Nowe limity dorabiania do renty rodzinnej od czerwca 2026. Jakie kwoty obowiązują?

Od 1 czerwca renta rodzinna jest wypłacana w pełnej wysokości, jeśli miesięczny przychód nie przekracza 6694,10 zł brutto. Podane limity będą obowiązywały do końca sierpnia.

Przychód od 6694,10 zł do 12 431,80 zł brutto może spowodować zmniejszenie świadczenia. Po przekroczeniu 12 431,80 zł brutto ZUS może zawiesić wypłatę renty rodzinnej.

Kiedy ZUS zmniejszy rentę rodzinną? Przekroczenie limitów przychodu w 2026 roku

Kwota zmniejszenia zależy od wysokości przekroczenia limitu. Maksymalne zmniejszenie renty rodzinnej dla jednej osoby wynosi obecnie 841,05 zł.

Kilka osób pobiera jedną rentę rodzinną. Jak ZUS rozlicza przekroczenie limitu?

Renta rodzinna może przysługiwać kilku osobom, np. rodzeństwu. W takim przypadku przekroczenie limitu przez jedną osobę wpływa wyłącznie na jej część świadczenia. Nie obniża części należnej pozostałym uprawnionym.

Jakie zarobki wliczają się do limitu renty rodzinnej? ZUS wyjaśnia zasady

ZUS uwzględnia przychody objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Dotyczy to m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy. Takie przychody mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Renta rodzinna a umowa zlecenia do 26. roku życia. Ważny wyjątek dla młodych

Nie wszystkie zarobki są wliczane do limitu. Umowa zlecenia zawarta przez ucznia lub studenta do ukończenia 26. roku życia co do zasady nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Przychód z takiej umowy zwykle nie wpływa na rentę rodzinną.

Wyjątek dotyczy osób, które wykonują zlecenie dla pracodawcy, u którego jednocześnie pracują na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku ZUS uwzględnia także przychód ze zlecenia.

Ile wynosi renta rodzinna w 2026 roku?

Wysokość renty rodzinnej zależy od świadczenia, które przysługiwało lub mogło przysługiwać zmarłemu. ZUS ustala świadczenie w najkorzystniejszej wysokości. Renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego - dla jednej osoby,

90 proc. świadczenia zmarłego - dla dwóch osób,

95 proc. świadczenia zmarłego - dla trzech lub większej liczby osób.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób, przysługuje im jedno wspólne świadczenie. ZUS dzieli je po równo między wszystkich uprawnionych. Renta rodzinna nie może być niższa od najniższej renty rodzinnej. Obecnie wynosi ona 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Jeżeli wyliczone świadczenie jest niższe, ZUS podwyższa je do tej kwoty. W przypadku kilku uprawnionych osób podwyższenie dotyczy łącznej renty rodzinnej.