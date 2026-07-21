Gwałtowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wkracza w zupełnie nową fazę. Irańskie siły przeprowadziły bezpośredni atak rakietowy na obiekty amerykańskiego giganta technologicznego oraz bazy z personelem USA. Teheran twierdzi, że to odwet za nalot na infrastrukturę jądrową.
IRGC określił obiekt „centralną infrastrukturą danych firmy Amazon”. Do ataku IRGC użył kilku pocisków manewrujących, które miały zniszczyć obiekt. Ostrzelano również obiekty w Bahrajnie i Jordanii, w których stacjonował amerykański personel wojskowy.
Czarna lista Teheranu. Amerykańskie firmy technologiczne na celowniku
W marcu Iran uprzedził, że będzie atakował amerykańskie firmy jak Microsoft, Google, Apple, Meta, Intel, HP, IBM, Palantir i Nvidia. Teherańskie media informowały wówczas o atakach zarówno na centrum danych Amazon w Bahrajnie, jak i centra danych znajdujące się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Sztuczna inteligencja i wywiad. Dlaczego Iran atakuje serwerownie?
Jak oceniał wówczas amerykański portal The Conversation wojska USA w dużym stopniu wykorzystują systemy sztucznej inteligencji do analizy wywiadowczej i wsparcia operacyjnego. Siły irańskie mogły atakować infrastrukturę, która zdaniem dowódców jest używana do ataków na Iran. Wiosną irańska agencja IRNA podała, że centra danych dużych firm technologicznych i inne aktywa fizyczne w regionie zostały uznane za „infrastrukturę technologiczną wroga”.
Rządowe dane pod specjalnym nadzorem USA
Jednocześnie jednak, jak informował portal Just Security, władze USA wymagają od dostawców usług przechowywania danych rządowych i wojskowych na terenie Stanów Zjednoczonych lub amerykańskich baz wojskowych poza granicami kraju, a przenoszenie danych do centrów w regionie Zatoki Perskiej wymagałoby specjalnego zezwolenia.
Odwet za uderzenie w elektrownię jądrową
IRGC przekazał, że atak był odwetem za poniedziałkowy amerykański ostrzał budowanej elektrowni jądrowej w Darchowin w południowo-zachodnim Iranie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu