągnięciem temperatur granicznych. Jeżeli temperatura wyniesie:
- w pomieszczeniach: 28°C - przy zwykłych pracach, 25°C - przy pracach ciężkich, lub
- na otwartej przestrzeni: 25°C - przy każdym rodzaju pracy,
pracodawca będzie zobowiązany do podjęcia działań ograniczających wpływ wysokiej temperatury na zdrowie pracowników. Rozporządzenie nie narzuca jednego sposobu postępowania. W pierwszej kolejności pracodawca powinien zastosować rozwiązania techniczne ograniczające temperaturę, np. klimatyzację lub inne urządzenia chłodzące, o ile jest to możliwe. Jeżeli nie pozwalają na to względy technologiczne, będzie musiał wprowadzić rozwiązania organizacyjne dostosowane do rodzaju pracy. W praktyce mogą to być m.in.: dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy, zmiana godzin wykonywania obowiązków, przeniesienie najbardziej wymagających prac na chłodniejsze pory dnia, rotacja pracowników.
Praca w upałach 2027. Czy pracodawca będzie mógł sam ustalić nowe zasady?
Nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do konsultacji planowanych rozwiązań z pracownikami. Jeżeli w zakładzie działa komisja BHP, to właśnie z nią należy uzgodnić rozwiązania organizacyjne. Jeżeli komisji nie ma, pracodawca będzie musiał przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników zgodnie z Kodeksem pracy oraz zasięgnąć opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Po zakończeniu konsultacji pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracowników o przyjętych zasadach.
Kogo nie obejmą nowe przepisy o pracy w wysokich temperaturach? Lista wyjątków
Rozporządzenie przewiduje wyjątki od obowiązku wstrzymania pracy po przekroczeniu maksymalnych temperatur. Przepisy nie będą miały zastosowania m.in. do części prac wykonywanych w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, usuwania awarii oraz zapewnienia ciągłości podstawowych usług publicznych.
Wyłączenia obejmują również m.in.: funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy, pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Jaka kara grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie nowych przepisów o pracy w upałach?
Obowiązki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikają z Kodeksu pracy i podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenie przepisów BHP może skutkować nałożeniem na pracodawcę grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
Od kiedy obowiązują nowe przepisy o pracy w upałach? Jest konkretna data
Rozporządzenie zostało podpisane 9 lipca 2026 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 lipca 2026 r. Zgodnie z jego treścią wchodzi ono w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 11 stycznia 2027 r. Od tego dnia pracodawcy będą musieli stosować nowe zasady organizacji pracy podczas wysokich temperatur.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
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