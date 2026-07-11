Nie oznacza to jeszcze, że ZUS właśnie tyle podniesie świadczenia od marca 2027 r. Nowa prognoza pokazuje jednak, że wcześniejsze wyliczenia mogą okazać się zbyt ostrożne, a ostateczna waloryzacja może pozytywnie zaskoczyć miliony emerytów i rencistów.

Waloryzacja emerytur 2027. Nowa prognoza NBP może podnieść wskaźnik do 4,28 proc.

Jeszcze kilka tygodni temu rząd zakładał, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniesie 3,48 proc. Taki wskaźnik znalazł się w założeniach makroekonomicznych i posłużył do pierwszych szacunków wysokości świadczeń od marca 2027 r. Sytuację zmieniła jednak najnowsza projekcja inflacji przygotowana przez Narodowy Bank Polski. Ekonomiści banku centralnego przewidują dziś wyższą ścieżkę wzrostu cen niż jeszcze kilka miesięcy temu. To ważna informacja dla seniorów, ponieważ inflacja pozostaje jednym z najważniejszych elementów wpływających na wysokość corocznej waloryzacji.

Według obecnych wyliczeń, gdyby prognozy NBP sprawdziły się w kolejnych miesiącach, wskaźnik waloryzacji mógłby wzrosnąć do około 4,28 proc. Byłby więc wyraźnie wyższy od tego, który przyjęto w rządowych prognozach. Różnica nie wydaje się duża na pierwszy rzut oka. W przypadku kilku milionów świadczeń wypłacanych przez ZUS oznacza jednak setki milionów złotych dodatkowych wydatków i zauważalnie wyższe przelewy dla emerytów.

Wyższa inflacja może podnieść waloryzację emerytur 2027. Skąd wzięła się nowa prognoza NBP?

Marcowa waloryzacja nie zależy od decyzji politycznej ani uznania rządu. Jej wysokość wynika z zasad zapisanych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na wskaźnik waloryzacji wpływają przede wszystkim:

średnioroczna inflacja , zwłaszcza odczuwana przez gospodarstwa emerytów i rencistów,

, zwłaszcza odczuwana przez gospodarstwa emerytów i rencistów, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia ,

, ustawowy sposób obliczania wskaźnika waloryzacji.

W najnowszej projekcji NBP ekonomiści zwracają uwagę, że inflacja może utrzymać się na wyższym poziomie, niż przewidywano wiosną. Wpływają na to m.in. sytuacja na światowych rynkach surowców, niepewność geopolityczna oraz zmieniające się ceny energii i paliw. To właśnie zmiana prognozy inflacyjnej sprawia, że wcześniejsze wyliczenia waloryzacji mogą wymagać korekty.

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji 4,28 proc.? Sprawdzamy nowe wyliczenia

Jeżeli marcowa waloryzacja rzeczywiście wyniosłaby około 4,28 proc., podwyżki byłyby wyższe od tych wynikających z dotychczasowych rządowych założeń. Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczyłaby osób pobierających najniższe świadczenia. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z 1978,49 zł brutto do około 2063,17 zł brutto, czyli o 84,68 zł. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia.

Obecna emerytura brutto Emerytura po waloryzacji 4,28% Wzrost 2 000 zł 2 085,60 zł +85,60 zł 2 500 zł 2 607,00 zł +107,00 zł 3 000 zł 3 128,40 zł +128,40 zł 4 000 zł 4 171,20 zł +171,20 zł 5 000 zł 5 214,00 zł +214,00 zł

Każde świadczenie rośnie o ten sam procent, dlatego osoby pobierające wyższe emerytury otrzymują także wyższe podwyżki kwotowe. Warto jednak pamiętać, że przedstawione wyliczenia mają charakter symulacji i opierają się na obecnych prognozach makroekonomicznych.

Rząd prognozuje 3,48 proc., NBP nawet 4,28 proc. Skąd ta różnica w prognozie waloryzacji emerytur 2027?

