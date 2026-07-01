Od dziś część pacjentów zapisze się do lekarza według nowych zasad. Nie oznacza to jednak, że wszyscy muszą korzystać z internetu czy zakładać nowe konto. Sprawdzamy, kogo obejmują zmiany od 1 lipca, jak teraz umówić wizytę i co w praktyce zmienia centralna e-rejestracja.
Nowe przepisy budzą sporo pytań, bo wielu pacjentów zastanawia się, czy od dziś wszystkie wizyty trzeba umawiać przez internet. Tak nie jest. Wyjaśniamy, co rzeczywiście zmienia się od 1 lipca i jak teraz zapisać się do lekarza.
Zmiany w rejestracji do lekarza od 1 lipca 2026. Co zmienia centralna e-rejestracja?
Najważniejsza zmiana polega na tym, że centralna e-rejestracja przestaje być rozwiązaniem pilotażowym dla pierwszych świadczeń i staje się obowiązkowym sposobem obsługi zapisów przez placówki, które je realizują. Od dziś NFZ finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zarejestrowane w centralnym systemie. Dotyczy to obowiązków świadczeniodawców, a nie nowych formalności po stronie pacjenta. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba uczyć się nowego sposobu zapisywania do lekarza. Nadal można:
- zadzwonić do przychodni lub poradni,
- zapisać się osobiście,
- skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mojeIKP.
Niezależnie od wybranej drogi placówka ma obowiązek wprowadzić termin do centralnej e-rejestracji. Dzięki temu informacje o wolnych miejscach są widoczne w jednym systemie.
Jak zapisać się do lekarza od 1 lipca 2026? Nadal możesz wybrać kilka sposobów
Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Jeżeli korzystasz ze świadczenia objętego nowym systemem, możesz:
- umówić wizytę przez Internetowe Konto Pacjenta,
- skorzystać z aplikacji mojeIKP,
- zadzwonić do placówki,
- zgłosić się do rejestracji osobiście.
Przykład
Pani Anna dostała skierowanie do kardiologa. Nie korzysta z aplikacji mobilnych, więc dzwoni do poradni. Rejestratorka zapisuje ją tak jak dotychczas, ale termin trafia jednocześnie do centralnej e-rejestracji. Dla pacjentki sposób kontaktu praktycznie się nie zmienia.
Kogo dotyczą zmiany w rejestracji do lekarza? Lista świadczeń objętych centralną e-rejestracją
To jedna z najważniejszych informacji, bo wokół nowych przepisów pojawia się wiele nieporozumień. Od 1 lipca zmiany obejmują wyłącznie:
- pierwszą wizytę u kardiologa,
- mammografię wykonywaną w programie profilaktycznym,
- badanie HPV HR w programie profilaktyki raka szyjki macicy.
Jeżeli zapisujesz się do innego specjalisty albo do lekarza rodzinnego, obowiązują dotychczasowe zasady, ponieważ kolejne poradnie będą dołączane do systemu etapami.
Centralna e-rejestracja – jakie korzyści daje pacjentom?
Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że nowy system ma przede wszystkim ułatwić znalezienie szybszego terminu wizyty. Pacjent może zobaczyć dostępność nie tylko w swojej najbliższej poradni, ale również w innych placówkach realizujących dane świadczenie. Jeśli kilka kilometrów dalej dostępny jest wcześniejszy termin, będzie można wybrać właśnie tę wizytę. System umożliwia również:
- otrzymywanie przypomnień o wizytach,
- łatwiejsze odwoływanie terminów,
- korzystanie z tzw. poczekalni, która wyszukuje wcześniejsze wolne miejsca, gdy pojawi się rezygnacja innego pacjenta.
Czy wszystkie wizyty u specjalistów są już w centralnej e-rejestracji?
Nie. To jedna z najczęściej powtarzanych nieścisłości. Od 1 lipca system obejmuje tylko trzy grupy świadczeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak jego dalszą rozbudowę. Już od 1 sierpnia 2026 r. mają zostać dołączone pierwsze wizyty m.in. do:
- angiologa lub chirurga naczyniowego,
- specjalisty chorób zakaźnych,
- endokrynologa,
- hepatologa,
- immunologa,
- nefrologa,
- neonatologa,
- pulmonologa.
Docelowo centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
Dlaczego NFZ finansuje tylko wizyty z centralnej e-rejestracji? Co muszą zrobić przychodnie?
Dzisiejsze zmiany dotyczą przede wszystkim świadczeniodawców. Placówki realizujące świadczenia objęte systemem muszą przekazywać harmonogramy wizyt do centralnej e-rejestracji oraz rejestrować w niej umawiane świadczenia. Jeżeli nie wykonają tych obowiązków, NFZ może odmówić finansowania świadczeń realizowanych poza systemem. To mechanizm rozliczeń między Funduszem a placówkami, a nie nowy obowiązek dla pacjentów.
FAQ. Rejestracja do lekarza od 1 lipca 2026 – najczęściej zadawane pytania
Czy od 1 lipca muszę mieć Internetowe Konto Pacjenta, aby zarejestrować się do lekarza?
Czy zmienia się sposób zapisu do lekarza rodzinnego?
Czy wszystkie poradnie specjalistyczne działają już w centralnej e-rejestracji?
Czy mogę nadal zadzwonić do przychodni, aby zarejestrować się na wizytę do lekarza?
Podstawa prawna
- Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późn. zm.).
- Komunikaty Ministerstwa Zdrowia dotyczące wdrażania centralnej e-rejestracji.
- Komunikaty Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące obowiązków świadczeniodawców od 1 lipca 2026 r.
- Materiały Centrum e-Zdrowia dotyczące centralnej e-rejestracji i Internetowego Konta Pacjenta.
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