ZUS przeliczy renty wdowie. Nawet 450 zł więcej, ale limit obetnie wypłaty

Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 15:11

Od 1 stycznia 2027 r. ZUS podniesie wysokość renty wdowiej, zwiększając udział drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. Dla części seniorów oznacza to nawet 400 zł miesięcznie więcej, choć nie każdy skorzysta w pełni przez obowiązujący limit. Zmiana obejmie niemal milion osób pobierających świadczenia w zbiegu. Jak dokładnie zostanie przeliczona renta i kto realnie zyska najwięcej?

Zmiana wygląda prosto na papierze, ale w portfelu bywa bardziej złożona. Kluczowe są proporcje świadczeń i limit, który może „okroić” podwyżkę.

Renta wdowia 2027 – ile wyniesie po podwyżce i co dokładnie zmienia ZUS

Do tej pory osoby pobierające rentę wdowią otrzymują jedno świadczenie w wysokości 100 proc., a drugie jedynie w 15 proc. Od 2027 roku ten drugi składnik wzrośnie do 25 proc. Chodzi o dwa typy świadczeń łączonych: własne świadczenie seniora (emerytura lub renta) oraz renta rodzinna po zmarłym małżonku. ZUS nie zmienia całej konstrukcji systemu – podnosi tylko udział dodatku. I właśnie to powoduje wzrost wypłat.

  • było: 100 proc. wybranego świadczenia (zwykle wyższego) + 15 proc. wybranego świadczenia
  • będzie: 100 proc. + 25 proc.

ZUS wykona przeliczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Jak ZUS przeliczy rentę wdowią w 2027 – czy trzeba składać wniosek i kiedy wypłata

Z informacji przekazywanych przez Zakład wynika, że przeliczenie nastąpi „z urzędu”. Oznacza to procedurę złożoną z następujących kroków:

  • ZUS bierze dotychczasowe świadczenia,
  • zwiększa udział drugiego świadczenia z 15 proc. do 25 proc.,
  • sprawdza, czy suma nie przekracza limitu,
  • wypłaca nową kwotę w styczniu 2027.

To ważne: termin wypłaty się nie zmienia – pieniądze trafią do seniorów w standardowych dniach wypłat.

Renta wdowia 2027 – ile można zyskać? Wyliczenia ZUS nawet do 400–450 zł

Największe emocje budzą konkretne kwoty. W zależności od wysokości świadczeń, miesięczny wzrost wynosi od ok. 100 zł do nawet 400-450 zł.

Renta wdowia – tabela wyliczeń 2027. Ile wyniesie po przeliczeniu ZUS

Wyższe świadczenie brutto

Niższe świadczenie brutto

Dziś: 100 proc. + 15 proc.

Od 1.01.2027: 100 proc. + 25 proc.

Wzrost brutto

Kwota po obecnym limicie 5935,47 zł

Realny wzrost przy obecnym limicie

2 000,00 zł

1 978,49 zł

2 296,77 zł

2 494,62 zł

197,85 zł

2 494,62 zł

197,85 zł

2 250,00 zł

2 000,00 zł

2 550,00 zł

2 750,00 zł

200,00 zł

2 750,00 zł

200,00 zł

2 500,00 zł

2 250,00 zł

2 837,50 zł

3 062,50 zł

225,00 zł

3 062,50 zł

225,00 zł

2 750,00 zł

2 500,00 zł

3 125,00 zł

3 375,00 zł

250,00 zł

3 375,00 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

2 750,00 zł

3 412,50 zł

3 687,50 zł

275,00 zł

3 687,50 zł

275,00 zł

3 250,00 zł

3 000,00 zł

3 700,00 zł

4 000,00 zł

300,00 zł

4 000,00 zł

300,00 zł

3 500,00 zł

3 250,00 zł

3 987,50 zł

4 312,50 zł

325,00 zł

4 312,50 zł

325,00 zł

3 750,00 zł

3 500,00 zł

4 275,00 zł

4 625,00 zł

350,00 zł

4 625,00 zł

350,00 zł

4 000,00 zł

3 750,00 zł

4 562,50 zł

4 937,50 zł

375,00 zł

4 937,50 zł

375,00 zł

4 500,00 zł

4 000,00 zł

5 100,00 zł

5 500,00 zł

400,00 zł

5 500,00 zł

400,00 zł

4 800,00 zł

4 500,00 zł

5 475,00 zł

5 925,00 zł

450,00 zł

5 925,00 zł

450,00 zł

5 000,00 zł

4 500,00 zł

5 675,00 zł

6 125,00 zł

450,00 zł

5 935,47 zł

260,47 zł

5 200,00 zł

4 000,00 zł

5 800,00 zł

6 200,00 zł

400,00 zł

5 935,47 zł

135,47 zł

Dane bazują na przykładowych wyliczeniach i symulacjach. Podwyżka może sięgnąć 400 zł, a przy wyższych świadczeniach nawet więcej w samym wyliczeniu brutto, ale realną wypłatę może ograniczyć ustawowy limit.

