Od 1 czerwca 2026 r. zmieniają się limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Wynika to z najnowszego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosło 9 562,88 zł. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia progów, po przekroczeniu których ZUS może zmniejszyć albo zawiesić wypłatę świadczenia.

Jak działają limity dorabiania w 2026 roku?

Zasady oparte są na dwóch progach:

70% przeciętnego wynagrodzenia - po przekroczeniu tego poziomu ZUS może zmniejszyć świadczenie,

130% przeciętnego wynagrodzenia - po jego przekroczeniu wypłata emerytury lub renty może zostać zawieszona.

Limity dorabiania od 1 czerwca 2026: ile wynoszą progi zmniejszenia i zawieszenia świadczenia

Na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 9 562,88 zł, limity kształtują się następująco:

do 6 694,10 zł brutto miesięcznie - bez zmniejszenia świadczenia (70% przeciętnego wynagrodzenia)

brutto miesięcznie - bez zmniejszenia świadczenia (70% przeciętnego wynagrodzenia) od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto - zmniejszenie emerytury lub renty

brutto - zmniejszenie emerytury lub renty powyżej 12 431,80 zł brutto miesięcznie - zawieszenie wypłaty świadczenia (130% przeciętnego wynagrodzenia)

Dopuszczalne progi dorabiania od 1 czerwca 2026 r. w porównaniu z okresem 1 marca-31 maja 2026 r. zwiększą się o 255,60 zł (próg 70%) oraz o 474,60 zł (próg 130%).

W sierpniu 2026 r. ogłoszone zostaną nowe kwoty na wrzesień, październik i listopad.

Zmiana limitów dorabiania emerytów i rencistów 2026: porównanie 1 marca–31 maja i od 1 czerwca-31 sierpnia

Przypomnijmy, od 1 marca 2026 r. do 31 maja 2026 r. obowiązują następujące limity dorabiania dla emerytów i rencistów, oparte na przeciętnym wynagrodzeniu z poprzedniego okresu.

do 6 438,50 zł brutto miesięcznie (70% przeciętnego wynagrodzenia) - bez zmniejszenia emerytury lub renty,

miesięcznie (70% przeciętnego wynagrodzenia) - bez zmniejszenia emerytury lub renty, od 6 438,50 zł do 11 957,20 zł brutto (130%) - świadczenie może zostać zmniejszone,

brutto (130%) - świadczenie może zostać zmniejszone, powyżej 11 957,20 zł brutto - wypłata emerytury lub renty zostaje zawieszona.

Kogo obowiązują limity dorabiania od 1 czerwca 2026 r.?

Limity dotyczą przede wszystkim:

wcześniejszych emerytów,

rencistów (w tym z tytułu niezdolności do pracy),

osób pobierających świadczenia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątek dotyczy jednak emerytów pobierających świadczenie podniesione do emerytury minimalnej, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą wysokość dopłaty do minimalnej emerytury, ZUS wypłaci świadczenie w kwocie bez tego wyrównania.

Zgłoszenie pracy i dochodów do ZUS w 2026 r. - o czym trzeba pamiętać

Osoby objęte limitami dorabiania mają obowiązek poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz przewidywanej wysokości osiąganych zarobków. Można to zrobić, składając formularz EROP (dostępny w placówkach ZUS, na stronie internetowej oraz w portalu eZUS). Osoby, które osiągały przychody i nie poinformowały o tym organu rentowego, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za okres trzech lat wstecz.

Kogo nie dotyczą limity

Limity dorabiania nie dotyczą:

- kobiet, które ukończyły 60 lat,

- mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat, oraz

- osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie,

- rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Emerytura nie zostanie wstrzymana ani zawieszona osobom, którzy powszechny wiek emerytalny ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę i to niezależnie od wysokości osiąganego przychodu. Oznacza to, że jeśli osoba odeszła na emeryturę po ukończeniu ustawowego wieku, może dorabiać ile chce, bowiem nie ma podlega żadnym ograniczeniom.

Ponadto bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeń społecznych, np. honoraria z tytułu działalności artystycznej, umowa o dzieło nie wykonywana na rzecz pracodawcy.