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Ogromny pożar na warszawskim Targówku. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin

W nocy wybuchł duży pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie
Ogromny pożar warsztatu samochodowego na warszawskim Targówku. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzinShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:09

Kłęby dymu unoszą się nad stolicą. Płonie warsztat samochodowy i połączony z nim salon samochodowy na warszawskim Targówku. - Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków - informuje asp. Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

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Aspirant Wujek poinformował, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek o godz. 5:09. - Po dojeździe na miejsce zgłoszenia okazało się, że pali się warsztat i połączony z nim salon samochodowy o wymiarach około 80x40 metrów. - powiedział.

Dodał, że źródło pożaru nie zostało jeszcze zlokalizowane, a wśród strażaków zaangażowanych w akcję gaśniczą jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze.

Co wiadomo o pożarze na warszawskim Targówku?

Przed godz. 8 w rozmowie z dziennikarzami asp. Wujek poinformował, że przyczyna pożaru jest na ten moment nieznana, a na miejscu pracuje 45 zastępów straży. Jak dodał, pożar objął też niektóre samochody, które stały obok salonu.

Strażak powiedział również, że „nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie ma informacji o osobach poszkodowanych”. Pytany - ile może potrwać jeszcze akcja, odparł, że „jeszcze na pewno kilka godzin”.

Stołeczna policja poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze zabezpieczają rejon ul. Krasnobrodzkiej, gdzie prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze. Zaapelowała do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb i niezbliżanie się do miejsca pożaru.

Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. „W działaniach zabezpieczających uczestniczą funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI wspierani przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Dokładne przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej” - podała policja.

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Źródło: PAP
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