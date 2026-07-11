Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że stan zatrudnienia w PSP na koniec maja 2026 r. wynosił 32 448 osób, z czego 30 542 to funkcjonariusze, a 1906 to pracownicy cywilni. Biorąc pod uwagę stan etatowy, który w przypadku funkcjonariuszy wynosi 32 226 etatów, liczba wakatów wynosi niemal 1,7 tys.

Ile możne zarobić strażak? To zależy od kilku czynników

Państwowa Straż Pożarna zapewnia, że wakaty są na bieżąco uzupełniane przez regularne nabory do służby. Zarobki w formacji – w przypadku funkcjonariuszy – wahają się od 6 tys. do nawet ponad 30 tys. zł, przy czym najwyższe uposażenie zarezerwowane jest dla komendanta głównego PSP.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. Są to m.in.: dodatek za stopień, dodatek służbowy lub dodatek funkcyjny za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, dodatek motywacyjny, a także dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz przesłanki przyznania dodatków do uposażenia określone są w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP.

W dokumencie wskazano 20 grup uposażenia zasadniczego, przy czym grupa pierwsza to stażyści, a grupa 20. to komendant główny PSP. Dla każdej grupy rozporządzenie określa mnożnik kwoty bazowej, od którego zależy wysokość wynagrodzenia. Dla przykładu mnożnik kwoty bazowej dla pierwszej grupy zaszeregowania wynosi obecnie 1,773, a dla ostatniej 5,737.

Komenda Główna PSP, zapytana o wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy tej formacji w poszczególnych grupach zaszeregowania, poinformowała, że na koniec ubiegłego roku stażysta w PSP zarabiał średnio 6584 zł brutto, przy czym minimalne uposażenie wyniosło 6111 zł brutto, a maksymalne 11 594 zł brutto. Na podobne uposażenie mogą liczyć technicy i ratownicy-kierowcy zaszeregowani do grupy czwartej. Ich średnie uposażenie to 7176 zł brutto, przy czym uposażenie minimalne to 6264, a maksymalne 11 182 zł brutto.

Powyżej 10 tys. zł brutto zarabiają średnio strażacy zaszeregowani do grupy 10. – to specjaliści oraz pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju. Od 11 966 zł brutto do 20 984 zł brutto zarabiają strażacy zaszeregowani do grupy 15. – naczelnicy wydziałów, główni specjaliści, radcy prawni i specjaliści dziedzinowi.

Największe zarobki w PSP zarezerwowane są dla grup 19. i 20. – do pierwszej z nich należą zastępcy komendanta głównego PSP, którzy zarabiają od 26 276 do 28 969 zł brutto; do drugiej szef PSP, który zarabia 31 757 zł brutto.

Jak poinformowała Komenda Główna PSP, w tym roku limit etatowy funkcjonariuszy PSP został zwiększony o 60 etatów wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026–2029” oraz 425 etatów wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Nowe etaty – jak przekazała PSP – są wprowadzane sukcesywnie od kwietnia 2026 roku. Zwróciła również uwagę, że program modernizacji służb podległych MSWiA zakłada przyznanie Państwowej Straży Pożarnej kolejnych 20 etatów w przyszłym roku. Z kolei w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej planuje się dalsze wzmocnienie formacji o dodatkowe 1680 etatów.