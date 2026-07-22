Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Seniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Część seniorów otrzyma sierpniowy dodatek pielęgnacyjny wraz z podstawową emeryturą lub rentą szybciej, niż wynika to ze standardowego kalendarza.Materiały prasowe
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 11:23

Część seniorów otrzyma sierpniowy dodatek pielęgnacyjny z ZUS wraz z emeryturą lub rentą szybciej, niż wynika to ze standardowego kalendarza. Sprawdź, kiedy dokładnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje Ci świadczenie.

Skrót artykułu

Kiedy przelew z dodatkiem pielęgnacyjnym pojawi się na koncie? Zasada wyprzedzenia

Dodatek pielęgnacyjny to wsparcie wypłacane seniorom i rencistom w ramach jednej wypłaty razem ze świadczeniem głównym. Wyznaczony indywidualnie w decyzji dzień wypłaty co do zasady pozostaje niezmienny. Przepisy przewidują od tej zasady wyjątek.

Jeżeli jednak wyznaczona data wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma obowiązek zrealizować przelew z wyprzedzeniem. Pieniądze muszą być dostępne na koncie lub doręczone przez listonosza najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Waloryzacja emerytur 2027: Rząd daje tylko minimum. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]
Zobacz także
Waloryzacja emerytur 2027: Rząd daje tylko minimum. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]

Sierpniowy harmonogram wypłat dodatku pielęgnacyjnego – sprawdź swoją datę

W sierpniu 2026 roku dwa standardowe terminy wypłat nakładają się na dni wolne od pracy (1 sierpnia przypada w sobotę, a 15 sierpnia to również sobota i jednocześnie święto państwowe). W konsekwencji harmonogram wygląda następująco:

  • 31 lipca (piątek) – wypłata dla osób ze standardowym terminem na 1 sierpnia (sobota),
  • 6 sierpnia (czwartek) – wypłata standardowa,
  • 10 sierpnia (poniedziałek) – wypłata standardowa,
  • 14 sierpnia (piątek) – wypłata dla osób ze standardowym terminem na 15 sierpnia (sobota/święto),
  • 20 sierpnia (czwartek) – wypłata standardowa,
  • 25 sierpnia (wtorek) – wypłata standardowa.

Praktyczny przykład

Przykład: Pan Jan ma wyznaczony stały termin wypłaty emerytury i dodatku pielęgnacyjnego na 15. dzień miesiąca. Ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), ZUS zrealizuje przekaz wcześniejprzelew wpłynie na konto Pana Jana najpóźniej w piątek, 14 sierpnia.

Lekki stopień niepełnosprawności 2026: Wykaz przywilejów i uprawnienia [PORADNIK]
Zobacz także
Lekki stopień niepełnosprawności 2026: Wykaz przywilejów i uprawnienia [PORADNIK]

Czy senior może wnioskować o stałą zmianę daty wypłaty dodatku pielęgnacyjnego?

Ustalona data wypłaty ma charakter stały i organ rentowy nie zmienia jej na zwykłe życzenie. Potrzeba spłaty rat kredytu lub bieżących rachunków nie jest uznawana przez ZUS za przesłankę do zmiany harmonogramu.

Zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w szczególnych sytuacjach, np. gdy senior musi regulować zobowiązania nakazane urzędowo (jak alimenty) w ściśle określonym dniu miesiąca. Każdy wniosek w tej sprawie jest rozpatrywany indywidualnie przez właściwą placówkę ZUS.

Wysokość i zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego seniorom

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 366,68 zł miesięcznie.

  • Z urzędu (bez wniosku): Świadczenie otrzymują wszyscy seniorzy po ukończeniu 75. roku życia.
  • Na wniosek: Osoby poniżej 75. roku życia muszą posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce. Jak je uzyskać krok po kroku
Zobacz także
Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce. Jak je uzyskać krok po kroku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.)
  • www.zus.pl
Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSseniorzydodatek

Powiązane

Seniorka w okularach patrzy na pieniądze
KrajOgólnopolska Karta Seniora – jak wyrobić, ile kosztuje i jakie daje zniżki? [PORADNIK]
Dwie kobiety rozmawiają ze sobą, przeglądając dokumenty
ŚwiadczeniaUmiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: kompendium wiedzy o świadczeniach i przywilejach [PRZEWODNIK]
Kobieta dotyka lewego biodra
ŚwiadczeniaŚwiadczenie wspierające na chore stawy: Wniosek i kwoty wypłat z ZUS w 2026 roku

Najważniejsze

biznesmen firma przedsiębiorca
Prawo karne i wykroczenioweBruksela wymusza zmianę. Za przywłaszczenie unijnych środków odpowie sama firma
pieniądze, gotówka, kalkulator
WynagrodzeniaWynagrodzenie urlopowe 2026: jakie składniki uwzględnić, a jakie pominąć
Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Emerytury i rentySeniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]
samolot, pasażerowie, lot
Prawo internetu i ochrony danychTych klientów nie obsługujemy. Czy „czarna lista pasażerów” w PLL LOT jest legalna?
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek
PrawnikPięć lat prof. Marcina Wiącka jako RPO. Kadencja z dala od kamer i polityki
Szkoły mają problem z brakami kadrowymi wśród nauczycieli. Nawet jeśli je zapełnią, to nie wróży to dobrze na przyszłość.
OpinieCzy szkoła wraca do czasów tajnych kompletów?
Ministerstwo Zdrowia
PolitykaPrawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia [SONDAŻ DGP]