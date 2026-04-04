Przedsiębiorcy zdezorientowani. Kiedy naprawdę trzeba przejść na KSeF?

PROBLEM

Prowadzę działalność gospodarczą i w lutym wystawiłem faktury na łączną kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych. Chcę ustalić, czy od kwietnia jestem obowiązany wystawiać faktury wyłącznie przez KSeF, mimo że w marcu i kwietniu nie miałem sprzedaży.

RADA

Nie. Obowiązek wystawiania faktur przez KSeF obowiązuje od kwietnia tylko dla sprzedaży przekraczającej limit 10 tysięcy złotych w danym miesiącu, a przekroczenie w lutym nie wywołuje obowiązku od tego miesiąca. Jeśli nie przekroczysz limitu w kwietniu, to faktury przez KSeF wystawiać nie musisz. Obowiązek powstaje dopiero w miesiącu, w którym faktycznie przekroczysz limit sprzedaży dla podatników i od tego miesiąca musisz faktury wystawiać przez KSeF.

Obowiązek KSeF a limit 10 tys. zł miesięcznie

Najważniejsza zasada jest jednoznaczna: obowiązek wystawiania faktur przez KSeF dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy przekroczą próg 10 tys. zł sprzedaży w danym miesiącu – i to dopiero od momentu przekroczenia tego limitu.

Oznacza to, że wcześniejsze miesiące – nawet jeśli sprzedaż była wyższa – nie mają znaczenia dla powstania obowiązku. Przykładowo, przedsiębiorca, który w lutym wystawił faktury na kwotę przekraczającą 10 tys. zł, ale w marcu i kwietniu nie osiągnął sprzedaży, nie musi automatycznie przechodzić na KSeF od kwietnia.

Jak wyjaśnia ekspert podatkowy Marian Szałucki, moment przekroczenia limitu musi przypadać na okres obowiązywania nowych przepisów. W praktyce oznacza to, że dopiero sprzedaż przekraczająca 10 tys. zł po 1 kwietnia uruchamia obowiązek korzystania z systemu.

Kiedy faktycznie powstaje obowiązek korzystania z KSeF

Kluczowe znaczenie ma miesiąc, w którym przedsiębiorca przekroczy próg sprzedaży. Jeśli w kwietniu wartość faktur wyniesie np. 5 tys. zł, a w maju 7 tys. zł, obowiązek nadal nie powstaje – ponieważ limit nie został przekroczony w żadnym z tych miesięcy osobno.

Dopiero sytuacja, w której w jednym miesiącu sprzedaż przekroczy 10 tys. zł, powoduje zmianę zasad. Wówczas od tego konkretnego miesiąca przedsiębiorca musi wystawiać wszystkie faktury za pośrednictwem KSeF.

Co istotne, obowiązek ten nie działa wstecz i nie obejmuje wcześniejszych dokumentów. Jednocześnie – po jego powstaniu – przedsiębiorca nie może już wrócić do tradycyjnych form fakturowania.

Jak liczyć limit sprzedaży dla KSeF

W kontekście przepisów dotyczących KSeF niezwykle ważne jest prawidłowe rozumienie tego, co wlicza się do limitu 10 tys. zł. Pod uwagę brana jest wyłącznie sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców, czyli podatników.

Faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – tzw. konsumentów – nie są uwzględniane w tym limicie. To istotne rozróżnienie, które może znacząco wpłynąć na sytuację wielu firm, zwłaszcza tych działających w modelu mieszanym (B2B i B2C).

Dodatkowo, limit dotyczy sumy faktur w danym miesiącu, a nie pojedynczej transakcji. Oznacza to, że kilka mniejszych faktur może łącznie przekroczyć próg i uruchomić obowiązek korzystania z KSeF.

Praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców

Nowe regulacje sprawiają, że przedsiębiorcy muszą na bieżąco monitorować swoją sprzedaż i kontrolować moment przekroczenia limitu. Szczególnie istotne jest to w branżach, gdzie przychody są nieregularne lub zależne od etapów realizacji usług – jak np. w budownictwie.

W praktyce pojawiają się również próby „zarządzania” limitem poprzez rozkładanie sprzedaży w czasie. Eksperci podkreślają jednak, że takie działania muszą być zgodne z rzeczywistym przebiegiem transakcji. Sztuczne dzielenie faktur tylko po to, by uniknąć obowiązku KSeF, może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Problemy techniczne i przygotowanie do KSeF

Wdrożenie KSeF wiąże się także z wyzwaniami technologicznymi. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nie korzysta z zaawansowanych systemów księgowych. W takich przypadkach konieczne jest logowanie do systemu przez konto w e-Urzędzie Skarbowym.

Pojawiają się również sygnały o problemach z dostępem, zwłaszcza przy użyciu profilu zaufanego. Z tego względu coraz częściej rekomenduje się korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który – choć odpłatny – zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo logowania.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów podkreśla, że KSeF ma docelowo uprościć obieg dokumentów i ograniczyć nadużycia podatkowe, jednak okres przejściowy wymaga od przedsiębiorców większej czujności i dostosowania się do nowych realiów.

KSeF 2024 i kolejne zmiany w systemie fakturowani

Warto zaznaczyć, że obecne przepisy to etap przejściowy przed pełnym wdrożeniem obowiązkowego KSeF dla wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, system ma stać się powszechny w kolejnych latach, niezależnie od poziomu sprzedaży.

Oznacza to, że nawet firmy, które dziś nie przekraczają limitu 10 tys. zł miesięcznie, w przyszłości będą musiały przygotować się na całkowite przejście na e-fakturowanie w ramach KSeF.

Dla wielu przedsiębiorców obecny okres jest więc czasem testów i stopniowego wdrażania nowych rozwiązań, które w niedalekiej przyszłości staną się standardem w polskim systemie podatkowym.