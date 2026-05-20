Wolne od pracy nawet o 7 lat szybciej? Odkrywamy realny termin wdrożenia emerytur stażowych

Kiedy wejdą emerytury stażowe? Znamy realny termin

Prace w komisjach sejmowych oraz deklaracje rządu wskazują jasny harmonogram. Realny termin wejścia w życie emerytur stażowych to 1 stycznia 2027 roku. Bieżący rok (2026) został przeznaczony na kwestie techniczne i finansowe. ZUS musi dostosować systemy informatyczne eZUS, a państwo zabezpieczyć odpowiednie fundusze w budżecie.

Kto dostanie emeryturę stażową? Kluczowe warunki i progi

Nowe świadczenie pozwoli przejść na emeryturę bez względu na wiek. Decydujący będzie wypracowany okres ubezpieczenia. Projekt ustawy zakłada następujące wymogi:

Kobiety: minimum 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Mężczyźni: minimum 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Kryterium finansowe: wyliczone świadczenie nie może być niższe od emerytury minimalnej.

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli zgromadzony kapitał nie pozwoli na osiągnięcie tej kwoty, wcześniejsze odejście z pracy będzie niemożliwe.

Staż pracy a staż emerytalny. Nie wpadnij w pułapkę pojęciową

1 maja 2026 roku weszła w życie rewolucja w stażu pracy. Do ogólnego stażu w sektorze prywatnym zaczęto wliczać okresy prowadzenia działalności gospodarczej (JDG) oraz umowy zlecenie. Wielu pracowników zadaje sobie pytanie: Czy dzięki temu szybciej przejdę na emeryturę? Odpowiedź brzmi: nie. Należy bezwzględnie rozróżnić dwa pojęcia:

Staż pracy (pracowniczy) : decyduje o prawie do 26 dni urlopu, dodatkach stażowych czy nagrodach jubileuszowych. Tutaj zmiana z maja 2026 roku jest bardzo korzystna, a dokumentację ułatwia nowy Kreator wniosku "stażowe" w systemie ZUS.

: decyduje o prawie do 26 dni urlopu, dodatkach stażowych czy nagrodach jubileuszowych. Tutaj zmiana z maja 2026 roku jest bardzo korzystna, a dokumentację ułatwia nowy Kreator wniosku "stażowe" w systemie ZUS. Staż emerytalny: to wyłącznie czas, w którym na Twoje konto odprowadzano składki emerytalne. Reforma stażu pracowniczego nie przyspieszy prawa do emerytury stażowej.

Czy "stażówka" się opłaca? Policz, ile stracisz

Decyzja o zakończeniu pracy w 2027 roku musi być poparta kalkulacją. Polski system emerytalny działa na zasadzie zdefiniowanej składki. Obowiązuje tu prosta zasada: im wcześniej przestajesz pracować, tym niższy będzie Twój przelew z ZUS. Wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza, że zgromadzony kapitał zostanie podzielony przez znacznie większą liczbę miesięcy prognozowanego dalszego trwania życia (według tablic GUS). Osoby decydujące się na emeryturę stażową muszą liczyć się z tym, że ich świadczenie będzie bardzo bliskie kwocie minimalnej.

Ile trzeba mieć na koncie w ZUS? Kosmiczne kwoty dla młodszych roczników

Samo przepracowanie 35 lub 40 lat nie gwarantuje sukcesu. Kluczowy jest stan konta w ZUS. Jeśli chcesz odejść na emeryturę np. w wieku 57 lat, musisz posiadać kapitał na poziomie około 550-600 tysięcy złotych. Wynika to z faktu, że w wieku 57 lat statystyczna liczba miesięcy "dalszego trwania życia" jest wysoka. Im wcześniejszy wiek emeryta, tym większy kapitał jest wymagany, by podzielony przez tablice GUS dał wynik minimum 1978,49 zł brutto. Osoby zarabiające pensję minimalną mogą mieć problem z przekroczeniem tego progu finansowego.

Jak sprawdzić stan konta w eZUS? Instrukcja krok po kroku

Swoje oszczędności emerytalne zweryfikujesz online w zmodernizowanym systemie eZUS (dawne PUE ZUS):Zaloguj się przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.

Wejdź w zakładkę "Ubezpieczony".

Z menu po lewej stronie wybierz "Stan konta".

Zobaczysz tam sumę składek, kapitał początkowy oraz środki z subkonta.

Sprawdź też zakładkę "Hipotetyczna emerytura", gdzie system sam wylicza prognozę świadczenia.

Ważna wskazówka: Jeśli sprawdzasz konto w maju 2026 roku, pamiętaj, że 1 czerwca 2026 roku ZUS przeprowadzi roczną waloryzację składek. Kwoty widoczne w drugiej połowie roku będą znacznie wyższe i to na nich oprzyj ostateczne obliczenia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o emerytury stażowe 2026/2027

Czy od maja 2026 roku można już składać wnioski o emeryturę stażową? Nie. Ustawa jest w trakcie legislacji. Nowe prawo zacznie obowiązywać najwcześniej 1 stycznia 2027 roku.

Czy wliczanie umów zlecenie od 2026 roku pomaga w emeryturze stażowej? Nie bezpośrednio. Ta zmiana dotyczy stażu pracowniczego (urlopy, nagrody). Do emerytury stażowej liczą się tylko okresy z faktycznie opłaconymi składkami emerytalnymi.

Ile lat trzeba przepracować, by zyskać prawo do "stażówki"? Projekt zakłada minimum 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.

Kiedy najlepiej sprawdzić stan konto w eZUS pod kątem nowej emerytury? Najlepiej zrobić to po 1 czerwca 2026 roku, gdy ZUS dopisze do Twojego konta wskaźniki rocznej waloryzacji składek.