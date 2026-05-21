Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia? Dorabianie po osiągnięciu wieku emerytalnego

Emilia Panufnik
dzisiaj, 16:54

Pobierając emeryturę, dopuszcza się możliwość podjęcia działalności zarobkowej. Ile może dorobić emeryt po 60. i 65. roku życia? Czy dorabianie po osiągnięciu wieku emerytalnego jest ograniczone limitami przychodów?

W polskim systemie prawnym zasadą jest dorabianie osób po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego bez ograniczeń. Oznacza to, że kobieta po 60. roku życia i mężczyzna po 65. roku życia będący na emeryturze może dorabiać bez limitów kwotowych. Funkcjonujące limity dotyczą wyłącznie osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie.

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów w 2026 r.

Dla wcześniejszych emerytów i rencistów co kwartał zmianie ulegają dwa limity. Jeden wiąże się ze zmniejszeniem świadczenia, a drugi z zawieszeniem praw do świadczenia. Powiązane są z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, którego kwotę w komunikacie podaje Prezes ZUS. Wspomniane limity wynoszą odpowiednio 70% oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od początku 2026 r. obowiązywały następujące limity:

  • do końca lutego 2026 r. - 6140,20 zł i 11 403,30 zł;
  • od marca do maja 2026 r. - 6438,50 zł i 11 957,20 zł;
  • od czerwca do sierpnia 2026 r. - 6694,10 zł i 12 431,80 zł.

Powyższe limity mogą dotyczyć następujących świadczeń:

  • wcześniejsza emerytura,
  • emerytura pomostowa,
  • renta socjalna,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,
  • renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),
  • renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),
  • renta rodzinna.

Przy zmniejszaniu świadczenia po przekroczeniu pierwszego limitu ZUS nie może obniżyć jej więcej niż o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia świadczenia. Jej wysokość zmienia się każdego roku z dniem 1 marca. Od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynosi:

  • 989,41 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 742,10 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 841,05 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1251)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 758)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2026, poz. 209)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2026, poz. 499)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski z 2026, poz. 220)

