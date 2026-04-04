Masz wspólnika w Niemczech? Te zasady podatkowe mogą cię zaskoczyć

PROBLEM

Prowadzę spółkę, której wspólnik mieszka w Niemczech. Mamy różne źródła przychodów: wynagrodzenie członka zarządu, najem nieruchomości w Polsce, wypłatę dywidend, wynagrodzenie z umowy o pracę oraz przychody z zysków kapitałowych. Chcę wiedzieć, jak posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej Niemiec wpływa na ich opodatkowanie w Polsce, a szczególnie jak rozliczać te dochody właściwie, biorąc pod uwagę różne stawki i formy opodatkowania.

RADA

Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej Niemiec pozwala na opodatkowanie dywidend i przychodów z zysków kapitałowych według stawki 15%, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie członka zarządu powinno być opodatkowane w Polsce zryczałtowanym podatkiem 20%, a najem nieruchomości opodatkowany jest w Polsce niezależnie od rezydencji. Umowa o pracę wypłacana przez polską spółkę jest w Polsce standardowo opodatkowana. Zaleca się ustalenie faktycznej rezydencji podatkowej wspólnika, wystąpienie o odpowiedni certyfikat, a ewentualne zmiany w opodatkowaniu wprowadzać od nowego roku podatkowego.

Podstawa prawna Ustawa PIT art. 13, art. 16, art. 29; umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami (15% stawka dla dywidend, 20% zryczałtowany podatek od wynagrodzenia członka zarządu)

Certyfikat rezydencji podatkowej Niemiec jako kluczowy dokument

Certyfikat rezydencji podatkowej potwierdza, w którym kraju dana osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku wspólnika mieszkającego w Niemczech dokument ten pozwala zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Niemcami.

Brak certyfikatu oznacza, że polski płatnik – czyli spółka – zobowiązany jest stosować krajowe przepisy podatkowe. Dopiero przedstawienie certyfikatu umożliwia zastosowanie preferencyjnych stawek wynikających z umowy międzynarodowej.

W praktyce różnice te są szczególnie widoczne przy opodatkowaniu dywidend oraz przychodów z zysków kapitałowych.

W przypadku dywidend wypłacanych wspólnikowi będącemu rezydentem Niemiec zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przewiduje ona dwie stawki podatkowe:

5% – w sytuacji, gdy odbiorca dywidendy posiada co najmniej 10% udziałów w spółce

15% – w pozostałych przypadkach

W praktyce większość wspólników korzysta ze stawki 15%. Warunkiem jej zastosowania jest jednak posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji.

Bez tego dokumentu dywidendy podlegają opodatkowaniu według polskich przepisów, czyli stawką 19%. Oznacza to realną różnicę podatkową, która przy większych kwotach może mieć istotne znaczenie finansowe.

Analogiczne zasady stosuje się do przychodów z zysków kapitałowych, które w świetle umowy traktowane są podobnie jak dywidendy.

Wynagrodzenie członka zarządu – stała stawka 20% w Polsce

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu spółki z o.o. podlega odrębnym zasadom. Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20%.

Nie stosuje się tutaj kosztów uzyskania przychodu ani skali podatkowej. Co istotne, nawet posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej Niemiec nie zmienia faktu, że dochód ten jest opodatkowany w Polsce.

Wynika to z przepisów zarówno krajowych, jak i umowy międzynarodowej, która wskazuje, że wynagrodzenia członków zarządu opodatkowuje się w państwie, w którym spółka ma siedzibę.

Najem nieruchomości w Polsce – opodatkowanie niezależne od rezydencji

Dochody z najmu nieruchomości położonej w Polsce zawsze podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zasada ta wynika bezpośrednio z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy wspólnik posiada certyfikat rezydencji Niemiec, czy też nie – przychody z najmu są rozliczane w Polsce, najczęściej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Rezydencja podatkowa nie wpływa w tym przypadku na miejsce opodatkowania.

Umowa o pracę w polskiej spółce – standardowe rozliczenie

Wynagrodzenie z umowy o pracę wypłacane przez polską spółkę również podlega opodatkowaniu w Polsce. Dotyczy to sytuacji, w której pracodawcą jest podmiot z siedzibą w Polsce.

Wyjątki od tej zasady są ograniczone i dotyczą głównie przypadków pracy wykonywanej krótkoterminowo dla zagranicznego pracodawcy. W analizowanej sytuacji – gdy wynagrodzenie wypłaca polska spółka – dochód rozliczany jest na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Podwójna rezydencja podatkowa – realne ryzyko sporów z fiskusem

Jednym z najistotniejszych problemów praktycznych jest możliwość wystąpienia tzw. podwójnej rezydencji podatkowej. Może do niej dojść, gdy podatnik spełnia kryteria rezydencji zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Kluczowe znaczenie mają tutaj:

długość pobytu w danym kraju (próg 183 dni w roku)

miejsce centrum interesów życiowych i gospodarczych

posiadanie nieruchomości i powiązań rodzinnych

Polskie organy podatkowe często dążą do uznania podatnika za polskiego rezydenta, co wiąże się z obowiązkiem opodatkowania całości jego dochodów – również tych osiąganych za granicą.

Dlatego w przypadku osób uzyskujących dochody zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, szczególnie istotne jest jednoznaczne ustalenie rezydencji podatkowej i odpowiednie jej udokumentowanie.

Rozliczenie dochodów w Niemczech – metoda proporcjonalnego odliczenia

Osoba posiadająca rezydencję podatkową Niemiec podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Obejmuje to również dochody osiągane w Polsce.

W takim przypadku stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że podatek zapłacony w Polsce można odliczyć od podatku należnego w Niemczech.

W praktyce oznacza to, że dochody nie są opodatkowane podwójnie, ale wymagają odpowiedniego udokumentowania i rozliczenia w obu krajach.

Różnice w opodatkowaniu – kiedy zmiana rezydencji się opłaca

Analiza poszczególnych źródeł dochodu pokazuje, że zmiana rezydencji podatkowej nie zawsze przynosi jednoznaczne korzyści.

Korzyści:

niższa stawka podatku od dywidend (15% zamiast 19%)

Straty:

wyższe opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu (20% ryczałt bez kosztów)

Neutralne:

najem nieruchomości (zawsze Polska)

umowa o pracę (w analizowanym przypadku Polska)

W efekcie końcowym różnice często się bilansują, a decyzja o zmianie rezydencji powinna uwzględniać także inne dochody osiągane za granicą oraz ryzyko podatkowe.

Planowanie zmian podatkowych i interpretacje indywidualne

Eksperci podkreślają, że ewentualne zmiany w sposobie opodatkowania najlepiej wprowadzać od nowego roku podatkowego. Pozwala to uniknąć komplikacji związanych z korektami i rozliczeniami w trakcie roku.

Dobrym rozwiązaniem jest również wystąpienie o interpretację indywidualną, która pozwala zabezpieczyć stanowisko podatnika i ograniczyć ryzyko sporów z organami podatkowymi.

W przypadku skomplikowanych struktur dochodowych – obejmujących różne źródła przychodów i dwa systemy podatkowe – takie działanie może okazać się kluczowe.