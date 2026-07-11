Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmiany rozporządzenia o maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Głos w tej sprawie zabrał na łamach „Rzeczpospolitej” prezes Krajowej Rady Notarialnej Aleksander Szymański. Jak stwierdził, projekt ma na celu przede wszystkim urealnienie stawek ryczałtowych za czynności, których wysokość nie należy od wartości.

Zmienią się wyłącznie stawki maksymalne

Prezes Krajowej Rady Notarialnej zastrzegł, że rozporządzenie nadal określa wyłącznie stawki maksymalne. Jak dodał, wynagrodzenie notariusz zawsze ustalane jest indywidualnie z klientem i może być niższe.

- Zmiany korygują również górny limit taksy przy transakcjach o najwyższej wartości, zachowując mechanizm maksymalnych stawek oraz preferencyjne limity dla czynności dokonywanych w najbliższej rodzinie - dodał Szymański.

Przykładowe zmiany taksy notarialnej

Wiadomo, jak mają się mienić maksymalne stawki taksy notarialnej. Największa podwyżka może dotknąć osoby, które chcą sporządzić testament. Maksymalna stawka ma wzrosnąć z 50 zł do 200. To oznacza podwyżkę o 300 proc. Zmian maksymalnych stawek jest jednak więcej.

Opłata za odwołanie testamentu może wzrosnąć z 30 do 50 zł. Sporządzenie oświadczeni o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma wzrosnąć dwukrotnie z obecnych 50 do 100 zł.

Notariusz będzie mógł policzyć więcej za sporządzenie pełnomocnictwa obejmującego jedną czynność. Obecnie stawka maksymalna wynosi 30 zł. Po zmianach ma wzrosnąć do maksymalnie 100 zł. Dwukrotnie ma wzrosnąć także stawka za sporządzenie pełnomocnictwa obejmującego więcej niż jedną czynność - ze 100 do 200 zł.

Wzrosnąć mają także maksymalne stawki za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni. Obecnie maksymalna taksa notarialna za te czynności wynosi 750 zł. Po zmianach ma wzrosnąć do 900 zł. Także maksymalna stawka za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy ma pójść w górę. Obecnie notariusz może policzyć za tę czynność maksymalnie 1100 zł, a po zmianach będzie to 1300 zł.

Zmiany zasad naliczania wynagrodzenia przy czynnościach uzależnionych od wartości przedmiotu umowy

Kluczowe zmiany, o jakie wnioskuje resort sprawiedliwości dotyczą zasad wynagrodzenia dla czynności uzależnionych od przedmiotu umowy. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, gdy wartość przekracza kwotę 2 mln zł, stawka notarialna wynosi 6770 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 mln zł, ale nie więcej niż 10 000, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, czyli najbliższych członków rodziny nie więcej niż 7500 zł.

Projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości przewiduje następujące maksymalne stawki:

- Przy transakcji o wartości od 2 do 5 mln - 6770 zł brutto plus 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł

- Przy wartości transakcji przekraczającej 5 mln zł - 14 270 zł brutto plus 0,15 proc. od nadwyżki ponad 5 mln zł, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Resort sprawiedliwości chce także w tym przypadku zostawić preferencje dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej, czyli do członków najbliższej rodziny. Dla nich maksymalna stawka taksy notarialnej ma sięgać 15 tys. zł. Obecnie jest to 7,5 tys. zł.

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości. Dzięki tym regulacjom stawki notarialne są jednolite w całym kraju, a różnice mogą wynikać wyłącznie z zastosowania stawki niższej niż maksymalna.