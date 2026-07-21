Wiele osób nadal może nie wiedzieć, że NFZ stworzyło darmowy portal do układania diet. Strona promuje zdrowe nawyki żywieniowe oraz wspiera osoby z chorobami przewlekłymi w doborze odpowiedniego menu.

Portal działa zarówno w przeglądarce na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej moje IKP na smartfonach z Androidem i iOS. To rozwiązanie ogólnodostępne, całkowicie darmowe i pomyślane tak, by korzystanie z niego nie sprawiało trudności nawet mniej zaawansowanym użytkownikom.

Co oferuje portal Diety NFZ?

To miejsce stworzone nie tylko dla osób, które chcą schudnąć, ale dla wszystkich zainteresowanych zdrowszym stylem życia i lepszymi codziennymi wyborami żywieniowymi. Z portalu mogą korzystać osoby zdrowe, dbające o profilaktykę, a także ci, którzy potrzebują wsparcia przy chorobach przewlekłych.

Użytkownicy znajdą tu gotowe plany żywieniowe, wiele przepisów oraz praktyczne wskazówki, które pomagają lepiej organizować codzienne gotowanie. Portal ma inspirować, uczyć i ułatwiać wprowadzanie trwałych zmian w sposobie odżywiania.

By wejść na stronę Diety NFZ, kliknij TUTAJ».

Diety NFZ. Jak krok po kroku skorzystać z narzędzia?

Obsługa Diet NFZ jest intuicyjna. W aplikacji moje IKP narzędzie znajduje się w sekcji "Profilaktyka", a następnie "Twoje plany żywieniowe". Warto jednak pamiętać, że konto w moje IKP i konto w Dietach NFZ to nie to samo, dlatego do korzystania z generatora diet trzeba założyć osobny profil.

Proces rejestracji prowadzony jest przez asystenta i nie wymaga skomplikowanych działań. Założenie konta odbywa się przez stronę internetową, która działa również z poziomu aplikacji, bez potrzeby otwierania zewnętrznej przeglądarki. Po zalogowaniu użytkownik może łatwo obliczyć BMI i od razu przejść do wyboru odpowiedniego planu żywieniowego.

Jakie plany żywieniowe można wybrać?

Wśród dostępnych wariantów znajdują się m.in. opcje takie, jak Classic, Cukrzyca, Depresja, Hashimoto, PCOS, Nadciśnienie, Nadwaga i otyłość, Rodzina, Senior, Wege czy Zaparcia. Portal dopasowuje kaloryczność na podstawie obliczonego BMI.

Na stronie internetowej Diety NFZ dostępnych jest łącznie 19 planów żywieniowych opartych na diecie DASH, uznawanej za jedną z najlepiej przebadanych i najczęściej zalecanych przez specjalistów. Każdy z nich zawiera gotowe propozycje codziennych posiłków, które mają być proste, zbilansowane i smaczne.

Dodatkowe funkcje ułatwiające codzienność

Portal oferuje nie tylko same jadłospisy. Do każdego planu automatycznie przygotowywana jest lista zakupów, co pomaga oszczędzać czas, lepiej planować wydatki i ograniczać marnowanie żywności.

Do dyspozycji użytkownika jest także dzienniczek żywieniowy, w którym można zapisywać zjedzone posiłki i wypite płyny. Dzięki temu łatwiej obserwować własne nawyki oraz zauważać, które produkty wpływają korzystnie na samopoczucie, a które mogą powodować dolegliwości.

Kolejną funkcją są pomiary postępów, pozwalające śledzić zmiany masy ciała oraz obwodu talii i bioder. Regularne zapisy dają pełniejszy obraz zmian i pomagają ocenić, czy zachodzą one w bezpiecznym tempie.

Portal zawiera dodatkowe materiały wspierające dobre odżywianie

Diety NFZ to również baza dodatkowych materiałów wspierających zdrowe odżywianie. Na portalu dostępne są krótkie filmy z poradami ekspertów, artykuły o zdrowym stylu życia oraz e-booki z przepisami i inspiracjami na różne okazje. Można znaleźć tam zarówno wskazówki dotyczące wyboru produktów i zdrowszego gotowania, jak i sezonowe podpowiedzi czy zestawy dań dopasowanych do różnych potrzeb zdrowotnych.

Komu narzędzie szczególnie się przyda, a kto powinien uważać?

Narzędzie jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które chcą uporządkować swoją dietę albo szukają gotowych, prostych rozwiązań żywieniowych. Szczególnie dobrze może sprawdzić się u osób z jednym schorzeniem, na przykład z cukrzycą.

Trzeba jednak pamiętać, że plany są ukierunkowane na jedną chorobę. Oznacza to, że w przypadku osób zmagających się z więcej niż jedną jednostką chorobową takie rozwiązanie może nie być wystarczające.

Portal Diety NFZ [PODSUMOWANIE]

Diety NFZ to bezpłatny i łatwo dostępny portal, który wspiera zdrowe odżywianie poprzez gotowe plany żywieniowe, przepisy i praktyczne narzędzia. Serwis jest prosty w obsłudze, a jednocześnie pomocny zarówno dla osób dbających o profilaktykę, jak i tych, które potrzebują diety dopasowanej do konkretnych potrzeb zdrowotnych.

Warto jednak mieć na uwadze, że najlepsze efekty może przynieść przede wszystkim osobom z jednym problemem zdrowotnym, ponieważ dostępne plany są ukierunkowane na pojedyncze schorzenia.