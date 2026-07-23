Masz mObywatela? Do 5 sierpnia trzeba się zalogować. Tylko wtedy dokumenty zaktualizują się automatycznie

W sierpniu 2026 r. zostanie przeprowadzona standardowa aktualizacja certyfikatów wykorzystywanych w aplikacji mObywatel. Certyfikaty odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo dokumentów dostępnych w aplikacji i możliwość korzystania z nich. Aby proces przebiegł automatycznie, użytkownik musi jedynie zalogować się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.

Po zalogowaniu nie trzeba wykonywać dodatkowych działań. Podczas aktualizacji mogą pojawić się komunikaty dotyczące odświeżania dokumentów. Jest to standardowy element procesu i nie wymaga potwierdzania ani samodzielnego uruchamiania żadnych funkcji.

Ważne Sama aktualizacja odbędzie się automatycznie, ale brak logowania w terminie może oznaczać konieczność wykonania dodatkowych czynności.

Co się stanie, jeśli użytkownik nie zaloguje się do mObywatela do 5 sierpnia?

Osoby, które nie zalogują się do aplikacji przed wskazanym terminem, muszą liczyć się z tym, że certyfikaty wygasną. Sposób przywrócenia dostępu będzie zależał od rodzaju dokumentu znajdującego się w aplikacji. W przypadku części dokumentów konieczne może być ich ponowne zaktualizowanie. Użytkownik będzie musiał wejść w szczegóły konkretnego dokumentu i wykonać wskazaną aktualizację. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej. Te dokumenty będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy.

mDowód w mObywatelu może wymagać ponownego potwierdzenia tożsamości. Tak odzyskasz dostęp

W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej użytkownik będzie musiał ponownie potwierdzić swoją tożsamość. Uwierzytelnienie będzie możliwe m.in. za pomocą:

e-dowodu,

profilu zaufanego,

bankowości elektronicznej.

Po przejściu tego procesu użytkownik odzyska możliwość korzystania z dokumentów w aplikacji.

mObywatel Junior. Uczniowie też muszą zalogować się do aplikacji przed 5 sierpnia

Aktualizacja certyfikatów obejmie również dokumenty dostępne w aplikacji mObywatel Junior. Rodzice powinni przypomnieć dzieciom, aby zalogowały się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 r. Dzięki temu proces odświeżenia certyfikatów przebiegnie automatycznie.

Po zalogowaniu nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. W trakcie aktualizacji mogą pojawić się komunikaty dotyczące odświeżania dokumentów - jest to standardowy element procesu.

Jeżeli dziecko nie zaloguje się do mObywatel Junior przed wskazanym terminem, certyfikat dokumentu wygaśnie. Aby ponownie korzystać z dokumentu, konieczne będzie wygenerowanie nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a następnie ponowne dodanie dokumentu w aplikacji.

Studenci muszą sprawdzić legitymację w mObywatelu. Część osób pobierze nowy kod QR

Zmiana może dotyczyć również części studentów korzystających z elektronicznej legitymacji studenckiej w aplikacji. Jeżeli dokument będzie wymagał aktualizacji, użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat w aplikacji mObywatel. W takim przypadku student będzie musiał:

udać się do dziekanatu swojej uczelni po nowy kod QR,

ponownie dodać Legitymację studencką w aplikacji,

zrobić to przed 5 sierpnia 2026 r.

Nie każdy student będzie musiał wykonać te czynności - dotyczy to wyłącznie osób, które otrzymają odpowiednie powiadomienie.