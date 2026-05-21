Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia? Dorabianie po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia?

W polskim systemie prawnym zasadą jest dorabianie osób po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego bez ograniczeń. Oznacza to, że kobieta po 60. roku życia i mężczyzna po 65. roku życia będący na emeryturze może dorabiać bez limitów kwotowych. Funkcjonujące limity dotyczą wyłącznie osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie.

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów w 2026 r.

Dla wcześniejszych emerytów i rencistów co kwartał zmianie ulegają dwa limity. Jeden wiąże się ze zmniejszeniem świadczenia, a drugi z zawieszeniem praw do świadczenia. Powiązane są z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, którego kwotę w komunikacie podaje Prezes ZUS. Wspomniane limity wynoszą odpowiednio 70% oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od początku 2026 r. obowiązywały następujące limity:

do końca lutego 2026 r. - 6140,20 zł i 11 403,30 zł;

od marca do maja 2026 r. - 6438,50 zł i 11 957,20 zł;

od czerwca do sierpnia 2026 r. - 6694,10 zł i 12 431,80 zł.

Powyższe limity mogą dotyczyć następujących świadczeń:

wcześniejsza emerytura,

emerytura pomostowa,

renta socjalna,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

renta z tytułu niezdolności do pracy,

renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,

renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),

renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),

renta rodzinna.

Przy zmniejszaniu świadczenia po przekroczeniu pierwszego limitu ZUS nie może obniżyć jej więcej niż o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia świadczenia. Jej wysokość zmienia się każdego roku z dniem 1 marca. Od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynosi:

989,41 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.