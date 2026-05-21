Mam 65 lat i 10 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Polskie prawo gwarantuje wypłatę emerytury nawet po jednym dniu legalnego zatrudnienia i odprowadzenia składki. Krótki staż ubezpieczeniowy rodzi jednak poważne konsekwencje finansowe i całkowicie uniemożliwia podwyższenie wypłaty do poziomu ustawowego minimum.

Dlaczego emerytura po 10 latach pracy jest tak niska?

Główną przyczyną skrajnie niskiej kwoty jest brak spełnienia kryterium stażowego, które pozwala na podwyższenie wyliczonego świadczenia do kwoty gwarantowanej przez państwo. W 2026 roku gwarantowana minimalna emerytura w Polsce wynosi znacznie więcej niż w latach ubiegłych, jednak nie każdy ma do niej prawo.Aby ZUS podniósł zbyt niskie świadczenie do kwoty minimalnej, wnioskodawca musi udokumentować odpowiedni staż pracy:

Dla kobiet: minimum 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Dla mężczyzn: minimum 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Mając zaledwie 10 lat stażu pracy, senior nie spełnia tego kryterium, bez względu na swoją płeć. W efekcie państwo nie dopłaci ani grosza do minimalnego poziomu, a ZUS zastosuje wyłącznie podstawowy algorytm matematyczny oparty na realnym stanie konta emerytalnego.

Jak ZUS oblicza emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Ustalenie ostatecznej kwoty opiera się na prostym dzieleniu zgromadzonego kapitału przez statystyczną długość życia. Urzędnicy sumują wszystkie zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na koncie ubezpieczonego, subkoncie oraz ewentualny kapitał początkowy za lata pracy przed 1999 rokiem. Uzyskany w techniczny sposób kapitał zostaje podzielony przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia. Wskaźnik ten co roku pod koniec marca w formie specjalnych tablic ogłasza Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ponieważ zgromadzony w ciągu 10 lat kapitał jest niewielki, wynik dzielenia daje kwoty rzędu kilkuset złotych.

Ile ZUS przeleje 65-letniej osobie, która ma tylko 10 lat stażu pracy? Szacunkowe kwoty

Ostateczna kwota zależy od wysokości zarobków, od których pracodawca odprowadzał składki emerytalne oraz od momentu przejścia na świadczenie.

Praca za pensję minimalną: Osoba zarabiająca najniższą krajową przez okres 10 lat może liczyć na świadczenie w granicach od 300 do 400 złotych brutto miesięcznie.

Praca za średnią krajową: Wyższe zarobki proporcjonalnie zwiększają kapitał, co przy tym samym stażu pozwoli na uzyskanie około 600 do 800 złotych brutto miesięcznie.

Praca na ułamek etatu: Osoby pracujące na część etatu lub nieregularnie odprowadzające składki mogą otrzymać kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych.

Od tak niskich kwot nie jest odprowadzany podatek dochodowy (kwota wolna od podatku chroni świadczenia do 2500 zł miesięcznie). Emeryt zapłaci jedynie obowiązkową składkę zdrowotną wynoszącą 9 procent wartości świadczenia, co nieznacznie pomniejszy kwotę wypłacaną na konto.

Jak podwyższyć zbyt niską emeryturę?

Osoby z krótkim stażem pracy nie są całkowicie pozbawione możliwości poprawy swojej sytuacji materialnej. Istnieją programy socjalne i mechanizmy systemowe, które pozwalają zwiększyć miesięczne przychody.

: Rozwiązaniem jest złożenie wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Przeznaczone jest ono dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć stałego zatrudnienia. Jeśli wyliczona emerytura z ZUS wynosi np. 300 złotych, państwo dopłaci różnicę do poziomu aktualnej emerytury minimalnej. Opóźnienie przejścia na emeryturę: Każdy dodatkowy rok pracy po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) wydatnie zwiększa zgromadzony na koncie kapitał i jednocześnie skraca statystyczny czas dalszego trwania życia, co skutkuje znacznie wyższą kwotą przyznanego później świadczenia.

Jeśli chcesz poznać dokładną prognozę swojego świadczenia, możesz zalogować się na swój profil w portalu eZUS (dawny PUE ZUS) lub skorzystać z kalkulatora emerytalnego i pomocy doradcy w dowolnej placówce ZUS.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy po 10 latach pracy dostanę 13. i 14. emeryturę? Tak. Prawo do trzynastej i czternastej emerytury przysługuje każdemu, kto ma ustalone prawo do wypłaty emerytury z ZUS na dzień weryfikacji wniosków, nawet jeśli jej wysokość wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych. Świadczenia te są wypłacane w pełnej wysokości.

Czy mając 10 lat stażu mogę przejść na emeryturę w wieku 65 lat i dalej pracować? Tak, po osiągnięciu wieku emerytalnego możesz legalnie pobierać emeryturę i jednocześnie pracować bez limitu zarobków. Musisz jednak pamiętać o konieczności rozwiązania i ponownego nawiązania stosunku pracy z obecnym pracodawcą, aby ZUS uruchomił wypłatę świadczenia.

Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do tych 10 lat stażu? Tak, pod warunkiem, że od umowy zlecenie były odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Każdy miesiąc takiej pracy buduje Twój staż ubezpieczeniowy w ZUS.

Co się stanie ze składkami z 10 lat pracy, jeśli nie złożę wniosku o emeryturę? Środki nie przepadają. Zgromadzony kapitał podlega corocznej, czerwcowej waloryzacji na Twoim koncie w ZUS. Im później złożysz wniosek o emeryturę, tym wyższe będzie Twoje miesięczne świadczenie.