Limit renty wdowiej 2027 – ile wynosi i kto straci przez próg 5935,47 zł

Tu pojawia się najważniejszy szczegół. ZUS nadal stosuje limit, czyli maksymalną wysokość świadczenia w zbiegu. Obecnie wynosi on 5935,47 zł brutto (trzykrotność minimalnej emerytury). Jeśli po przeliczeniu renta przekroczy ten poziom, ZUS:

  • obniży świadczenie do limitu
  • nie wypłaci pełnej podwyżki.

To oznacza, że osoby z wyższymi emeryturami często zobaczą mniejszy realny wzrost niż wynika z tabel.

Kto zyska najwięcej na rencie wdowiej 2027 – te osoby dostaną pełną podwyżkę

Największymi beneficjentami będą osoby:

  • ze średnimi świadczeniami (2000–3500 zł)
  • które nie przekraczają limitu po przeliczeniu
  • pobierające rentę wdowią od 2025 roku

W ich przypadku wzrost będzie niemal „czysty”, bez ograniczeń.

Kto nie dostanie pełnej podwyżki renty wdowiej – limit i wysokie świadczenia

Nie wszyscy odczują zmianę tak samo. W mniej korzystnej sytuacji są:

  • osoby z wysokimi świadczeniami (blisko limitu),
  • seniorzy już osiągający maksymalną kwotę,
  • osoby, których świadczenia po przeliczeniu przekroczą próg.

Dla nich podwyżka istnieje tylko „na papierze”.

Czy trzeba składać wniosek o rentę wdowią 2027? ZUS przeliczy świadczenia automatycznie

Nie. To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie. Nie trzeba:

  • składać dokumentów,
  • logować się do PUE ZUS,
  • odwiedzać placówki.

Decyzja zostanie wydana i doręczona standardową ścieżką.

Dlaczego rośnie renta wdowia od 2027 i co jeszcze może się zmienić po 2028 roku

Zmiana wynika z ustawy z 26 lipca 2024 r., która wprowadziła system renty wdowiej i zaplanowała jego rozwój. Rok 2027 to dopiero kolejny etap. W 2028 r. rząd ma przeprowadzić przegląd programu – i wtedy możliwe są dalsze decyzje, np.:

  • zmiana kryterium wieku,
  • rozszerzenie grupy uprawnionych,
  • ewentualne dalsze podwyżki.

Komu należy się renta wdowia i jakie trzeba spełnić warunki

Renta wdowia nie przysługuje automatycznie każdej osobie po stracie małżonka. Ustawodawca wprowadził konkretne kryteria, które trzeba spełnić łącznie – i to one decydują, czy ZUS w ogóle przyzna świadczenie w zbiegu. Podstawowy warunek dotyczy prawa do dwóch świadczeń. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią musi mieć:

  • prawo do własnej emerytury lub renty,
  • oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

To jednak dopiero początek. Kluczowe są także warunki wieku i momentu owdowienia.

Warunki renty wdowiej krok po kroku – kto spełnia kryteria ZUS

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić m.in.:

  • osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
  • albo owdowieć nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  • pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
  • nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

To właśnie warunek „5 lat przed emeryturą” budzi najwięcej emocji. Osoby, które straciły małżonka wcześniej, często nie mogą skorzystać z renty wdowiej i zostają tylko przy rencie rodzinnej.

Kto nie dostanie renty wdowiej mimo straty małżonka

Przepisy wyraźnie wykluczają część osób, nawet jeśli spełniają inne warunki. Chodzi głównie o sytuacje, w których:

  • owdowienie nastąpiło zbyt wcześnie (poza 5-letnim okresem),
  • nie ma prawa do własnej emerytury lub renty,
  • nie została przyznana renta rodzinna po zmarłym,
  • małżeństwo nie trwało formalnie w chwili śmierci.

W takich przypadkach ZUS wypłaca wyłącznie jedno świadczenie – najczęściej rentę rodzinną, która wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka.

Podstawa prawna i źródła

  • Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1243)
  • Komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące renty wdowiej
  • Dane ZUS o liczbie świadczeniobiorców (2026)
