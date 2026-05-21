Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia? Dorabianie po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pobierając emeryturę, dopuszcza się możliwość podjęcia działalności zarobkowej. Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia? Czy dorabianie po osiągnięciu wieku emerytalnego jest ograniczone limitami przychodów?
Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia?
W polskim systemie prawnym zasadą jest dorabianie osób po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego bez ograniczeń. Oznacza to, że kobieta po 60. roku życia i mężczyzna po 65. roku życia będący na emeryturze może dorabiać bez limitów kwotowych. Funkcjonujące limity dotyczą wyłącznie osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie.
Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów w 2026 r.
Dla wcześniejszych emerytów i rencistów co kwartał zmianie ulegają dwa limity. Jeden wiąże się ze zmniejszeniem świadczenia, a drugi z zawieszeniem praw do świadczenia. Powiązane są z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, którego kwotę w komunikacie podaje Prezes ZUS. Wspomniane limity wynoszą odpowiednio 70% oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od początku 2026 r. obowiązywały następujące limity:
- do końca lutego 2026 r. - 6140,20 zł i 11 403,30 zł;
- od marca do maja 2026 r. - 6438,50 zł i 11 957,20 zł;
- od czerwca do sierpnia 2026 r. - 6694,10 zł i 12 431,80 zł.
Powyższe limity mogą dotyczyć następujących świadczeń:
- wcześniejsza emerytura,
- emerytura pomostowa,
- renta socjalna,
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- renta z tytułu niezdolności do pracy,
- renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,
- renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),
- renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),
- renta rodzinna.
Przy zmniejszaniu świadczenia po przekroczeniu pierwszego limitu ZUS nie może obniżyć jej więcej niż o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia świadczenia. Jej wysokość zmienia się każdego roku z dniem 1 marca. Od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynosi:
- 989,41 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 742,10 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 841,05 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1251)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 758)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2026, poz. 209)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2026, poz. 499)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski z 2026, poz. 220)
