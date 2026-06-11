Wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego poprzedziła burzliwa dyskusja. Ostatecznie jednak za kandydaturą Sławomira Patyry opowiedziało się 235 posłów, przy 184 głosach sprzeciwu. Pięć osób wstrzymało się od głosowania.

Wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego był konieczny w związku z mijającą 28 czerwca kadencją sędziego TK Andrzeja Zielonackiego.

Nowy sędzia TK zabrał głos

Wybrany przez Sejm Sławomir Patyra zaraz po głosowaniu udzielił wywiadu stacji TVP Info. Jak podkreślił, czuje się zobowiązany i skoncentrowany na tym, by swoją postawą potwierdzić zaufanie, które otrzymał.

- Chce również przekonać tych, którzy sceptycznie podeszli do mojej kandydatury, że będę merytorycznym sędzią TK. Bardzo ważne jest, aby Trybunał przestał być postrzegany jako część sporu politycznego - podkreślił w rozmowie z TVP Info Patyra.

Nowy sędzia TK nie chciał komentować ani spekulować, co teraz w związku z jego wyborem zrobi prezydent Karol Nawrocki. Zdaniem Patyry, prezydent ma czas, by zaprosić go na Pałacu i przyjąć ślubowanie.

Kim jest nowy sędzia TK?

Dr hab. Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jego kandydaturę zgłosili posłowie rządowej koalicji: KO, PSL-Trzecia Droga, Nowej Lewicy i Centrum. Jego przeciwnikiem był zgłoszony przez PiS Artur Kotowski, który już po raz siódmy nie uzyskał akceptacji sejmowej większości na to stanowisko. Kotowski związany jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na sejmowej sali byli obecni obydwaj kandydaci, którzy przez ponad godzinę odpowiadali na pytania posłów. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera indywidualnie bezwzględną większością głosów Sejm przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kadencja sędziów TK jest dziewięcioletnia.