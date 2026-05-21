Centrum Kompetencyjne AI działa jako centralny punkt kontaktowy i swoiste „cyfrowe drzwi” do całej Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dzięki temu organizacja skutecznie łączy naukę z biznesem, administracją czy nawet służbą zdrowia, realizując zaawansowane projekty w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Łukasiewicz – AI otwiera w Katowicach Centrum Kompetencyjne Sztucznej Inteligencji

– W tym roku rozpoczęliśmy już współpracę z wieloma partnerami rynkowymi: od zleceń komercyjnych po wspólne projekty partnerskie, których celem jest wdrażanie nowoczesnych produktów w modelach licencyjnych i subskrypcyjnych – mówi prof. Jan Kozak, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa (w skrócie: Łukasiewicz – AI).

Nowe Centrum Kompetencyjne AI ma wspierać dialog między sektorem nauki a praktyką gospodarczą, z uwzględnieniem zarówno programów administracji lokalnej, jak i centralnej. Tym samym ma wzmacniać potencjał Katowic i Śląska jako ośrodka nowoczesnych i przyszłościowych technologii.

Społeczny wymiar technologii Łukasiewicza

Jak podkreśla dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Kompetencyjne AI ma odpowiadać na konkretne potrzeby biznesu, przemysłu, administracji i społeczeństwa.

– Centrum zostało zaprojektowane jako główny hub kompetencyjny Łukasiewicza, który ma zasilać sztuczną inteligencją projekty od medycyny po ciężki przemysł – powiedział prezes Cichocki. – Stawiamy na pragmatyzm i użyteczność. To miejsce ma być najkrótszą drogą i najskuteczniejszym zbiorem narzędzi dla biznesu, który szuka u nas technologicznego wsparcia – dodał szef Łukasiewicza.

Projekty Łukasiewicz – AI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa AI (Łukasiewicz – AI) powstał w lipcu 2025 roku w wyniku dynamicznych zmian strukturalnych wewnątrz Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jego działalność wiąże się z realizacją założeń strategicznych organizacji.

Korzenie Łukasiewicz – AI sięgają śląskiego instytutu o wieloletniej tradycji, tj. Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach (od 2019 roku działającego jako Łukasiewicz – EMAG).

Centra badawcze instytutu wykorzystują innowacyjne technologie oparte na sztucznej inteligencji wdrażając je w różne obszary: od medycyny po telekomunikację.

Na przykład w ramach projektu EdgePL powstaje w Polsce testowa sieć 32 lokalnych centrów danych (węzłów brzegowych), które zapewnią błyskawiczne i stabilniejsze działanie e-usług oraz systemów administracji publicznej dzięki przetwarzaniu informacji bezpośrednio blisko użytkownika.

Wirtualny Asystent Lekarza, wdrażany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, to zaawansowany system AI, który odciąża lekarzy od biurokracji, automatycznie spisując i analizując ich rozmowy z pacjentami w czasie rzeczywistym (oszczędzając czas i pieniądze).

Automatyczny Tłumacz PJM to nazwa projektu, w ramach którego instytut pracuje nad cyfrowym awatarem. Dzięki technologii sztucznej inteligencji awatar ma automatycznie tłumaczyć rozmowy z języka polskiego na Polski Język Migowy (PJM) i odwrotnie, oferując realne wsparcie edukacyjne i komunikacyjne dla osób Głuchych.

Z kolei cALL-POL to przełomowy program medyczny, który dzięki zaawansowanym badaniom genetycznym zapewnia wszystkim dzieciom chorym na ostrą białaczkę w Polsce bezpłatny dostęp do unikalnych, spersonalizowanych terapii celowanych na poziomie światowym.

HIS – Szpitalny System Informatyczny to modułowy system typu Open Source przeznaczony do obsługi małych jednostek szpitalnych i przychodni.

Inauguracja Centrum Kompetencyjnego AI

W wydarzeniu inaugurującym nowe Centrum Kompetencyjne AI wzięli udział przedstawiciele uczelni i instytucji badawczych, przedsiębiorstw, samorządów, organizacji, spółek miejskich.

Informacja o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz to ogólnopolska organizacja badawczo-wdrożeniowa, na którą składają się 22 instytuty. Jednym z nich jest katowicki Łukasiewicz – Instytut sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa (Łukasiewicz – AI). Misją Łukasiewicza jest dostarczanie przedsiębiorstwom innowacyjnych rozwiązań w celu podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Instytuty Łukasiewicza i ich oddziały zatrudniają ok. 7 tys. pracowników w ponad 50 miejscowościach w całym kraju. Potencjał Łukasiewicza skupia się na czterech kluczowych kierunkach badawczych, którymi są: obronność i bezpieczeństwo państwa, chemia dla przemysłu, transformacja energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym.

