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Zdrowie

Od 1 lipca nowe zasady zapisów do lekarzy. Sprawdzamy, co zmienia się dla pacjentów

Pacjentka zapisuje się na wizytę do lekarza w rejestracji
Zmiany w rejestracji do lekarza od 1 lipca 2026. Jak działa centralna e-rejestracja?Shutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:11

Od dziś część pacjentów zapisze się do lekarza według nowych zasad. Nie oznacza to jednak, że wszyscy muszą korzystać z internetu czy zakładać nowe konto. Sprawdzamy, kogo obejmują zmiany od 1 lipca, jak teraz umówić wizytę i co w praktyce zmienia centralna e-rejestracja.

Skrót artykułu

Nowe przepisy budzą sporo pytań, bo wielu pacjentów zastanawia się, czy od dziś wszystkie wizyty trzeba umawiać przez internet. Tak nie jest. Wyjaśniamy, co rzeczywiście zmienia się od 1 lipca i jak teraz zapisać się do lekarza.

Zmiany w rejestracji do lekarza od 1 lipca 2026. Co zmienia centralna e-rejestracja?

Najważniejsza zmiana polega na tym, że centralna e-rejestracja przestaje być rozwiązaniem pilotażowym dla pierwszych świadczeń i staje się obowiązkowym sposobem obsługi zapisów przez placówki, które je realizują. Od dziś NFZ finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zarejestrowane w centralnym systemie. Dotyczy to obowiązków świadczeniodawców, a nie nowych formalności po stronie pacjenta. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba uczyć się nowego sposobu zapisywania do lekarza. Nadal można:

  • zadzwonić do przychodni lub poradni,
  • zapisać się osobiście,
  • skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mojeIKP.

Niezależnie od wybranej drogi placówka ma obowiązek wprowadzić termin do centralnej e-rejestracji. Dzięki temu informacje o wolnych miejscach są widoczne w jednym systemie.

Jak zapisać się do lekarza od 1 lipca 2026? Nadal możesz wybrać kilka sposobów

Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Jeżeli korzystasz ze świadczenia objętego nowym systemem, możesz:

  • umówić wizytę przez Internetowe Konto Pacjenta,
  • skorzystać z aplikacji mojeIKP,
  • zadzwonić do placówki,
  • zgłosić się do rejestracji osobiście.

Przykład

Pani Anna dostała skierowanie do kardiologa. Nie korzysta z aplikacji mobilnych, więc dzwoni do poradni. Rejestratorka zapisuje ją tak jak dotychczas, ale termin trafia jednocześnie do centralnej e-rejestracji. Dla pacjentki sposób kontaktu praktycznie się nie zmienia.

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Kogo dotyczą zmiany w rejestracji do lekarza? Lista świadczeń objętych centralną e-rejestracją

To jedna z najważniejszych informacji, bo wokół nowych przepisów pojawia się wiele nieporozumień. Od 1 lipca zmiany obejmują wyłącznie:

  • pierwszą wizytę u kardiologa,
  • mammografię wykonywaną w programie profilaktycznym,
  • badanie HPV HR w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Jeżeli zapisujesz się do innego specjalisty albo do lekarza rodzinnego, obowiązują dotychczasowe zasady, ponieważ kolejne poradnie będą dołączane do systemu etapami.

Centralna e-rejestracja – jakie korzyści daje pacjentom?

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że nowy system ma przede wszystkim ułatwić znalezienie szybszego terminu wizyty. Pacjent może zobaczyć dostępność nie tylko w swojej najbliższej poradni, ale również w innych placówkach realizujących dane świadczenie. Jeśli kilka kilometrów dalej dostępny jest wcześniejszy termin, będzie można wybrać właśnie tę wizytę. System umożliwia również:

  • otrzymywanie przypomnień o wizytach,
  • łatwiejsze odwoływanie terminów,
  • korzystanie z tzw. poczekalni, która wyszukuje wcześniejsze wolne miejsca, gdy pojawi się rezygnacja innego pacjenta.

Czy wszystkie wizyty u specjalistów są już w centralnej e-rejestracji?

Nie. To jedna z najczęściej powtarzanych nieścisłości. Od 1 lipca system obejmuje tylko trzy grupy świadczeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak jego dalszą rozbudowę. Już od 1 sierpnia 2026 r. mają zostać dołączone pierwsze wizyty m.in. do:

  • angiologa lub chirurga naczyniowego,
  • specjalisty chorób zakaźnych,
  • endokrynologa,
  • hepatologa,
  • immunologa,
  • nefrologa,
  • neonatologa,
  • pulmonologa.

Docelowo centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

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Dlaczego NFZ finansuje tylko wizyty z centralnej e-rejestracji? Co muszą zrobić przychodnie?

Dzisiejsze zmiany dotyczą przede wszystkim świadczeniodawców. Placówki realizujące świadczenia objęte systemem muszą przekazywać harmonogramy wizyt do centralnej e-rejestracji oraz rejestrować w niej umawiane świadczenia. Jeżeli nie wykonają tych obowiązków, NFZ może odmówić finansowania świadczeń realizowanych poza systemem. To mechanizm rozliczeń między Funduszem a placówkami, a nie nowy obowiązek dla pacjentów.

FAQ. Rejestracja do lekarza od 1 lipca 2026 – najczęściej zadawane pytania

Czy od 1 lipca muszę mieć Internetowe Konto Pacjenta, aby zarejestrować się do lekarza?

Czy zmienia się sposób zapisu do lekarza rodzinnego?

Czy wszystkie poradnie specjalistyczne działają już w centralnej e-rejestracji?

Czy mogę nadal zadzwonić do przychodni, aby zarejestrować się na wizytę do lekarza?

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późn. zm.).
  • Komunikaty Ministerstwa Zdrowia dotyczące wdrażania centralnej e-rejestracji.
  • Komunikaty Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące obowiązków świadczeniodawców od 1 lipca 2026 r.
  • Materiały Centrum e-Zdrowia dotyczące centralnej e-rejestracji i Internetowego Konta Pacjenta.
Źródło: gazetaprawna.pl

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