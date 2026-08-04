Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafiły założenia projektu rozporządzenia dotyczącego bonu senioralnego (nr RD324). Dokument określa szczegółowe zasady funkcjonowania programu. Rząd zapowiada, że wsparcie nie będzie przyznawane automatycznie - senior będzie musiał złożyć wniosek do gminy i przejść kwalifikację. Po jej zakończeniu ma zostać zawarta umowa określająca zakres pomocy. Program ma być finansowany z budżetu państwa. Projektowane rozporządzenie ma doprecyzować procedurę ubiegania się o bon senioralny, sposób przeprowadzania kwalifikacji oraz wzór dokumentów wykorzystywanych przez gminy.

Bon senioralny 2026. Rząd pokazał założenia rozporządzenia - co mają zmienić?

Bon senioralny został wprowadzony ustawą z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, która wejdzie w życie 7 sierpnia 2026 r. Świadczenie ma wynosić maksymalnie 2150 zł miesięcznie i będzie przeznaczone na sfinansowanie codziennej pomocy dla seniora. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby wymagające pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, takich jak przygotowywanie posiłków, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, organizowanie i umawianie wizyt lekarskich, a także załatwianie spraw urzędowych i innych formalności.

Program ma obowiązywać w latach 2026 - 2028, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2026 r.

Jak otrzymać bon senioralny? Konieczny będzie wniosek i kwalifikacja

Z założeń projektu rozporządzenia wynika, że bon senioralny nie będzie przyznawany automatycznie. Senior, który będzie chciał skorzystać ze wsparcia, będzie musiał złożyć wniosek do gminy. Następnie zostanie przeprowadzona kwalifikacja, podczas której oceniony zostanie przede wszystkim stopień samodzielności i zakres niezaspokojonych podstawowych czynności życia codziennego.

Konieczne będzie również spełnienie warunków określonych w ustawie. Jednym z nich jest kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 3410 zł średniego miesięcznego dochodu z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Kwota ta będzie co roku waloryzowana. Wsparcie będzie przysługiwać seniorom, którzy ukończyli 65 lat, spełniają kryterium obywatelstwa oraz nie przekraczają wskazanego limitu dochodowego.

Bon senioralny. Po kwalifikacji gmina podpisze z seniorem umowę

Po pozytywnej kwalifikacji senior nie otrzyma pieniędzy do ręki. Projekt przewiduje, że gmina zawrze z nim umowę o realizacji bonu senioralnego. Dokument będzie określał indywidualny zakres wsparcia oraz liczbę godzin pomocy dostosowaną do potrzeb konkretnej osoby. Oznacza to, że zakres usług nie będzie jednakowy dla wszystkich beneficjentów programu.

Kto zorganizuje pomoc w ramach bonu senioralnego i kto za nią zapłaci?

Z założeń projektu rozporządzenia wynika również, że za realizację bonu senioralnego będą odpowiadać gminy. Będą mogły organizować pomoc samodzielnie, np. przez ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, albo zlecić jej świadczenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Program ma być w całości finansowany z budżetu państwa. Gminy będą zgłaszać zapotrzebowanie na środki, które za pośrednictwem wojewodów trafią do samorządów. Niewykorzystane dotacje będą podlegały zwrotowi.

Projekt przewiduje również kontrolę realizacji programu. Gminy będą monitorować jakość świadczonych usług, w tym poziom zadowolenia seniorów z otrzymywanego wsparcia, natomiast wojewodowie będą nadzorować realizację programu w skali województwa.

Potrzeba wprowadzenia dodatkowego wsparcia dla seniorów wynika m.in. ze zmian demograficznych. Na koniec 2025 r. w Polsce żyło blisko 10 mln osób w wieku 60 lat i więcej, co stanowiło 26,9 proc. całej populacji. Prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba osób starszych wzrośnie do około 12,4 mln i będzie stanowić niemal 40 proc. społeczeństwa.

Bon senioralny. To dopiero założenia - kiedy pojawią się obowiązujące przepisy?

Na obecnym etapie opublikowano jedynie założenia projektu rozporządzenia. Ostateczny kształt przepisów będzie znany po opublikowaniu projektu rozporządzenia w Rządowym Centrum Legislacji.