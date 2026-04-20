Ile obecnie wynosi zasiłek przedemerytalny? (Stawki 2026)

Po marcowej waloryzacji w 2026 roku, kwota świadczenia przedemerytalnego uległa podwyższeniu.

Kwota brutto: od 1 marca 2026 r. świadczenie wynosi 2014,35 zł (to kwota po corocznej waloryzacji).

Ile na rękę? Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, świadczeniobiorca otrzymuje około 1833 zł netto.

Warto pamiętać, że zasiłek przedemerytalny to to samo co świadczenie przedemerytalne – nazwy te stosowane są zamiennie, choć oficjalna nazwa ustawowa to świadczenie.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Nie każdy bezrobotny może liczyć na to wsparcie. Komu należy się zasiłek przedemerytalny? Kluczowy jest staż pracy oraz sposób rozwiązania umowy.

Sposób zwolnienia: Prawo do świadczenia nabywa się najczęściej, gdy przyczyną rozwiązania umowy są powody leżące po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy, upadłość firmy). Staż pracy i wiek: Kobiety: co najmniej 55 lat i 20 lat stażu.

Mężczyźni: co najmniej 60 lat i 25 lat stażu.

Istnieją też warianty bez względu na wiek (np. 35 lat stażu dla kobiet i 40 dla mężczyzn przy zwolnieniu z winy pracodawcy). Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych: Musisz pobierać go przez co najmniej 180 dni i nadal być zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Likwidacja stanowiska pracy uprawnia do świadczenia przedemerytalnego pod warunkiem dopełnienia pozostałych wymogów stażowych.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym? (Limity 2026)

To jedno z najczęstszych pytań: ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym? W 2026 roku limity te zmieniają się co roku w czerwcu. Jeśli Twoje przychody przekroczą określone progi, ZUS może zawiesić lub zmniejszyć wypłatę.

Przychód dopuszczalny: Jeśli dorobisz do 25% średniego wynagrodzenia , świadczenie nie zostanie zmniejszone.

Jeśli dorobisz do , świadczenie nie zostanie zmniejszone. Przychód graniczny: Przekroczenie 70% średniego wynagrodzenia powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia.

W 2026 roku limity te są znacznie korzystniejsze niż w latach 2021 czy 2022, ze względu na wzrost średniej krajowej.

Kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Czas jest kluczowy. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Co wlicza się do świadczenia przedemerytalnego?

ZUS bierze pod uwagę okresy składkowe (praca na etacie, prowadzenie działalności) oraz okresy nieskładkowe (np. studia, pobieranie zasiłku chorobowego), przy czym te drugie nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.