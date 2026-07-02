Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać etapowo: najpierw w sektorze publicznym, a następnie w firmach prywatnych. Reforma zmienia podstawową zasadę, która obowiązywała przez lata. Dotychczas do stażu pracy wliczano przede wszystkim zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a wiele innych form aktywności zawodowej nie miało znaczenia przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Po zmianach sytuacja wygląda inaczej, ponieważ do stażu można doliczyć także okresy wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej oraz wybrane okresy pracy za granicą. W efekcie osoby, które przez lata pracowały poza klasycznym etatem, mogą dziś formalnie udowodnić znacznie dłuższy staż zawodowy niż wynikało to wcześniej z dokumentów pracowniczych. W instytucjach publicznych nowe zasady zaczęły obowiązywać od stycznia, a od maja objęły również sektor prywatny.

Więcej urlopu, wyższe dodatki i szybsze nagrody

Zmiana przepisów przekłada się bezpośrednio na uprawnienia pracownicze. Jednym z najbardziej odczuwalnych efektów jest możliwość wcześniejszego uzyskania prawa do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie zamiast 20, co oznacza nawet sześć dodatkowych dni wolnych w roku. Znaczenie mają również dodatki stażowe, które funkcjonują m.in. w administracji publicznej, szkolnictwie oraz części firm prywatnych, ponieważ wyższy staż może oznaczać wzrost wynagrodzenia zasadniczego nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zmiany dotyczą także nagród jubileuszowych, a doliczenie nowych okresów aktywności zawodowej może przyspieszyć moment ich uzyskania o kilka lat, co dla wielu pracowników oznacza realne korzyści finansowe.

Dokument z ZUS jako warunek uwzględnienia stażu

Choć przepisy weszły w życie, nie działają automatycznie, ponieważ aby pracodawca mógł doliczyć nowe okresy do stażu pracy, konieczne jest ich formalne potwierdzenie. Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dopiero po jego przedstawieniu pracodawca może ponownie przeliczyć staż i przyznać wynikające z niego uprawnienia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje uzyskanie jednego zbiorczego zaświadczenia obejmującego wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym, co ma ograniczyć liczbę dokumentów i ułatwić pracę działom kadr. W sytuacji, gdy w systemach ZUS brakuje części danych, konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak umowy, decyzje administracyjne czy potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak przebiega procedura w ZUS

Cały proces opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym kroku pracownik składa wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczeniowe, następnie ZUS analizuje dane i na ich podstawie przygotowuje dokument. Po jego wydaniu zaświadczenie trafia do pracodawcy, który dokonuje ponownego przeliczenia stażu pracy i aktualizuje uprawnienia pracownika. Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma poprawność danych we wniosku, ponieważ im bardziej kompletny wniosek, tym mniejsze ryzyko dodatkowych wyjaśnień i szybsze wydanie dokumentu.

Setki tysięcy wniosków i rosnące zainteresowanie

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się bardzo duże, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do końca kwietnia wpłynęło blisko 640 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń potrzebnych do doliczenia nowych okresów do stażu pracy. Instytucja podkreśla, że proces został w dużej mierze zautomatyzowany, a na rozpatrzenie wniosku przewidziano siedem dni roboczych. Według danych ZUS wydano już ponad milion zaświadczeń. Od maja liczba wniosków dodatkowo wzrosła wraz z objęciem reformą pracowników sektora prywatnego, a w przypadkach niepełnej dokumentacji prowadzone są dodatkowe postępowania wyjaśniające. Skala zainteresowania pokazuje, jak wielu pracowników przez lata nie mogło formalnie potwierdzić swojego doświadczenia zawodowego.

Jak złożyć wniosek przez internet

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie przez konto w systemie ZUS, gdzie po zalogowaniu należy przejść do zakładki „Usługi”, a następnie wybrać formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy”. Część danych uzupełniana jest automatycznie, jednak przed wysłaniem należy sprawdzić poprawność informacji i uzupełnić brakujące pola. Po złożeniu wniosku ZUS rozpoczyna weryfikację i przygotowuje dokument, który następnie można przekazać pracodawcy.

Dlaczego warto nie zwlekać ze złożeniem dokumentów

Eksperci zwracają uwagę, że nie warto odkładać formalności, ponieważ brak zaświadczenia oznacza, że pracodawca nie uwzględni dodatkowych okresów zatrudnienia przy liczeniu stażu pracy. W praktyce może to prowadzić do utraty prawa do wyższego dodatku stażowego, późniejszego terminu nagrody jubileuszowej albo krótszego urlopu wypoczynkowego. Im szybciej pracownik złoży wniosek i dostarczy dokument do pracodawcy, tym szybciej będzie mógł skorzystać z nowych uprawnień wynikających z jednej z największych zmian w prawie pracy ostatnich lat.