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mObywatel z ważnym terminem. Po 5 sierpnia wygasną certyfikaty. Sprawdź, co zrobić

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Brak logowania do mObywatela przed 5 sierpnia 2026 r. może oznaczać wygaśnięcie certyfikatów i konieczność ponownej aktywacji dokumentów.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 10:41

Użytkownicy aplikacji mObywatel mają czas tylko do 5 sierpnia 2026 r. Jedno logowanie pozwoli uniknąć dodatkowych formalności i ponownej aktywacji części dokumentów. Ważną informację powinni sprawdzić również studenci oraz dzieci korzystający z legitymacji w aplikacji.

Skrót artykułu

Masz mObywatela? Do 5 sierpnia trzeba się zalogować. Tylko wtedy dokumenty zaktualizują się automatycznie

W sierpniu 2026 r. zostanie przeprowadzona standardowa aktualizacja certyfikatów wykorzystywanych w aplikacji mObywatel. Certyfikaty odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo dokumentów dostępnych w aplikacji i możliwość korzystania z nich. Aby proces przebiegł automatycznie, użytkownik musi jedynie zalogować się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.

Po zalogowaniu nie trzeba wykonywać dodatkowych działań. Podczas aktualizacji mogą pojawić się komunikaty dotyczące odświeżania dokumentów. Jest to standardowy element procesu i nie wymaga potwierdzania ani samodzielnego uruchamiania żadnych funkcji.

Ważne

Sama aktualizacja odbędzie się automatycznie, ale brak logowania w terminie może oznaczać konieczność wykonania dodatkowych czynności.

Co się stanie, jeśli użytkownik nie zaloguje się do mObywatela do 5 sierpnia?

Osoby, które nie zalogują się do aplikacji przed wskazanym terminem, muszą liczyć się z tym, że certyfikaty wygasną. Sposób przywrócenia dostępu będzie zależał od rodzaju dokumentu znajdującego się w aplikacji. W przypadku części dokumentów konieczne może być ich ponowne zaktualizowanie. Użytkownik będzie musiał wejść w szczegóły konkretnego dokumentu i wykonać wskazaną aktualizację. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej. Te dokumenty będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy.

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mDowód w mObywatelu może wymagać ponownego potwierdzenia tożsamości. Tak odzyskasz dostęp

W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej użytkownik będzie musiał ponownie potwierdzić swoją tożsamość. Uwierzytelnienie będzie możliwe m.in. za pomocą:

  • e-dowodu,
  • profilu zaufanego,
  • bankowości elektronicznej.

Po przejściu tego procesu użytkownik odzyska możliwość korzystania z dokumentów w aplikacji.

mObywatel Junior. Uczniowie też muszą zalogować się do aplikacji przed 5 sierpnia

Aktualizacja certyfikatów obejmie również dokumenty dostępne w aplikacji mObywatel Junior. Rodzice powinni przypomnieć dzieciom, aby zalogowały się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 r. Dzięki temu proces odświeżenia certyfikatów przebiegnie automatycznie.

Po zalogowaniu nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. W trakcie aktualizacji mogą pojawić się komunikaty dotyczące odświeżania dokumentów - jest to standardowy element procesu.

Jeżeli dziecko nie zaloguje się do mObywatel Junior przed wskazanym terminem, certyfikat dokumentu wygaśnie. Aby ponownie korzystać z dokumentu, konieczne będzie wygenerowanie nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a następnie ponowne dodanie dokumentu w aplikacji.

Studenci muszą sprawdzić legitymację w mObywatelu. Część osób pobierze nowy kod QR

Zmiana może dotyczyć również części studentów korzystających z elektronicznej legitymacji studenckiej w aplikacji. Jeżeli dokument będzie wymagał aktualizacji, użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat w aplikacji mObywatel. W takim przypadku student będzie musiał:

  • udać się do dziekanatu swojej uczelni po nowy kod QR,
  • ponownie dodać Legitymację studencką w aplikacji,
  • zrobić to przed 5 sierpnia 2026 r.

Nie każdy student będzie musiał wykonać te czynności - dotyczy to wyłącznie osób, które otrzymają odpowiednie powiadomienie.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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