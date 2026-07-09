Nie każdy zapis przenosi się do internetu, bo nadal będzie można zadzwonić lub przyjść do rejestracji. Najważniejsze jest jednak, że pacjent ma zobaczyć więcej dostępnych terminów i skorzystać z poczekalni, gdy odpowiedniej wizyty nie ma od razu.

Centralna e-rejestracja od 1 sierpnia 2026. Lista 8 nowych świadczeń

Lista wygląda niepozornie, dopóki nie przypomnimy sobie, jak dziś wielu pacjentów szuka specjalisty. Jeden telefon do poradni, drugi do szpitala, sprawdzanie terminów w innym mieście, a czasem powtarzanie tej samej procedury w kilku placówkach. Centralna e-rejestracja ma zebrać dostępne terminy w jednym systemie, dzięki czemu pacjent nie musi ograniczać się do poradni, do której od lat dzwonił z przyzwyczajenia.

Od 1 sierpnia 2026 r. system obejmie pierwsze wizyty w ośmiu kolejnych zakresach:

angiologia lub chirurgia naczyniowa ,

, choroby zakaźne ,

, endokrynologia ,

, choroby wątroby ,

, choroby układu odpornościowego ,

, nefrologia ,

, neonatologia ,

, choroby płuc.

Centralna e-rejestracja działa już dla mammografii, testu HPV HR oraz pierwszej wizyty u kardiologa, a docelowo ma obejmować wszystkie konsultacje specjalistyczne finansowane ze środków publicznych.

Co nowego 9 lipca 2026 r.?

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała 8 lipca, że centralna e-rejestracja ma do końca 2027 r. objąć 39 specjalizacji. Kolejnym etapem ma być e-kolejka do szpitali na planowe zabiegi.

Jak zapisać się do endokrynologa i nefrologa przez IKP i mojeIKP?

Największa zmiana dotyczy sposobu szukania wolnego miejsca. Pacjent korzystający z Internetowego Konta Pacjenta albo aplikacji mojeIKP może sprawdzić dostępne terminy bez wykonywania serii telefonów do kolejnych poradni. System pozwala też zmienić albo odwołać wizytę. To może mieć szczególne znaczenie dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Kto dziś szuka endokrynologa wyłącznie w najbliższym mieście, często widzi długą kolejkę i na tym kończy poszukiwania. Centralna baza pozwala rozszerzyć obszar wyszukiwania i sprawdzić, czy wcześniejszy termin pojawił się kilkadziesiąt kilometrów dalej.

Przykład Pacjent z chorobą tarczycy dostaje e-skierowanie na pierwszą konsultację endokrynologiczną. W najbliższej poradni termin jest odległy, ale w sąsiednim powiecie zwolniło się miejsce. Jeżeli termin jest widoczny w centralnej e-rejestracji i odpowiada kryteriom pacjenta, może on wybrać tę wizytę zamiast ograniczać poszukiwania do jednej placówki.

System ma umożliwiać:

przeglądanie dostępnych terminów i placówek,

wybór wizyty odpowiadającej preferencjom pacjenta,

zmianę lub odwołanie terminu,

otrzymywanie powiadomień o wizycie,

skorzystanie z poczekalni, gdy odpowiedniego terminu brakuje.

O miejscu w kolejce nie zdecyduje wyłącznie szybkość zapisu. System uwzględni m.in. kategorię medyczną, szczególne uprawnienia pacjenta i datę zgłoszenia.

Jak zapisać się do lekarza od 1 sierpnia 2026? Online, telefonicznie lub osobiście

Internet nie będzie jedyną drogą do wizyty. Pacjent może zapisać się sam przez IKP lub mojeIKP albo skontaktować się z placówką, która zrobi to w jego imieniu. Do wyboru będą trzy drogi:

IKP – zapis online po zalogowaniu,

– zapis online po zalogowaniu, mojeIKP – zapis w aplikacji na telefonie,

– zapis w aplikacji na telefonie, placówka medyczna – rejestracja telefoniczna lub osobista.

To ważne dla seniorów i osób, które nie korzystają ze smartfona lub Profilu Zaufanego. Przepisy nadal pozwalają zgłosić się do placówki osobiście albo telefonicznie.

