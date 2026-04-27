Już nie setki, a tysiące seniorów otrzymują dziś specjalny dodatek za długowieczność. To efekt zmian demograficznych i nowych przepisów, które znacząco poprawiły sytuację najstarszych Polaków.

Świadczenie honorowe ZUS 2026 pobiera już 4179 stulatków. Najwięcej na Mazowszu i Śląsku

Jeszcze kilka lat temu setne urodziny były rzadkością. Dziś stają się zjawiskiem coraz częstszym – i widać to w liczbach. Na koniec marca 2026 r. świadczenie honorowe pobiera 4179 osób, podczas gdy:

we wrześniu 2025 r. było to 3863 seniorów,

w grudniu 2025 r. liczba przekroczyła 4 tysiące.

To wzrost o kilkaset osób w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Najwięcej stulatków mieszka w dużych regionach:

Mazowsze – 724 osoby

– 724 osoby Śląsk – 436

– 436 Dolny Śląsk – 399.

Najmniej – w województwach opolskim, lubuskim i podlaskim. Ten trend nie jest przypadkowy. Polacy żyją dłużej, a system emerytalny zaczyna odczuwać skutki tej zmiany.

Kto dostanie świadczenie honorowe ZUS? Warunki dla stulatków i rodzin w 2026 roku

Zasady są proste, choć dla wielu wciąż zaskakujące. Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie, która:

ukończyła 100 lat ,

, ma obywatelstwo polskie ,

, ma prawo do emerytury lub renty (w większości przypadków).

W takiej sytuacji ZUS działa automatycznie – senior nie musi składać wniosku. Decyzja przychodzi sama. Jest jednak druga ścieżka, mniej oczywista. Z dodatku mogą skorzystać także osoby, które:

nigdy nie pracowały,

nie pobierają emerytury ani renty,

ale przez co najmniej 10 lat po 16. roku życia miały centrum życia w Polsce.

W tym przypadku potrzebny jest wniosek (formularz ESH) i dokument potwierdzający wiek. To oznacza jedno: świadczenie nie jest powiązane wyłącznie z historią pracy, lecz z samym faktem osiągnięcia wieku 100 lat.

Ile wynosi świadczenie honorowe ZUS w 2026 roku? Kwota to 6938,92 zł brutto miesięcznie

Jeszcze do niedawna wysokość świadczenia zależała od momentu jego przyznania. Kto skończył 100 lat wcześniej, dostawał mniej – i tak już zostawało do końca życia. Od 2025 roku zasady zmieniły się całkowicie. Dziś kwota jest jednolita dla wszystkich i podlega corocznej waloryzacji. Obecnie wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. To efekt marcowej waloryzacji w 2026 r., która podniosła świadczenie o ponad 300 zł.

Dla porównania: w 2025 r. było to ok. 6246 zł, a jeszcze wcześniej kwoty były znacznie niższe i zróżnicowane. Zmiana przepisów wyrównała sytuację wszystkich stulatków – niezależnie od rocznika.

Prawie 7 tys. zł dla stulatka pomaga rodzinie. Świadczenie honorowe pokrywa koszty opieki

W rozmowach z rodzinami seniorów pojawia się jeden powtarzający się wątek – to realne wsparcie finansowe w bardzo wymagającym okresie życia. Osoby w wieku 100 lat często wymagają całodobowej opieki, kosztownego leczenia i wsparcia pielęgnacyjnego. Świadczenie na poziomie niemal 7 tys. zł pomaga pokryć koszty opieki, odciąża budżet rodziny i bywa jedynym stabilnym źródłem dodatkowych środków.

Z drugiej strony sami seniorzy często mówią wprost: czasu na korzystanie z tych pieniędzy jest niewiele. I tu pojawia się paradoks – to świadczenie, na które czeka się całe życie, najczęściej trafia do osób w jego ostatnim etapie.

Wniosek o świadczenie honorowe ZUS. Kiedy trzeba złożyć formularz ESH, a kiedy pieniądze przyjdą automatycznie

W praktyce procedura wygląda prosto:

jeśli senior pobiera emeryturę lub rentę → ZUS przyznaje świadczenie automatycznie ,

, jeśli nie ma świadczeń → konieczny jest wniosek ESH.

Warto pamiętać:

wniosek można złożyć najwcześniej 30 dni przed 100. urodzinami ,

, świadczenie przysługuje od miesiąca ukończenia 100 lat.

Jeśli ktoś pobiera kilka świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe.

Kto nie dostanie świadczenia honorowego dla stulatków? Te warunki blokują wypłatę

Lista wykluczeń nie jest długa, ale istotna. Świadczenia honorowego nie otrzyma osoba, która:

nie ma obywatelstwa polskiego,

nie ukończyła 100 lat,

nie spełnia warunku związku z Polską (w przypadku braku emerytury),

nie złoży wniosku, jeśli jest do tego zobowiązana.

To oznacza, że kluczowe są trzy elementy: wiek, obywatelstwo i status prawny.

Coraz więcej stulatków oznacza wyższe wydatki ZUS. Świadczenie honorowe staje się ważnym kosztem państwa

Rosnąca liczba stulatków to nie tylko ciekawostka demograficzna. To także konkretne wyzwania: rosnące wydatki budżetowe, większe obciążenie systemu opieki zdrowotnej i konieczność dostosowania polityki senioralnej. Jednocześnie świadczenie honorowe ma charakter symboliczny – państwo nagradza długowieczność, ale też wspiera najstarszych obywateli w najbardziej wymagającym okresie życia.

Czy świadczenie honorowe jest dożywotnie? Tak, przysługuje do końca życia po ukończeniu 100 lat. Czy trzeba płacić podatek od świadczenia? Świadczenie jest opodatkowane na zasadach ogólnych. Czy można dostać je wcześniej niż w wieku 100 lat? Nie, wiek 100 lat jest bezwzględnym warunkiem. Czy świadczenie wpływa na inne dodatki emerytalne? Nie wpływa na prawo do innych świadczeń, ale może być uwzględniane przy niektórych kryteriach dochodowych.

Podstawa prawna