Od 1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym zaczynają obowiązywać istotne zmiany w zakresie ustalania stażu pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu, obejmując m.in. umowy zlecenia oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiana ma charakter systemowy i nie ogranicza się wyłącznie do urlopów czy dodatków stażowych. Jej szczególnie istotnym skutkiem może być wpływ na okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Staż pracy 2026 – nowe zasady wliczania umów zlecenia i działalności

Po wejściu w życie nowych przepisów do stażu pracy w sektorze prywatnym będą mogły być zaliczane m.in.:

okresy wykonywania umów zlecenia (jeżeli były objęte ubezpieczeniami społecznymi),

okresy prowadzenia działalności gospodarczej,

inne udokumentowane okresy aktywności zawodowej.

Co istotne, część tych okresów może być uwzględniana także wstecznie – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania, np. zaświadczeniem z ZUS lub innymi dowodami (fakturami, przelewami).

Wypowiedzenie umowy o pracę 2026 – te progi pozostają bez zmian

Długość wypowiedzenia nadal zależy od stażu pracy u konkretnego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy

1 miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące – przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata

Właśnie tutaj zmiana może mieć największe znaczenie. Doliczenie wcześniejszych okresów zatrudnienia może sprawić, że pracownik przekroczy wyższy próg stażowy, co wydłuży okres wypowiedzenia.

Staż pracy a dłuższe wypowiedzenie po 1 maja 2026 r.

Jedną z istotnych kwestii jest wpływ wcześniejszych umów zlecenia na długość wypowiedzenia umowy o pracę. Nowe przepisy pozwalają doliczać okresy wykonywania umów zlecenia, jednak wyłącznie wtedy, gdy były one realizowane na rzecz tego samego pracodawcy.

Oznacza to, że przy ustalaniu długości wypowiedzenia liczy się nie cała historia zawodowa, ale wyłącznie relacja z konkretnym pracodawcą. Jeżeli pracownik:

najpierw wykonywał u danego pracodawcy umowę zlecenia,

a następnie został zatrudniony na umowę o pracę,

to okresy te mogą zostać zsumowane przy ustalaniu stażu pracy u tego pracodawcy.

Jeżeli łączny staż przekroczy wymagany próg (np. 6 miesięcy lub 3 lata), może to skutkować przejściem do dłuższego okresu wypowiedzenia. Przykładowo, pracownik zatrudniony na etacie przez 2 lata, który wcześniej przez rok wykonywał na rzecz tego samego pracodawcy umowę zlecenia, może – po wejściu w życie nowych zasad – osiągnąć łączny staż 3 lat. W efekcie okres wypowiedzenia może wydłużyć się z 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Przepisy przejściowe – kiedy nowe zasady nie zmieniają wypowiedzenia

Ustawodawca wprowadził istotne zabezpieczenie. Jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów (1 maja 2026 r. w sektorze prywatnym) trwa już okres wypowiedzenia umowy o pracę, to:

nie stosuje się nowych zasad wliczania okresów do stażu pracy,

wypowiedzenie jest liczone według dotychczasowych reguł.

Oznacza to, że nowe okresy (np. zlecenia czy działalność gospodarcza) nie mogą wydłużyć wypowiedzenia, które już trwa w momencie wejścia zmian.

Ustawodawca wprost potwierdza zasadę, że zmiana prawa nie ingeruje w trwające już wypowiedzenia – ich warunki pozostają niezmienne do końca.

Kluczowe znaczenie ma moment złożenia wypowiedzenia:

wypowiedzenia rozpoczęte przed 1 maja 2026 r. – liczone na starych zasadach

wypowiedzenia po 1 maja 2026 r. – mogą już uwzględniać nowy, szerszy staż pracy

24 miesiące na udokumentowanie stażu pracy – realne konsekwencje

Pracownicy będą mieli 24 miesiące na udokumentowanie nowych okresów zatrudnienia. W tym czasie należy przedstawić dokumenty potwierdzające wcześniejszą aktywność zawodową, takie jak:

zaświadczenia z ZUS,

umowy zlecenia,

dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli pracownik zrobi to w terminie, nowe okresy zostaną doliczone do stażu pracy, co może przełożyć się m.in. na:

szybsze osiągnięcie 10-letniego stażu i 26 dni urlopu,

dłuższe okresy wypowiedzenia w przyszłości.

Brak dokumentacji może skutkować nieuwzględnieniem części okresów przy ustalaniu uprawnień.

Staż pracy 2026 – wpływ nie tylko na wypowiedzenie

Zmiany w stażu pracy od 2026 roku nie ograniczają się wyłącznie do kwestii wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ nowe zasady będą miały również istotne znaczenie przy ustalaniu informacji o warunkach zatrudnienia, przy przyznawaniu dodatków stażowych, przy nabywaniu prawa do nagród jubileuszowych, a także w procesach rekrutacyjnych, w których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy.

Podsumowanie

Zmiany od 1 maja 2026 r. mogą sprawić, że staż pracy wielu osób znacząco się wydłuży. To z kolei wpłynie nie tylko na urlopy czy dodatki, ale również na długość wypowiedzenia umowy o pracę.

W praktyce znaczenie będzie miał nie tylko sam staż, ale także to, czy został odpowiednio udokumentowany i kiedy pracownik skorzysta z nowych przepisów.