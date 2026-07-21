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Masz cukrzycę lub otyłość? Ten bezpłatny portal NFZ ułoży Ci prawidłową dietę

Szczęśliwi i zadowoleni seniorzy przeglądają portal Diety NFZ
Bezpłatny portal Diety NFZ może wesprzeć Twój sposób odżywianiaShutterstock
EK
Ewa Karbowicz
dzisiaj, 11:27

Diety NFZ to bezpłatne narzędzie dostępne dla każdego. Wspiera zdrowe odżywianie i pomaga układać jadłospisy dopasowane do różnych potrzeb. Portal oferuje gotowe plany żywieniowe, przepisy, listy zakupów i dodatkowe funkcje, które ułatwiają codzienne dbanie o dietę. Dla kogo tego rodzaju wsparcie będzie szczególnie korzystne, a kto musi uważać? Wyjaśniamy zasady działania portalu.

Skrót artykułu

Wiele osób nadal może nie wiedzieć, że NFZ stworzyło darmowy portal do układania diet. Strona promuje zdrowe nawyki żywieniowe oraz wspiera osoby z chorobami przewlekłymi w doborze odpowiedniego menu.

Portal działa zarówno w przeglądarce na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej moje IKP na smartfonach z Androidem i iOS. To rozwiązanie ogólnodostępne, całkowicie darmowe i pomyślane tak, by korzystanie z niego nie sprawiało trudności nawet mniej zaawansowanym użytkownikom.

Co oferuje portal Diety NFZ?

To miejsce stworzone nie tylko dla osób, które chcą schudnąć, ale dla wszystkich zainteresowanych zdrowszym stylem życia i lepszymi codziennymi wyborami żywieniowymi. Z portalu mogą korzystać osoby zdrowe, dbające o profilaktykę, a także ci, którzy potrzebują wsparcia przy chorobach przewlekłych.

Użytkownicy znajdą tu gotowe plany żywieniowe, wiele przepisów oraz praktyczne wskazówki, które pomagają lepiej organizować codzienne gotowanie. Portal ma inspirować, uczyć i ułatwiać wprowadzanie trwałych zmian w sposobie odżywiania.

By wejść na stronę Diety NFZ, kliknij TUTAJ».

Diety NFZ. Jak krok po kroku skorzystać z narzędzia?

Obsługa Diet NFZ jest intuicyjna. W aplikacji moje IKP narzędzie znajduje się w sekcji "Profilaktyka", a następnie "Twoje plany żywieniowe". Warto jednak pamiętać, że konto w moje IKP i konto w Dietach NFZ to nie to samo, dlatego do korzystania z generatora diet trzeba założyć osobny profil.

Proces rejestracji prowadzony jest przez asystenta i nie wymaga skomplikowanych działań. Założenie konta odbywa się przez stronę internetową, która działa również z poziomu aplikacji, bez potrzeby otwierania zewnętrznej przeglądarki. Po zalogowaniu użytkownik może łatwo obliczyć BMI i od razu przejść do wyboru odpowiedniego planu żywieniowego.

Jakie plany żywieniowe można wybrać?

Wśród dostępnych wariantów znajdują się m.in. opcje takie, jak Classic, Cukrzyca, Depresja, Hashimoto, PCOS, Nadciśnienie, Nadwaga i otyłość, Rodzina, Senior, Wege czy Zaparcia. Portal dopasowuje kaloryczność na podstawie obliczonego BMI.

Na stronie internetowej Diety NFZ dostępnych jest łącznie 19 planów żywieniowych opartych na diecie DASH, uznawanej za jedną z najlepiej przebadanych i najczęściej zalecanych przez specjalistów. Każdy z nich zawiera gotowe propozycje codziennych posiłków, które mają być proste, zbilansowane i smaczne.

Dodatkowe funkcje ułatwiające codzienność

Portal oferuje nie tylko same jadłospisy. Do każdego planu automatycznie przygotowywana jest lista zakupów, co pomaga oszczędzać czas, lepiej planować wydatki i ograniczać marnowanie żywności.

Do dyspozycji użytkownika jest także dzienniczek żywieniowy, w którym można zapisywać zjedzone posiłki i wypite płyny. Dzięki temu łatwiej obserwować własne nawyki oraz zauważać, które produkty wpływają korzystnie na samopoczucie, a które mogą powodować dolegliwości.

Kolejną funkcją są pomiary postępów, pozwalające śledzić zmiany masy ciała oraz obwodu talii i bioder. Regularne zapisy dają pełniejszy obraz zmian i pomagają ocenić, czy zachodzą one w bezpiecznym tempie.

Portal zawiera dodatkowe materiały wspierające dobre odżywianie

Diety NFZ to również baza dodatkowych materiałów wspierających zdrowe odżywianie. Na portalu dostępne są krótkie filmy z poradami ekspertów, artykuły o zdrowym stylu życia oraz e-booki z przepisami i inspiracjami na różne okazje. Można znaleźć tam zarówno wskazówki dotyczące wyboru produktów i zdrowszego gotowania, jak i sezonowe podpowiedzi czy zestawy dań dopasowanych do różnych potrzeb zdrowotnych.

Komu narzędzie szczególnie się przyda, a kto powinien uważać?

Narzędzie jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które chcą uporządkować swoją dietę albo szukają gotowych, prostych rozwiązań żywieniowych. Szczególnie dobrze może sprawdzić się u osób z jednym schorzeniem, na przykład z cukrzycą.

Trzeba jednak pamiętać, że plany są ukierunkowane na jedną chorobę. Oznacza to, że w przypadku osób zmagających się z więcej niż jedną jednostką chorobową takie rozwiązanie może nie być wystarczające.

Portal Diety NFZ [PODSUMOWANIE]

Diety NFZ to bezpłatny i łatwo dostępny portal, który wspiera zdrowe odżywianie poprzez gotowe plany żywieniowe, przepisy i praktyczne narzędzia. Serwis jest prosty w obsłudze, a jednocześnie pomocny zarówno dla osób dbających o profilaktykę, jak i tych, które potrzebują diety dopasowanej do konkretnych potrzeb zdrowotnych.

Warto jednak mieć na uwadze, że najlepsze efekty może przynieść przede wszystkim osobom z jednym problemem zdrowotnym, ponieważ dostępne plany są ukierunkowane na pojedyncze schorzenia.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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