Czy centralna e-rejestracja obejmuje pierwszą wizytę i kolejne kontrole?

Zmiana dotyczy pierwszych wizyt objętych centralną e-rejestracją. Pacjent, który już leczy się u specjalisty i wraca na kolejną kontrolę, może umawiać termin bezpośrednio w swojej placówce. Tak działają obecnie zasady dla kardiologii.

Przykład:

Pani Anna pierwszy raz dostaje skierowanie do nefrologa. Jej pierwsza konsultacja zostanie objęta rozszerzaną centralną e-rejestracją.

pierwszy raz dostaje skierowanie do nefrologa. Jej pierwsza konsultacja zostanie objęta rozszerzaną centralną e-rejestracją. Pan Marek od dwóch lat leczy się w poradni nefrologicznej i ma wrócić z wynikami za trzy miesiące. Kolejną kontrolę umawia w ramach kontynuacji leczenia.

Jak działa poczekalnia w centralnej e-rejestracji i kto może z niej skorzystać?

Gdy brakuje odpowiedniego terminu, pacjent może skorzystać z poczekalni. System sam pilnuje wolnych miejsc i szuka wizyty zgodnej z jego preferencjami.

Pacjent może wskazać:

miejsce wizyty ,

, dogodne dni ,

, preferowane godziny.

Gdy zwolni się pasujący termin, system może przypisać go osobie oczekującej. Kolejność uwzględnia jednak m.in. kategorię medyczną i szczególne uprawnienia, dlatego pacjent „pilny” może zostać obsłużony wcześniej niż pacjent stabilny. Ważna jest też różnica między odwołaniem wizyty a nieobecnością. Jeśli pacjent odwoła termin, nie traci dotychczasowego czasu oczekiwania. Jeśli nie przyjdzie i nie odwoła wizyty, może trafić na koniec kolejki.

Czy do centralnej e-rejestracji potrzebne jest skierowanie do specjalisty?

Centralna e-rejestracja nie znosi obowiązku posiadania skierowania tam, gdzie wymagają go przepisy. Samo zalogowanie do IKP nie wystarczy, jeśli pacjent nie spełnia warunków dostępu do danego specjalisty. Osoby z papierowym skierowaniem lub szczególnymi uprawnieniami mogą wymagać bezpośredniego kontaktu z placówką.

Czy centralna e-rejestracja skróci kolejki do endokrynologa, nefrologa i pulmonologa?

Wspólny system może ograniczyć blokowanie kilku terminów przez jednego pacjenta, szybciej przekazywać odwołane wizyty i pokazywać wolne miejsca poza najbliższą poradnią. Nie zwiększy jednak liczby specjalistów. Jeżeli w regionie brakuje endokrynologów lub nefrologów, sama e-rejestracja nie stworzy dodatkowych godzin przyjęć. Pacjent może za to szybciej znaleźć zwolnione miejsce i łatwiej sprawdzić terminy w innych miejscowościach.

Kto najbardziej skorzysta z centralnej e-rejestracji od 1 sierpnia 2026?

Zmiana najbardziej zainteresuje osoby, które dopiero rozpoczynają poszukiwanie specjalisty w jednym z nowych zakresów. Szczególną uwagę powinny zwrócić na nią osoby:

mające skierowanie na pierwszą wizytę u specjalisty objętego rozszerzeniem,

u specjalisty objętego rozszerzeniem, szukające wcześniejszego terminu poza swoją miejscowością,

gotowe dojechać do innego miasta lub powiatu,

mające trudności z dodzwonieniem się do wielu poradni,

chcące korzystać z poczekalni i automatycznego wyszukiwania terminu,

opiekujące się dzieckiem lub bliskim, któremu trzeba znaleźć pierwszą konsultację.

Pacjenci pozostający już pod stałą opieką specjalisty powinni natomiast sprawdzić zasady kontynuacji leczenia w swojej poradni. Sam fakt, że dana specjalizacja wchodzi do centralnej e-rejestracji, nie przesądza o przeniesieniu każdej kolejnej kontroli do nowego trybu.

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