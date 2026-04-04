Czy trzeba mieć kasę fiskalną przy sprzedaży dla pracownika? Kluczowy wyjątek

PROBLEM

Prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie posiada kasy rejestrującej, ponieważ w zeszłym roku ją zlikwidowaliśmy, gdyż profil działalności się zmienił i nie prowadziliśmy sprzedaży dla osób fizycznych. Natomiast teraz koleżanka wystawiła fakturę sprzedaży towaru (domofonu) dla pracownika, który jest osobą fizyczną. Czy takie wystawienie faktury jest poprawne i czy nie mieliśmy obowiązku stosowania kasy rejestrującej w tej sytuacji?

RADA

Tak, można wystawić fakturę dla osoby fizycznej będącej pracownikiem bez użycia kasy rejestrującej, pod warunkiem że sprzedaż ta jest wyłączona z obowiązku ewidencji na kasie, co ma miejsce w przypadku towarów sprzedanych pracownikowi. Należy wystawić standardową fakturę VAT z danymi osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres) i dla bezpieczeństwa zapisać na fakturze, że kupującym jest pracownik, aby ułatwić ewentualną kontrolę w przyszłości.

Podstawa prawna Wskazanie w rozmowie pozycji 39 w załączniku do rozporządzenia wyłączającej sprzedaż dla pracowników z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej.

Spółki, które wcześniej zlikwidowały kasę rejestrującą ze względu na brak sprzedaży dla konsumentów, nie muszą automatycznie wracać do jej stosowania przy każdej pojedynczej transakcji. Kluczowe znaczenie ma tu charakter sprzedaży oraz status nabywcy. Przykład sprzedaży domofonu pracownikowi pokazuje, że w określonych sytuacjach obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej po prostu nie powstaje.

Sprzedaż dla pracownika a kasa fiskalna – kiedy nie ma obowiązku ewidencji

W polskim systemie podatkowym zasadą jest, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki, które zostały szczegółowo określone w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT.

Jednym z nich jest sprzedaż dokonywana na rzecz pracowników. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, taka transakcja może zostać wyłączona z obowiązku fiskalizacji. Kluczowe znaczenie ma tu pozycja 39 załącznika do tego aktu prawnego, która obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz własnych pracowników.

Oznacza to, że sprzedaż domofonu pracownikowi – jeśli rzeczywiście pozostaje on w stosunku pracy ze sprzedającą spółką – nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. W praktyce przedsiębiorca może więc ograniczyć się do wystawienia faktury VAT.

Faktura VAT dla osoby fizycznej – jak ją poprawnie wystawić?

W sytuacji, gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, faktura może zostać wystawiona bez numeru NIP. W takim przypadku dokument powinien zawierać podstawowe dane identyfikujące kupującego, czyli imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Nie ma potrzeby stosowania odrębnego wzoru faktury – dokument powinien wyglądać tak samo jak standardowa faktura VAT wystawiana dla kontrahentów biznesowych. Różnica polega jedynie na zakresie danych nabywcy.

Dla celów dowodowych i ewentualnej kontroli podatkowej warto jednak zamieścić na fakturze dodatkową informację wskazującą, że nabywcą jest pracownik spółki. Taki zapis może mieć znaczenie po kilku latach, gdy organy podatkowe będą analizowały zasadność zastosowanego zwolnienia z kasy fiskalnej.

Sprzedaż dla pracownika a JPK i rozliczenie VAT

Transakcja sprzedaży na rzecz pracownika powinna zostać ujęta w ewidencji VAT i wykazana w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Nie stosuje się tutaj żadnych szczególnych oznaczeń ani procedur – jest to standardowa sprzedaż opodatkowana VAT.

Nie ma również obowiązku oznaczania takiej faktury jako dokumentu wewnętrznego. W przeciwieństwie do niektórych szczególnych przypadków, tutaj mamy do czynienia z klasyczną sprzedażą towaru, która podlega normalnym zasadom ewidencji.

Likwidacja kasy fiskalnej a jednorazowa sprzedaż

Wielu przedsiębiorców obawia się, że pojedyncza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej automatycznie oznacza konieczność ponownego zakupu i instalacji kasy fiskalnej. W praktyce jednak decydujące znaczenie ma to, czy dana transakcja podlega obowiązkowi ewidencjonowania.

Jeżeli sprzedaż mieści się w katalogu zwolnień – tak jak w przypadku transakcji z pracownikiem – przedsiębiorca nie musi przywracać kasy fiskalnej. Dopiero sprzedaż, która nie spełnia warunków zwolnienia, mogłaby rodzić taki obowiązek.

Warto jednak pamiętać, że częstsze lub powtarzalne transakcje z osobami fizycznymi mogą zmienić sytuację podatkową spółki i doprowadzić do konieczności ponownego wdrożenia kasy rejestrującej.

Sprzedaż dla pracownika jako wyjątek w przepisach podatkowych

Przepisy dotyczące kas fiskalnych przewidują szereg wyjątków, jednak sprzedaż dla pracownika należy do najbardziej praktycznych i często wykorzystywanych. Umożliwia ona uproszczenie rozliczeń wewnątrz firmy, szczególnie w sytuacjach, gdy pracownicy nabywają towary lub usługi oferowane przez pracodawcę.

Jednocześnie ustawodawca pozostawił tu pewien margines ostrożności – to przedsiębiorca musi być w stanie wykazać, że nabywca rzeczywiście był jego pracownikiem w momencie transakcji. Brak takiego potwierdzenia może skutkować zakwestionowaniem zwolnienia i nałożeniem obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej.

Sprzedaż dla pracownika – kluczowe wnioski dla przedsiębiorców

W opisanej sytuacji wystawienie faktury dla pracownika bez użycia kasy fiskalnej było działaniem zgodnym z przepisami. Transakcja ta korzysta ze zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu i nie wymaga fiskalizacji.

Jednocześnie przedsiębiorca powinien zadbać o prawidłowe udokumentowanie sprzedaży oraz jej właściwe ujęcie w ewidencji VAT. Istotne znaczenie ma także zachowanie informacji potwierdzających status pracownika, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku kontroli podatkowej.