Wasyl Bodnar ma opuścić Warszawę i powrócić do Kijowa, gdzie obejmie stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. O planowanej nominacji poinformował 3 sierpnia prezydent Wołodymyr Zełenski podczas narady z ambasadorami i kierownikami ukraińskich placówek dyplomatycznych.

Jak podała agencja Interfax-Ukraina, do kierownictwa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma dołączyć także Wasyl Zwarycz, obecny ambasador Ukrainy w Czechach i poprzednik Bodnara na placówce w Polsce. Oznacza to, że Kijów jednocześnie przeprowadza zmiany w dwóch ważnych dla Ukrainy przedstawicielstwach w Europie Środkowej.

Zapowiedź Zełenskiego nie przesądza jeszcze o terminie formalnego zakończenia misji dyplomatycznej Bodnara. Do przeprowadzenia całej procedury potrzebne są odpowiednie decyzje personalne ukraińskich władz. Dopiero po wskazaniu następcy rozpocznie się również proces prowadzący do objęcia przez niego placówki w Warszawie.

Kandydaci na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej wśród osób branych pod uwagę przy obsadzaniu stanowiska ambasadora Ukrainy w Polsce znajdują się Iryna Wereszczuk oraz Ołeksandr Miszczenko. Ukraińskie władze nie ogłosiły dotychczas ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Iryna Wereszczuk od września 2024 r. jest zastępczynią szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Wcześniej pełniła funkcję wicepremierki oraz ministry do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów. W strukturach prezydenckich zajmowała się między innymi sprawami społecznymi, pomocą dla osób poszkodowanych wskutek rosyjskiej agresji, wsparciem weteranów oraz powrotami obywateli Ukrainy.

Drugim wymienianym kandydatem jest Ołeksandr Miszczenko, obecny wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy i doświadczony dyplomata. Pracował między innymi w ukraińskich placówkach w Australii, Turcji i Azerbejdżanie. Jako wiceszef resortu uczestniczył również w rozmowach dotyczących stosunków polsko-ukraińskich.

Przed objęciem urzędu nowy ambasador będzie musiał uzyskać zgodę państwa przyjmującego. Następnie zostanie mianowany przez stronę ukraińską i złoży listy uwierzytelniające prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Do czasu zakończenia tej procedury pracami ambasady może kierować chargé d’affaires.

Wasyl Bodnar ponownie w kierownictwie ukraińskiego MSZ

Powrót Bodnara do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy nie będzie dla niego wejściem w nowy obszar administracji. Funkcję wiceministra spraw zagranicznych pełnił już w latach 2017–2021. Odpowiadał wówczas między innymi za część relacji dwustronnych i politykę zagraniczną Ukrainy wobec państw regionu.

Bodnar jest zawodowym dyplomatą związanym z ukraińskim resortem spraw zagranicznych od 1998 r. W latach 2006–2010 pracował w ambasadzie Ukrainy w Warszawie jako pierwszy sekretarz, a następnie radca. W latach 2021–2024 był ambasadorem Ukrainy w Turcji. Biegle posługuje się językiem polskim.

Na stanowisko ambasadora Ukrainy w Polsce został mianowany dekretem Wołodymyra Zełenskiego z 25 października 2024 r. Placówkę objął po Wasylu Zwaryczu, którego ukraiński prezydent odwołał z Warszawy w czerwcu 2024 r. i skierował do Pragi.

Zmiana ambasadora Ukrainy w czasie trudnych rozmów z Polską

Nowy szef placówki w Warszawie przejmie obowiązki w okresie intensywnych kontaktów między Polską i Ukrainą. Dwustronna agenda obejmuje pomoc wojskową, bezpieczeństwo granicy, handel, transport, odbudowę Ukrainy, sytuację obywateli ukraińskich w Polsce oraz kwestie historyczne.

Znaczenie warszawskiej placówki wykracza przy tym poza stosunki dwustronne. Polska pozostaje dla Ukrainy jednym z głównych państw tranzytowych, ważnym zapleczem logistycznym oraz uczestnikiem rozmów dotyczących bezpieczeństwa wschodniej części NATO. Wybór następcy Bodnara będzie zatem jedną z istotniejszych decyzji personalnych ukraińskiej dyplomacji w regionie.