Od 27 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie istotna zmiana w sposobie składania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Nowe zasady dotyczą nie tylko samych obcokrajowców, ale w praktyce również pracodawców, którzy ich zatrudniają i wspierają w procedurach administracyjnych.

MOS 2026 – elektroniczne wnioski o pobyt w Polsce

Od 27 kwietnia 2026 r. pełną funkcjonalność zyskuje system teleinformatyczny MOS (Moduł Obsługi Spraw). Oznacza to, że wnioski o:

zezwolenie na pobyt czasowy,

zezwolenie na pobyt stały,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

będą składane wyłącznie elektronicznie – przez portal MOS.

To duża zmiana organizacyjna, która ma uprościć procedury, ale jednocześnie wymaga wcześniejszego przygotowania – zwłaszcza w firmach zatrudniających cudzoziemców.

MOS 2026 a legalizacja pobytu – cyfryzacja procedur i nowe obowiązki

Jednocześnie ustawodawca utrzymał kilka wyjątków. Dotyczą one m.in. określonych kategorii pobytu czasowego, w szczególności spraw związanych z mobilnością wewnątrzkorporacyjną, częścią spraw rodzinnych oraz przypadków, w których cudzoziemiec przebywa poza Polską. W tych sytuacjach nadal stosowana będzie procedura papierowa.

Choć formalnie cały proces „startuje” online, postępowanie administracyjne nadal nie jest całkowicie zdalne. Po złożeniu wniosku cudzoziemiec musi liczyć się z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim – w szczególności w celu pobrania odcisków palców, złożenia podpisu oraz okazania oryginałów dokumentów.

Wnioski papierowe do 26 kwietnia 2026 r. – kluczowy termin MOS

Jednym z najważniejszych elementów reformy jest wyraźnie określony termin graniczny dla wniosków papierowych. Do 26 kwietnia 2026 r. możliwe będzie jeszcze składanie wniosków w tradycyjnej formie. Jednak w tym przypadku kluczowe znaczenie ma moment ich fizycznego wpływu do urzędu. Nie ma znaczenia:

data nadania przesyłki,

stempel pocztowy,

data wysłania.

Liczy się wyłącznie moment doręczenia do urzędu wojewódzkiego.

Po 26 kwietnia papierowe wnioski nie będą rozpatrywane i zostaną pozostawione bez rozpoznania. Oznacza to, że każdy wniosek „na ostatnią chwilę” może po prostu przepaść formalnie.

To istotne szczególnie dla osób, których legalny pobyt kończy się w tym okresie. W praktyce brak właściwego wyboru ścieżki postępowania może skutkować brakiem skutecznego złożenia wniosku. Dodatkowym ryzykiem jest zależność od osób trzecich – pracodawców, uczelni czy organizatorów staży. Bez ich elektronicznego podpisu system nie pozwoli zakończyć procedury.

MOS 2026 a pracodawcy – nowa rola w procesie legalizacji pracy

Jedną z kluczowych zmian, która bezpośrednio dotyczy rynku pracy, jest rola pracodawcy. Oznacza to, że część załączników – np. potwierdzenia zatrudnienia, warunków pracy czy informacji organizacyjnych – musi zostać podpisana elektronicznie przez pracodawcę i odesłana w systemie MOS.

System MOS generuje indywidualny link, który trafia bezpośrednio na adres e-mail pracodawcy. Dopiero po jego podpisaniu możliwe jest dalsze procedowanie wniosku. W praktyce oznacza to, że opóźnienia po stronie pracodawcy mogą wpływać na cały proces legalizacji pobytu pracownika.

MOS 2026 – planowanie zatrudnienia cudzoziemców i ciągłość legalizacji

Ponadto zmiana systemu oznacza konieczność wcześniejszego planowania legalizacji pobytu pracowników. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy:

kończy się ważność dokumentów pobytowych i pracy,

procedura przedłużenia trwa kilka tygodni,

pracownik musi utrzymać ciągłość legalnego zatrudnienia.

Osoby, których pobyt wygasa w okolicach przełomu kwietnia i maja 2026 r., powinny złożyć wniosek wcześniej – jeszcze w formie papierowej, zanim system MOS przejmie obsługę spraw.

Od 4 maja 2026 r. kolejna zmiana – karta CUKR

Kilka dni po uruchomieniu systemu MOS, czyli od 4 maja 2026 r., zacznie obowiązywać kolejny element reformy. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o kartę pobytu z adnotacją: „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej”, czyli tzw. karta CUKR.

To rozwiązanie dotyczy osób, które wcześniej korzystały z ochrony czasowej i przechodzą do nowej ścieżki legalizacji pobytu.