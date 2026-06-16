Wcześniejsze zakończenie pracy oznacza niższe świadczenie

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysokość emerytury jest długość aktywności zawodowej. Im dłużej opłacane są składki, tym wyższy może być przyszły emerytalny przelew. Osoby, które dłużej pozostają aktywne zawodowo, gromadzą więcej składek, a ich kapitał jest dzielony przez krótszy przewidywany okres pobierania emerytury.

Składki emerytalne a wysokość emerytury. Zarobki wpływają na przyszłe świadczenie

Znaczenie ma nie tylko to, jak długo pracujesz, ale także ile zarabiasz. Składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru składek. W przypadku pracowników podstawą jest co do zasady wynagrodzenie brutto. Niższe zarobki oznaczają niższe wpłaty.

Konto w ZUS warto sprawdzać regularnie. Można zobaczyć prognozę emerytury

Na koncie w eZUS można sprawdzić informacje o zapisanych składkach i prognozowanej wysokości przyszłej emerytury. Można tam zobaczyć różne warianty przyszłej emerytury. Regularna kontrola pozwala wykryć błędy i uzupełnić brakujące dane.

Kapitał początkowy w ZUS. Okresy pracy sprzed 1999 roku nadal mają znaczenie

Okresy pracy sprzed 1999 roku są przeliczane jako kapitał początkowy. Brak części dokumentów lub nieustalone okresy pracy mogą przełożyć się na niższą kwotę świadczenia.

Przerwy w opłacaniu składek mogą obniżyć przyszłą emeryturę

Dłuższe okresy bez odprowadzania składek emerytalnych obniżają przyszłe świadczenie. W tym czasie kapitał emerytalny nie rośnie. Dotyczy to zarówno przerw w pracy, jak i aktywności poza systemem ubezpieczeń.

ZUS przypomina o rehabilitacji dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy

Zdolność do pracy przekłada się na długość opłacania składek. Problemy zdrowotne mogą skrócić aktywność zawodową. ZUS oferuje rehabilitację w ramach prewencji rentowej. Celem jest utrzymanie zdolności do pracy i dalsze opłacanie składek.

PPK, IKE i IKZE. Jak budować dodatkowe oszczędności na emeryturę

Świadczenie z ZUS można uzupełnić dodatkowymi oszczędnościami. Programy takie jak PPK, IKE i IKZE pozwalają gromadzić środki, które mogą zwiększyć dochody po zakończeniu aktywności zawodowej.

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) - to dobrowolne oszczędzanie z własnych pieniędzy. Zyski są zwolnione z podatku Belki. W 2026 r. limit wpłat wynosi 26 019 zł.

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) - to także dobrowolne wpłaty z własnych środków. Główna korzyść to ulga podatkowa - wpłaty można odliczyć w PIT. W 2026 r. limit wynosi 11 304 zł dla pracowników i 16 956 zł dla przedsiębiorców. Przy wypłacie obowiązuje podatek 10%.

Co wpływa na wysokość emerytury - podsumowanie

Kapitał emerytalny w ZUS tworzą przede wszystkim składki odprowadzane od wynagrodzenia lub innej podstawy wymiaru składek. Znaczenie ma również kapitał początkowy za okresy pracy przed 1999 rokiem. Na wysokość przyszłej emerytury wpływa także coroczna waloryzacja środków zapisanych na koncie. Osoby, które należały do OFE, mają dodatkowo środki stopniowo przekazywane do ZUS w ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.