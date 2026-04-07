Zawieszona działalność. Kiedy wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem, a kiedy nie?

Wspólne rozliczenie pozwala zaoszczędzić na podatku. Można skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł x 2), nawet jeżeli jeden z małżonków nie uzyskał w danym roku żadnych dochodów. Mąż lub żona, którzy zarabiają więcej (ich podstawa opodatkowania jest wyższa niż 120 000 zł rocznie), mogą też uniknąć 32 proc. stawki PIT, jeżeli współmałżonek zarabia sporo mniej.

Jak ustalić kwotę podatku do zapłaty? Najpierw małżonkowie obliczają swoje dochody odrębnie, a także odliczają ewentualne preferencje od dochodu (a więc pomniejszają przychody o składki ZUS, koszty uzyskania przychodu, ulgi np. rehabilitacyjną). Następnie sumują uzyskane kwoty, dzielą wynik na dwa i mnożą go przez odpowiednią stawkę podatku (12 proc. lub 32 proc.). Tak wyliczony podatek mnoży się przez dwa.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT: Kto spełnia warunki z art. 6 ustawy

Przypomnijmy, że o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie, jeżeli pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

- przez cały rok podatkowy albo

- od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego, w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Muszą oni jednak spełnić pozostałe warunki:

- być polskimi rezydentami podatkowymi,

- nie stosować przepisów o 19-proc. podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem dotyczących najmu prywatnego),

- nie podlegać opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Zawieszona działalność. Czy pozbawia wspólnego rozliczenia?

A co, jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo? Może złożyć wspólne zeznanie pod warunkiem, że ze swojej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym:

- przez cały rok podatkowy nie osiągał przychodów, ani

- nie poniósł kosztów uzyskania przychodów, ani

- nie był zobowiązany lub nie korzystał z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani

- nie był zobowiązany albo nie korzystał z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

To oznacza, że złożył „zerowy” PIT. Potwierdza to np. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.77.2026.2.KD). Organ wyjaśnił, że posiadanie zarejestrowanej, ale zawieszonej przez cały rok podatkowy działalności gospodarczej (wykazując zerowe przychody i koszty w deklaracji PIT-36L) nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia podatnika z małżonką na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT.

Co innego, gdy przedsiębiorca np. sprzeda środek trwały czy opłaci fakturę za księgowość. Wówczas podatnik traci prawo do preferencji.

Nie składasz „zerowego” PIT-36L? Dyrektor KIS odmawia wspólnego rozliczenia

Tak samo jest, gdy podatnik, który ma zawieszoną działalność opodatkowaną liniowym PIT, nie złoży zerowego PIT-36L. Potwierdza to interpretacja z 28 czerwca 2024 r. (0114-KDIP3-2.4011.305.2024.3.JK3).

Wystąpił o nią podatnik, który w 2023 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności gospodarczej. Nie złożył też z tytułu działalności gospodarczej „zerowego” PIT-36L za 2023 r. W jego ocenie bowiem, począwszy od 1 stycznia 2023 r., nie ma takiego obowiązku, bo zaprzestał prowadzenia działalności.

Dyrektor KIS uznał, że w takiej sytuacji utracił prawo do preferencyjnego wspólnego rozliczenia.

Wyjaśnił, że nawet gdy podatnik nie osiąga przychodów z działalności gospodarczej, obowiązek składania zeznań podatkowych nie ustaje. „Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że w ramach tego źródła przychodu nie są uzyskiwane żadne przychody. Nawet w czasie formalnego zawieszenia działalności podatnik może uzyskać przychód będący wynikiem jego wcześniejszych działań.” – wyjaśnił organ. Skoro więc podatnik nie złożył zerowego PIT-36L, to nie może się rozliczyć wspólnie z żoną w PIT-37 za 2023 r.