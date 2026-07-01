Nowe przepisy budzą sporo pytań, bo wielu pacjentów zastanawia się, czy od dziś wszystkie wizyty trzeba umawiać przez internet. Tak nie jest. Wyjaśniamy, co rzeczywiście zmienia się od 1 lipca i jak teraz zapisać się do lekarza.

Zmiany w rejestracji do lekarza od 1 lipca 2026. Co zmienia centralna e-rejestracja?

Najważniejsza zmiana polega na tym, że centralna e-rejestracja przestaje być rozwiązaniem pilotażowym dla pierwszych świadczeń i staje się obowiązkowym sposobem obsługi zapisów przez placówki, które je realizują. Od dziś NFZ finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zarejestrowane w centralnym systemie. Dotyczy to obowiązków świadczeniodawców, a nie nowych formalności po stronie pacjenta. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba uczyć się nowego sposobu zapisywania do lekarza. Nadal można:

zadzwonić do przychodni lub poradni,

zapisać się osobiście,

skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mojeIKP.

Niezależnie od wybranej drogi placówka ma obowiązek wprowadzić termin do centralnej e-rejestracji. Dzięki temu informacje o wolnych miejscach są widoczne w jednym systemie.

Jak zapisać się do lekarza od 1 lipca 2026? Nadal możesz wybrać kilka sposobów

Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Jeżeli korzystasz ze świadczenia objętego nowym systemem, możesz:

umówić wizytę przez Internetowe Konto Pacjenta,

skorzystać z aplikacji mojeIKP,

zadzwonić do placówki,

zgłosić się do rejestracji osobiście.

Przykład Pani Anna dostała skierowanie do kardiologa. Nie korzysta z aplikacji mobilnych, więc dzwoni do poradni. Rejestratorka zapisuje ją tak jak dotychczas, ale termin trafia jednocześnie do centralnej e-rejestracji. Dla pacjentki sposób kontaktu praktycznie się nie zmienia.

Kogo dotyczą zmiany w rejestracji do lekarza? Lista świadczeń objętych centralną e-rejestracją

To jedna z najważniejszych informacji, bo wokół nowych przepisów pojawia się wiele nieporozumień. Od 1 lipca zmiany obejmują wyłącznie:

pierwszą wizytę u kardiologa,

mammografię wykonywaną w programie profilaktycznym,

badanie HPV HR w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Jeżeli zapisujesz się do innego specjalisty albo do lekarza rodzinnego, obowiązują dotychczasowe zasady, ponieważ kolejne poradnie będą dołączane do systemu etapami.

Centralna e-rejestracja – jakie korzyści daje pacjentom?

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że nowy system ma przede wszystkim ułatwić znalezienie szybszego terminu wizyty. Pacjent może zobaczyć dostępność nie tylko w swojej najbliższej poradni, ale również w innych placówkach realizujących dane świadczenie. Jeśli kilka kilometrów dalej dostępny jest wcześniejszy termin, będzie można wybrać właśnie tę wizytę. System umożliwia również:

otrzymywanie przypomnień o wizytach,

łatwiejsze odwoływanie terminów,

korzystanie z tzw. poczekalni, która wyszukuje wcześniejsze wolne miejsca, gdy pojawi się rezygnacja innego pacjenta.

Czy wszystkie wizyty u specjalistów są już w centralnej e-rejestracji?

Nie. To jedna z najczęściej powtarzanych nieścisłości. Od 1 lipca system obejmuje tylko trzy grupy świadczeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak jego dalszą rozbudowę. Już od 1 sierpnia 2026 r. mają zostać dołączone pierwsze wizyty m.in. do:

angiologa lub chirurga naczyniowego,

specjalisty chorób zakaźnych,

endokrynologa,

hepatologa,

immunologa,

nefrologa,

neonatologa,

pulmonologa.

Docelowo centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Dlaczego NFZ finansuje tylko wizyty z centralnej e-rejestracji? Co muszą zrobić przychodnie?

Dzisiejsze zmiany dotyczą przede wszystkim świadczeniodawców. Placówki realizujące świadczenia objęte systemem muszą przekazywać harmonogramy wizyt do centralnej e-rejestracji oraz rejestrować w niej umawiane świadczenia. Jeżeli nie wykonają tych obowiązków, NFZ może odmówić finansowania świadczeń realizowanych poza systemem. To mechanizm rozliczeń między Funduszem a placówkami, a nie nowy obowiązek dla pacjentów.

FAQ. Rejestracja do lekarza od 1 lipca 2026 – najczęściej zadawane pytania

Czy od 1 lipca muszę mieć Internetowe Konto Pacjenta, aby zarejestrować się do lekarza? Nie. Nadal możesz zapisać się telefonicznie lub osobiście w placówce. Czy zmienia się sposób zapisu do lekarza rodzinnego? Nie. Dzisiejsze zmiany nie obejmują POZ. Czy wszystkie poradnie specjalistyczne działają już w centralnej e-rejestracji? Nie. Obowiązek dotyczy obecnie pierwszej wizyty u kardiologa oraz dwóch programów profilaktycznych. Czy mogę nadal zadzwonić do przychodni, aby zarejestrować się na wizytę do lekarza? Tak. Telefoniczna rejestracja pozostaje dostępna. Placówka ma obowiązek wprowadzić wizytę do centralnego systemu.

Podstawa prawna