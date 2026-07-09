To świadczenie często umyka rodzinom, bo nie działa jak popularne programy socjalne. Nie decyduje tu dochód, lecz renta rodzinna, dokumenty i moment, w którym powstała niezdolność do pracy.

Od 1 marca 2026 r. dodatek dla sieroty zupełnej -bo o nim mowa - wynosi 689,17 zł miesięcznie. To ekstra pieniądze wypłacane razem z rentą rodzinną. Nie trzeba więc mylić tego świadczenia z osobnym zasiłkiem z pomocy społecznej. Podstawą jest system rentowy, a dokładniej renta rodzinna po zmarłym rodzicu lub rodzicach. W skali roku obecna kwota daje 8270,04 zł dodatkowego wsparcia. Dla osoby uczącej się, studiującej albo wymagającej stałej pomocy to realna różnica w domowym budżecie.

Najpierw musi istnieć prawo do renty rodzinnej. ZUS wskazuje, że dodatek dotyczy osoby uprawnionej do renty rodzinnej, która nie posiada obojga rodziców, albo osoby, której matka zmarła, a ojciec był nieznany. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS wymienia rentę rodzinną jako świadczenie dla uprawnionych członków rodziny osoby, która w chwili śmierci miała emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do jednego z tych świadczeń.

Najważniejsze grupy uprawnionych to:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione ;

; w określonych przypadkach także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie;

wdowa, wdowiec i rodzice, jeśli spełniają ustawowe warunki.

Dla dodatku 689,17 zł najważniejsza jest pierwsza grupa, czyli dzieci i młodzi dorośli pobierający rentę rodzinną.

Granice wieku wynikają z zasad renty rodzinnej. Dziecko ma prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat, a jeśli kontynuuje naukę — do zakończenia nauki, zasadniczo nie dłużej niż do 25. roku życia. Jeżeli 25. urodziny przypadają na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do końca tego roku studiów. To oznacza, że dodatek z ZUS może pobierać nie tylko małoletnie dziecko. Może go dostawać także 19-letni uczeń technikum, 22-letnia studentka albo 25-latek kończący ostatni rok studiów.

Istnieje jednak jeszcze jeden wyjątek i dotyczy osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy albo całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji w okresie wskazanym w ustawie. Wtedy renta rodzinna, a wraz z nią dodatek, mogą przysługiwać bez ograniczenia wieku.

Bezterminowa wypłata nie zależy od samego orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawa używa rentowych pojęć:

całkowita niezdolność do pracy oraz

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Te wyjątkowe przypadki - wynikające z sytuacji zdrowotnej - najlepiej obrazują dwa przykłady.

Przykład 1 Osoba traci rodziców, ma rentę rodzinną i przed 16. rokiem życia staje się całkowicie niezdolna do pracy. W takim układzie wiek 25 lat nie zamyka automatycznie prawa do renty rodzinnej. Dopóki istnieje prawo do renty rodzinnej, może istnieć także prawo do dodatku.

Przykład 2 Student pobiera rentę rodzinną, a całkowita niezdolność do pracy powstaje w czasie nauki przed osiągnięciem ustawowej granicy wieku. Tu także ZUS nie patrzy wyłącznie na metrykę, lecz na moment powstania niezdolności i dalsze prawo do renty.

To jedna z najbardziej praktycznych informacji dla beneficjentów dodatku dla sieroty zupełnej. ZUS wyjaśnia, że dodatek wypłaca każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile takich osób jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Jeżeli więc renta rodzinna po rodzicach przysługuje trojgu rodzeństwa, sama renta jest dzielona według zasad ustawowych, ale dodatek nie znika w podziale. Każda uprawniona osoba może dostać własne 689,17 zł miesięcznie. To ma duże znaczenie dla większych rodzin. Przy dwojgu uprawnionych dzieci miesięczna dopłata może wynieść łącznie 1378,34 zł, przy trojgu — 2067,51 zł.

ZUS nie opisuje tego dodatku jako świadczenia przyznawanego automatycznie. Aby go otrzymać, potrzebny jest wniosek ERRD, czyli wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Formularz ERRD jest dostępny na stronie ZUS, a jego aktualizacja widnieje z datą 17 grudnia 2024 r. Procedurę ubiegania się o świadczenie reguluje także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Przepisy wprost przewidują możliwość złożenia żądania przyznania dodatku do pobieranego świadczenia i określają, jakie dane powinien zawierać taki wniosek. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną. ZUS wymienia:

dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców;

albo dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wniosek można złożyć w placówce ZUS, przez pełnomocnika, pocztą albo za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. ZUS informuje, że decyzja zapada w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do jej wydania.

Kiedy ZUS może odmówić dodatku dla sieroty zupełnej i jak się odwołać?

Najczęstszy problem dotyczy nie samej kwoty, lecz prawa do renty rodzinnej. Jeśli renta rodzinna wygasa, dodatek również traci podstawę. Tak dzieje się np. wtedy, gdy pełnoletnia osoba kończy naukę i nie spełnia już ustawowych warunków. ZUS może też wezwać do uzupełnienia dokumentów, gdy we wniosku brakuje danych albo załączników. Z rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe wynika, że organ rentowy wzywa do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 14 dni.

Ważne Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie. ZUS wskazuje, że wnosi się je za pośrednictwem jednostki, która wydała decyzję, do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Podstawa prawna i źródła: