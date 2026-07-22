Kto straci możliwość jazdy na e-hulajnogach i jakie zmiany wchodzą w życie w Grecji?

Osoby planujące wyjazd wypoczynkowy do Grecji w 2026 roku, które zamierzały poruszać się po kurortach i miastach na e-hulajnogach, muszą przygotować się na istotne zmiany prawne. Najważniejsza modyfikacja przepisów dotyczy kryterium wiekowego.Wprowadzony zakaz sprawia, że nastoletni turyści oraz nieletni mieszkańcy nie będą mogli legalnie korzystać z tego typu pojazdów w przestrzeni publicznej.

Pakiet zmian obejmuje pełen zestaw wymogów oraz ograniczeń infrastrukturalnych. Jakich?

Zakaz jazdy dla nieletnich: Całkowity zakaz korzystania z e-hulajnóg dla osób, które nie ukończyły 17. roku życia .

Całkowity dla osób, które nie ukończyły . Obowiązkowe ubezpieczenie OC: Każdy kierujący elektryczną hulajnogą musi posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej .

Każdy musi posiadać ważną . Ograniczenia na drogach: Wprowadzono zakaz poruszania się e-hulajnogami po drogach, na których dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 50 km/h. Regulacja ta wyklucza ruch tych pojazdów z wielu głównych arterii miejskich.

Drakońskie mandaty w Grecji: do 1000 euro za złamanie przepisów dotyczących e-hulajnóg

W celu skutecznej egzekucji nowych regulacji zaostrzono taryfikator mandatów. Sankcje finansowe uderzą bezpośrednio w użytkowników pojazdów, osoby nieletnie, a także firmy oferujące wynajem lub sprzedaż sprzętu.

1000 euro kary dla przedsiębiorców: Wysoka grzywna grozi podmiotom gospodarczym za sprzedaż lub wypożyczenie hulajnogi elektrycznej osobie poniżej 17. roku życia .

Wysoka grozi podmiotom gospodarczym za osobie . 250 euro kary za brak OC: Poruszanie się pojazdem bez wymaganej polisy ubezpieczeniowej skutkuje mandatem w tej wysokości.

Poruszanie się pojazdem bez wymaganej skutkuje w tej wysokości. 150 euro kary dla nieletniego:Mandat nakładany na osobę poniżej 17. roku życia przyłapaną na jeździe e-hulajnogą .

nakładany na osobę przyłapaną na . 150 euro kary za brak kasku lub rozpraszacze: Surowa sankcja za jazdę bez kasku ochronnego, korzystanie ze słuchawek podczas jazdy lub używanie telefonu komórkowego (wzrost z dotychczasowych 40 euro).

Przykład: Rodzinne wakacje w Atenach. Rodzina podróżująca do Grecji z 15-letnim dzieckiem nie będzie mogła legalnie wypożyczyć dla niego e-hulajnogi. Wypożyczalni za udostępnienie pojazdu grozi kara 1000 euro, a nieletniemu użytkownikowi – 150 euro mandatu. Dodatkowo pełnoletni opiekun korzystający z hulajnogi musi pamiętać o założeniu kasku, schowaniu słuchawek oraz upewnieniu się, że pojazd posiada ubezpieczenie OC i nie porusza się po drodze z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h.

Dlaczego grecki parlament zdecydował się na zaostrzenie prawa?

Radykalna zmiana regulacji stanowi bezpośrednią odpowiedź władz na narastający problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dążenie do ograniczenia chaosu komunikacyjnego w popularnych ośrodkach turystycznych.Przyjęte rozwiązania mają skłonić kierujących do większej odpowiedzialności oraz wyraźnie poprawić poziom bezpieczeństwa na greckich drogach.