Różnice między prognozami rządu i Narodowego Banku Polskiego nie są niczym niezwykłym. Obie instytucje przygotowują własne analizy gospodarcze, korzystając z różnych modeli i aktualnych danych. Założenia rządu powstały wcześniej i były potrzebne do przygotowania projektu budżetu oraz planowania wydatków państwa. Projekcja NBP została opracowana później, dlatego uwzględnia nowsze informacje dotyczące sytuacji gospodarczej oraz zmian na rynkach międzynarodowych. Dlatego właśnie prognoza banku centralnego nie przesądza jeszcze wysokości przyszłorocznej waloryzacji, ale pokazuje, że scenariusz wyższych podwyżek stał się dziś bardziej prawdopodobny.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik?

Choć najnowsza projekcja Narodowego Banku Polskiego otwiera drogę do wyższej waloryzacji, nie oznacza jeszcze, że właśnie taki wskaźnik zostanie zastosowany od 1 marca 2027 r. Dziś mówimy o prognozie przygotowanej na podstawie aktualnych danych gospodarczych. Przed jej realizacją gospodarka może jeszcze kilkakrotnie zaskoczyć – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Ostateczna wysokość waloryzacji zostanie wyliczona dopiero wtedy, gdy znane będą rzeczywiste dane za cały 2026 r. Chodzi przede wszystkim o średnioroczną inflację oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Oba wskaźniki publikuje Główny Urząd Statystyczny po zakończeniu roku i właśnie one stanowią podstawę do obliczenia ustawowego wskaźnika waloryzacji. Z tego powodu obecne wyliczenia należy traktować jako najbardziej prawdopodobny scenariusz na dziś, a nie jako decyzję, która już zapadła.

Co może jeszcze zmienić waloryzację emerytur w 2027 r.?

Do marca 2027 r. pozostało jeszcze kilka miesięcy, a w tym czasie mogą pojawić się nowe okoliczności wpływające na sytuację gospodarczą. Ekonomiści zwracają uwagę, że prognozy inflacyjne są regularnie aktualizowane, ponieważ reagują na wydarzenia w kraju i za granicą. Na ostateczny wskaźnik waloryzacji mogą oddziaływać między innymi:

tempo wzrostu cen w drugiej połowie 2026 r.,

w drugiej połowie 2026 r., zmiany na rynku pracy i dynamika wynagrodzeń ,

, ceny energii oraz paliw ,

, sytuacja geopolityczna i światowe ceny surowców ,

, kolejne projekcje publikowane przez Narodowy Bank Polski.

Każdy z tych elementów może sprawić, że ostateczny wskaźnik okaże się wyższy lub niższy od obecnych prognoz.

Waloryzacja emerytur 2027. Najważniejsze terminy i daty dla seniorów

Osoby pobierające emerytury i renty nie muszą składać żadnych wniosków o waloryzację. ZUS przeprowadza ją z urzędu, jednak zanim świadczenia wzrosną, trzeba przejść przez kilka etapów wynikających z przepisów i publikacji danych statystycznych.

Najważniejsze terminy wyglądają dziś następująco: lipiec 2026 r. – publikacja najnowszej projekcji inflacji NBP,

– publikacja najnowszej projekcji inflacji NBP, jesień 2026 r. – kolejne prognozy gospodarcze i aktualizacja oczekiwań ekonomistów,

– kolejne prognozy gospodarcze i aktualizacja oczekiwań ekonomistów, styczeń–luty 2027 r. – GUS ogłasza dane o inflacji i przeciętnym wynagrodzeniu za 2026 r.,

– GUS ogłasza dane o inflacji i przeciętnym wynagrodzeniu za 2026 r., 1 marca 2027 r. – ZUS przeprowadza ustawową waloryzację emerytur i rent.

To właśnie publikacja danych GUS będzie momentem, który zakończy spekulacje dotyczące wysokości przyszłorocznych podwyżek.

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