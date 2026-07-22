Seniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]

Kiedy przelew z dodatkiem pielęgnacyjnym pojawi się na koncie? Zasada wyprzedzenia

Dodatek pielęgnacyjny to wsparcie wypłacane seniorom i rencistom w ramach jednej wypłaty razem ze świadczeniem głównym. Wyznaczony indywidualnie w decyzji dzień wypłaty co do zasady pozostaje niezmienny. Przepisy przewidują od tej zasady wyjątek.

Jeżeli jednak wyznaczona data wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma obowiązek zrealizować przelew z wyprzedzeniem. Pieniądze muszą być dostępne na koncie lub doręczone przez listonosza najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Sierpniowy harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego – sprawdź swoją datę

W sierpniu 2026 roku dwa standardowe terminy wypłat nakładają się na dni wolne od pracy (1 sierpnia przypada w sobotę, a 15 sierpnia to również sobota i jednocześnie święto państwowe). W konsekwencji harmonogram wygląda następująco:

31 lipca (piątek) – wypłata dla osób ze standardowym terminem na 1 sierpnia (sobota),

– wypłata dla osób ze standardowym terminem na 1 sierpnia (sobota), 6 sierpnia (czwartek) – wypłata standardowa,

– wypłata standardowa, 10 sierpnia (poniedziałek) – wypłata standardowa,

– wypłata standardowa, 14 sierpnia (piątek) – wypłata dla osób ze standardowym terminem na 15 sierpnia (sobota/święto),

– wypłata dla osób ze standardowym terminem na 15 sierpnia (sobota/święto), 20 sierpnia (czwartek) – wypłata standardowa,

– wypłata standardowa, 25 sierpnia (wtorek) – wypłata standardowa.

Praktyczny przykład

Przykład: Pan Jan ma wyznaczony stały termin wypłaty emerytury i dodatku pielęgnacyjnego na 15. dzień miesiąca. Ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), ZUS zrealizuje przekaz wcześniej — przelew wpłynie na konto Pana Jana najpóźniej w piątek, 14 sierpnia.

Czy senior może wnioskować o stałą zmianę daty wypłaty dodatku pielęgnacyjnego?

Ustalona data wypłaty ma charakter stały i organ rentowy nie zmienia jej na zwykłe życzenie. Potrzeba spłaty rat kredytu lub bieżących rachunków nie jest uznawana przez ZUS za przesłankę do zmiany harmonogramu.

Zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w szczególnych sytuacjach, np. gdy senior musi regulować zobowiązania nakazane urzędowo (jak alimenty) w ściśle określonym dniu miesiąca. Każdy wniosek w tej sprawie jest rozpatrywany indywidualnie przez właściwą placówkę ZUS.

Wysokość i zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego seniorom

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Z urzędu (bez wniosku): Świadczenie otrzymują wszyscy seniorzy po ukończeniu 75. roku życia .

Świadczenie otrzymują wszyscy seniorzy po ukończeniu . Na wniosek: Osoby poniżej 75. roku życia muszą posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna: