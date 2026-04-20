Od 1 stycznia 2027 r. ZUS podniesie wysokość renty wdowiej, zwiększając udział drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. Dla części seniorów oznacza to nawet 400 zł miesięcznie więcej, choć nie każdy skorzysta w pełni przez obowiązujący limit. Zmiana obejmie niemal milion osób pobierających świadczenia w zbiegu. Jak dokładnie zostanie przeliczona renta i kto realnie zyska najwięcej?
Zmiana wygląda prosto na papierze, ale w portfelu bywa bardziej złożona. Kluczowe są proporcje świadczeń i limit, który może „okroić” podwyżkę.
Renta wdowia 2027 – ile wyniesie po podwyżce i co dokładnie zmienia ZUS
Do tej pory osoby pobierające rentę wdowią otrzymują jedno świadczenie w wysokości 100 proc., a drugie jedynie w 15 proc. Od 2027 roku ten drugi składnik wzrośnie do 25 proc. Chodzi o dwa typy świadczeń łączonych: własne świadczenie seniora (emerytura lub renta) oraz renta rodzinna po zmarłym małżonku. ZUS nie zmienia całej konstrukcji systemu – podnosi tylko udział dodatku. I właśnie to powoduje wzrost wypłat.
- było: 100 proc. wybranego świadczenia (zwykle wyższego) + 15 proc. wybranego świadczenia
- będzie: 100 proc. + 25 proc.
ZUS wykona przeliczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosków.
Jak ZUS przeliczy rentę wdowią w 2027 – czy trzeba składać wniosek i kiedy wypłata
Z informacji przekazywanych przez Zakład wynika, że przeliczenie nastąpi „z urzędu”. Oznacza to procedurę złożoną z następujących kroków:
- ZUS bierze dotychczasowe świadczenia,
- zwiększa udział drugiego świadczenia z 15 proc. do 25 proc.,
- sprawdza, czy suma nie przekracza limitu,
- wypłaca nową kwotę w styczniu 2027.
To ważne: termin wypłaty się nie zmienia – pieniądze trafią do seniorów w standardowych dniach wypłat.
Renta wdowia 2027 – ile można zyskać? Wyliczenia ZUS nawet do 400–450 zł
Największe emocje budzą konkretne kwoty. W zależności od wysokości świadczeń, miesięczny wzrost wynosi od ok. 100 zł do nawet 400-450 zł.
Renta wdowia – tabela wyliczeń 2027. Ile wyniesie po przeliczeniu ZUS
Wyższe świadczenie brutto
Niższe świadczenie brutto
Dziś: 100 proc. + 15 proc.
Od 1.01.2027: 100 proc. + 25 proc.
Wzrost brutto
Kwota po obecnym limicie 5935,47 zł
Realny wzrost przy obecnym limicie
2 000,00 zł
1 978,49 zł
2 296,77 zł
2 494,62 zł
197,85 zł
2 494,62 zł
197,85 zł
2 250,00 zł
2 000,00 zł
2 550,00 zł
2 750,00 zł
200,00 zł
2 750,00 zł
200,00 zł
2 500,00 zł
2 250,00 zł
2 837,50 zł
3 062,50 zł
225,00 zł
3 062,50 zł
225,00 zł
2 750,00 zł
2 500,00 zł
3 125,00 zł
3 375,00 zł
250,00 zł
3 375,00 zł
250,00 zł
3 000,00 zł
2 750,00 zł
3 412,50 zł
3 687,50 zł
275,00 zł
3 687,50 zł
275,00 zł
3 250,00 zł
3 000,00 zł
3 700,00 zł
4 000,00 zł
300,00 zł
4 000,00 zł
300,00 zł
3 500,00 zł
3 250,00 zł
3 987,50 zł
4 312,50 zł
325,00 zł
4 312,50 zł
325,00 zł
3 750,00 zł
3 500,00 zł
4 275,00 zł
4 625,00 zł
350,00 zł
4 625,00 zł
350,00 zł
4 000,00 zł
3 750,00 zł
4 562,50 zł
4 937,50 zł
375,00 zł
4 937,50 zł
375,00 zł
4 500,00 zł
4 000,00 zł
5 100,00 zł
5 500,00 zł
400,00 zł
5 500,00 zł
400,00 zł
4 800,00 zł
4 500,00 zł
5 475,00 zł
5 925,00 zł
450,00 zł
5 925,00 zł
450,00 zł
5 000,00 zł
4 500,00 zł
5 675,00 zł
6 125,00 zł
450,00 zł
5 935,47 zł
260,47 zł
5 200,00 zł
4 000,00 zł
5 800,00 zł
6 200,00 zł
400,00 zł
5 935,47 zł
135,47 zł
Dane bazują na przykładowych wyliczeniach i symulacjach. Podwyżka może sięgnąć 400 zł, a przy wyższych świadczeniach nawet więcej w samym wyliczeniu brutto, ale realną wypłatę może ograniczyć ustawowy limit.
Limit renty wdowiej 2027 – ile wynosi i kto straci przez próg 5935,47 zł
Tu pojawia się najważniejszy szczegół. ZUS nadal stosuje limit, czyli maksymalną wysokość świadczenia w zbiegu. Obecnie wynosi on 5935,47 zł brutto (trzykrotność minimalnej emerytury). Jeśli po przeliczeniu renta przekroczy ten poziom, ZUS:
- obniży świadczenie do limitu
- nie wypłaci pełnej podwyżki.
To oznacza, że osoby z wyższymi emeryturami często zobaczą mniejszy realny wzrost niż wynika z tabel.
Kto zyska najwięcej na rencie wdowiej 2027 – te osoby dostaną pełną podwyżkę
Największymi beneficjentami będą osoby:
- ze średnimi świadczeniami (2000–3500 zł)
- które nie przekraczają limitu po przeliczeniu
- pobierające rentę wdowią od 2025 roku
W ich przypadku wzrost będzie niemal „czysty”, bez ograniczeń.
Kto nie dostanie pełnej podwyżki renty wdowiej – limit i wysokie świadczenia
Nie wszyscy odczują zmianę tak samo. W mniej korzystnej sytuacji są:
- osoby z wysokimi świadczeniami (blisko limitu),
- seniorzy już osiągający maksymalną kwotę,
- osoby, których świadczenia po przeliczeniu przekroczą próg.
Dla nich podwyżka istnieje tylko „na papierze”.
Czy trzeba składać wniosek o rentę wdowią 2027? ZUS przeliczy świadczenia automatycznie
Nie. To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie. Nie trzeba:
- składać dokumentów,
- logować się do PUE ZUS,
- odwiedzać placówki.
Decyzja zostanie wydana i doręczona standardową ścieżką.
Dlaczego rośnie renta wdowia od 2027 i co jeszcze może się zmienić po 2028 roku
Zmiana wynika z ustawy z 26 lipca 2024 r., która wprowadziła system renty wdowiej i zaplanowała jego rozwój. Rok 2027 to dopiero kolejny etap. W 2028 r. rząd ma przeprowadzić przegląd programu – i wtedy możliwe są dalsze decyzje, np.:
- zmiana kryterium wieku,
- rozszerzenie grupy uprawnionych,
- ewentualne dalsze podwyżki.
Komu należy się renta wdowia i jakie trzeba spełnić warunki
Renta wdowia nie przysługuje automatycznie każdej osobie po stracie małżonka. Ustawodawca wprowadził konkretne kryteria, które trzeba spełnić łącznie – i to one decydują, czy ZUS w ogóle przyzna świadczenie w zbiegu. Podstawowy warunek dotyczy prawa do dwóch świadczeń. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią musi mieć:
- prawo do własnej emerytury lub renty,
- oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
To jednak dopiero początek. Kluczowe są także warunki wieku i momentu owdowienia.
Warunki renty wdowiej krok po kroku – kto spełnia kryteria ZUS
Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić m.in.:
- osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
- albo owdowieć nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
- pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
- nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.
To właśnie warunek „5 lat przed emeryturą” budzi najwięcej emocji. Osoby, które straciły małżonka wcześniej, często nie mogą skorzystać z renty wdowiej i zostają tylko przy rencie rodzinnej.
Kto nie dostanie renty wdowiej mimo straty małżonka
Przepisy wyraźnie wykluczają część osób, nawet jeśli spełniają inne warunki. Chodzi głównie o sytuacje, w których:
- owdowienie nastąpiło zbyt wcześnie (poza 5-letnim okresem),
- nie ma prawa do własnej emerytury lub renty,
- nie została przyznana renta rodzinna po zmarłym,
- małżeństwo nie trwało formalnie w chwili śmierci.
W takich przypadkach ZUS wypłaca wyłącznie jedno świadczenie – najczęściej rentę rodzinną, która wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka.
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1243)
- Komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące renty wdowiej
- Dane ZUS o liczbie świadczeniobiorców (2026)
