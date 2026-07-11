Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5 tysięcy złotych kary za jego brak. Ruszyła lawina kontroli

Świadectwo energetyczne to dziś jeden z najważniejszych dokumentów

Sprzedaż domu, wynajem mieszkania czy przygotowanie nieruchomości do transakcji to nie tylko podpisanie umowy i ustalenie ceny. Coraz większe znaczenie mają także obowiązkowe dokumenty. Jednym z nich jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

To urzędowe opracowanie pokazujące, ile energii potrzebuje budynek do normalnego funkcjonowania. Uwzględnia nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale również ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylację, klimatyzację oraz straty energii wynikające z konstrukcji budynku. W praktyce dokument pozwala ocenić, jakie mogą być koszty eksploatacji mieszkania lub domu.

Świadectwo zawiera wskaźniki efektywności energetycznej, dzięki którym przyszły nabywca lub najemca może łatwiej oszacować przyszłe wydatki na utrzymanie nieruchomości. Dla właściciela jest natomiast informacją o rzeczywistym stanie budynku. Szczególnie w starszych domach dokument często pokazuje, jak duże straty energii powodują nieocieplone ściany, nieszczelne okna czy przestarzałe instalacje grzewcze.

Obowiązek obejmuje już niemal wszystkich właścicieli

Jeszcze kilka lat temu świadectwo charakterystyki energetycznej było wymagane głównie dla budynków wybudowanych po 2009 roku. Obowiązujące dziś przepisy znacząco rozszerzyły ten obowiązek. Obecnie dokument muszą posiadać również właściciele starszych nieruchomości, jeśli planują ich sprzedaż lub wynajem. Dotyczy to mieszkań w blokach, domów jednorodzinnych, a także budynków wielorodzinnych podzielonych na lokale.

Wyjątek dotyczy osób, które korzystają z nieruchomości wyłącznie na własne potrzeby i nie planują jej sprzedaży ani wynajmu. W momencie wystawienia mieszkania lub domu na rynek obowiązek uzyskania świadectwa staje się jednak bezwzględny.

Za dokument trzeba zapłacić

Uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej wiąże się z dodatkowymi kosztami. Cena zależy przede wszystkim od powierzchni nieruchomości, jej lokalizacji, rodzaju budynku oraz stawek specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia. Najczęściej właściciele płacą od 500 do 800 zł. W przypadku większych domów lub nieruchomości położonych w największych miastach koszt może przekroczyć nawet 1000 zł.

Dokument może przygotować wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Rosnące zainteresowanie usługą sprawia, że w wielu regionach czas oczekiwania na wykonanie dokumentu wydłuża się, a ceny stopniowo rosną.

Modernizacja oznacza konieczność wyrobienia nowego świadectwa

Wielu właścicieli zakłada, że raz uzyskane świadectwo będzie można wykorzystywać przez wiele lat. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Jeżeli po wystawieniu dokumentu przeprowadzona zostanie modernizacja mająca wpływ na zużycie energii, konieczne będzie sporządzenie nowego świadectwa. Dotyczy to między innymi wymiany źródła ogrzewania, docieplenia budynku, montażu pompy ciepła, instalacji nowego systemu wentylacji czy innych prac poprawiających efektywność energetyczną.

Oznacza to, że właściciel, który zainwestował w ograniczenie kosztów ogrzewania i poprawę standardu budynku, musi ponownie zapłacić za przygotowanie dokumentu potwierdzającego nowe parametry energetyczne nieruchomości.

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Nawet 5 tys. zł grzywny za brak świadectwa

Przepisy przewidują dotkliwe konsekwencje dla osób, które zignorują obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeżeli właściciel sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość i nie posiada wymaganego dokumentu, może zostać ukarany grzywną wynoszącą nawet 5000 zł. Dlatego przed wystawieniem mieszkania lub domu na sprzedaż albo podpisaniem umowy najmu warto upewnić się, że wszystkie wymagane formalności zostały dopełnione.

Koszt uzyskania świadectwa jest znacznie niższy niż wysokość możliwej kary. W praktyce brak dokumentu może więc okazać się jedną z najdroższych formalnych pomyłek związanych z obrotem nieruchomościami.