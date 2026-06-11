Przedterminowe wybory w Krakowie są konsekwencją odwołania pod koniec maja w referendum Aleksandra Miszalskiego z pełnienia tej funkcji. Obecnie miastem zarządza komisarz mianowany przez premiera Donalda Tuska. Został nim dotychczasowy wiceprezydent miasta Stanisław Kracik.

Zgodnie z prawem wybory nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum. Tymczasem lista kandydatów w wyścigu o ten urząd wciąż się powiększa.

Nowy gracz w wyścigu o Kraków

Według nieoficjalnych informacji Onetu do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa dołącza właśnie kolejny gracz. Z ramienia Centrum wystartuje były krakowski radny i bliski współpracownik wieloletniego byłego już prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Mowa o Rafale Komarewiczu, który w latach 2022-2023 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Od 2023 roku zasiadał w poselskich ławach, gdzie dostał się z listy Trzeciej Drogi. Po rozpadzie Polski 2050 zasilił szeregi klubu parlamentarnego Centrum.

Wśród oficjalnych kandydatów pojawiły się nazwiska, które mogą budzić zdziwienie, jak chociażby byłej żony polityka PiS, działaczki i celebrytki Marianny Schreiber. Oprócz niej w wyścigu wystartują także: Były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, popierany przez ugrupowanie Grzegorza Brauna Michał Klimek, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Razem, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Michał Drewnicki z PiS, a także Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. W tym tygodniu do grona kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa dołączyła także popierana przez PO i PSL senator Monika Piątkowska.