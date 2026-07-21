Gazeta Prawna
Świat

Iran uderzył w Amazon. Ostrzelana infrastruktura amerykańskiego giganta

Jeff Bezos
Jeff Bezos, szef AmazonPAP Archiwalny / IPA/ABACA
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 10:59

Gwałtowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wkracza w zupełnie nową fazę. Irańskie siły przeprowadziły bezpośredni atak rakietowy na obiekty amerykańskiego giganta technologicznego oraz bazy z personelem USA. Teheran twierdzi, że to odwet za nalot na infrastrukturę jądrową.

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IRGC określił obiekt „centralną infrastrukturą danych firmy Amazon”. Do ataku IRGC użył kilku pocisków manewrujących, które miały zniszczyć obiekt. Ostrzelano również obiekty w Bahrajnie i Jordanii, w których stacjonował amerykański personel wojskowy.

Czarna lista Teheranu. Amerykańskie firmy technologiczne na celowniku

W marcu Iran uprzedził, że będzie atakował amerykańskie firmy jak Microsoft, Google, Apple, Meta, Intel, HP, IBM, Palantir i Nvidia. Teherańskie media informowały wówczas o atakach zarówno na centrum danych Amazon w Bahrajnie, jak i centra danych znajdujące się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Sztuczna inteligencja i wywiad. Dlaczego Iran atakuje serwerownie?

Jak oceniał wówczas amerykański portal The Conversation wojska USA w dużym stopniu wykorzystują systemy sztucznej inteligencji do analizy wywiadowczej i wsparcia operacyjnego. Siły irańskie mogły atakować infrastrukturę, która zdaniem dowódców jest używana do ataków na Iran. Wiosną irańska agencja IRNA podała, że centra danych dużych firm technologicznych i inne aktywa fizyczne w regionie zostały uznane za „infrastrukturę technologiczną wroga”.

Rządowe dane pod specjalnym nadzorem USA

Jednocześnie jednak, jak informował portal Just Security, władze USA wymagają od dostawców usług przechowywania danych rządowych i wojskowych na terenie Stanów Zjednoczonych lub amerykańskich baz wojskowych poza granicami kraju, a przenoszenie danych do centrów w regionie Zatoki Perskiej wymagałoby specjalnego zezwolenia.

Odwet za uderzenie w elektrownię jądrową

IRGC przekazał, że atak był odwetem za poniedziałkowy amerykański ostrzał budowanej elektrowni jądrowej w Darchowin w południowo-zachodnim Iranie.

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Źródło: PAP
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