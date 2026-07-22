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Prezydent Nawrocki wyznaczył termin ślubowania sędziego TK. Będą też kolejne nominacje

Sławomir Patyra
Bogucki: w najbliższy wtorek prezydent przyjmie ślubowanie od wybranego na sędziego TK Sławomira PatyryPAP Archiwalny / Leszek Szymański
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:34

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał w środę, że we wtorek 28 lipca prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm w czerwcu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

„W najbliższy wtorek 28 lipca prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry” - napisał Bogucki na platformie X.

Szef KPRP dodał, że prezydent „tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego”. „W przyszłym tygodniu Prezydent planuje także powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych” - dodał Bogucki.

W czerwcu tego roku Sejm wybrał Sławomira Patyrę na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu kończyła się dziewięcioletnia kadencja. Na początku lipca Patyra skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK. Ostatnio - jak donosiły media - Patyra skierował ponowne pismo w tej sprawie.

Z kolei przed tygodniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty informował o wysłaniu do prezydenta pisma, w którym apelował o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie przez Patyrę do sprawowania mandatu sędziego TK. (PAP)

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Źródło: PAP
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