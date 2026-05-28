Jeszcze kilka tygodni temu dyskusja dotyczyła głównie nowych minimów ustawowych. Teraz pojawiły się dane, które pokazują coś znacznie ważniejszego dla pracowników szpitali i przychodni – ile faktycznie mogą wynosić przeciętne wynagrodzenia po lipcowych podwyżkach.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026. AOTMiT pokazał nowe wyliczenia

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 26 maja 2026 r. zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń w ochronie zdrowia za luty 2026 r. oraz symulacje po planowanych podwyżkach od 1 lipca. Chodzi o wyliczenia przygotowywane na potrzeby corocznej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dla pracowników ochrony zdrowia znaczenie ma nie tylko ustawowe minimum. Szpitale otrzymują bowiem wyższe finansowanie świadczeń, a dyrektorzy placówek rozdzielają środki również na dodatki, premie i wyrównania. Dlatego średnie wynagrodzenia bywają wyraźnie wyższe niż sama ustawowa podstawa. W tym roku uwagę przyciągają szczególnie trzy liczby:

11 863 zł – minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty według wcześniejszych wyliczeń,

– minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty według wcześniejszych wyliczeń, 14 556 zł – prognozowane średnie wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty,

– prognozowane średnie wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty, 25 049 zł brutto – prognozowane średnie łączne wynagrodzenie lekarza specjalisty po podwyżkach.

To właśnie ostatnia kwota wywołała największą dyskusję po publikacji prezentacji.

Pensje lekarzy od lipca 2026. Lekarz specjalista nawet 25 tys. zł brutto

Największe wynagrodzenia nadal dotyczą grupy 1, czyli lekarzy albo lekarzy dentystów ze specjalizacją. Według projekcji przedstawionej podczas posiedzenia zespołu średnie wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce ma wynosić 14 556 zł brutto, natomiast przeciętne łączne wynagrodzenie brutto – już ponad 25 tys. zł. To różnica, która pokazuje skalę dodatków funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Do pensji zasadniczej dochodzą m.in.:

dodatki stażowe,

dyżury,

dodatki nocne i świąteczne,

premie,

wynagrodzenia za nadgodziny.

W praktyce lekarz specjalista pracujący w dużym szpitalu wojewódzkim czy klinicznym często osiąga wynagrodzenie znacznie wyższe niż ustawowe minimum. AOTMiT wskazał wyraźną różnicę między samą podstawą a realnym przeciętnym wynagrodzeniem brutto.

Podwyżki dla pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów od lipca 2026

Podwyżki obejmują wszystkie grupy zawodowe objęte ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W wielu przypadkach wzrosty przekraczają 7–8 proc. Dla części pielęgniarek, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych istotniejsze od samej podwyżki ustawowego minimum może okazać się właśnie zwiększenie średnich wynagrodzeń w placówkach.

Przykładowo:

grupa 5 obejmująca m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki, położne, techników elektroradiologii, psychologów oraz innych pracowników wykonujących zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem magisterskim, osiąga prognozowane średnie wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 9242 zł brutto ,

obejmująca m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki, położne, techników elektroradiologii, psychologów oraz innych pracowników wykonujących zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem magisterskim, osiąga prognozowane średnie wynagrodzenie zasadnicze na poziomie , grupa 6 obejmująca m.in. ratowników medycznych, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, techników elektroradiologii oraz inne zawody medyczne wymagające wykształcenia na poziomie studiów I stopnia albo średniego wykształcenia - może dojść do średnio 8475 zł brutto podstawy ,

obejmująca m.in. ratowników medycznych, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, techników elektroradiologii oraz inne zawody medyczne wymagające wykształcenia na poziomie studiów I stopnia albo średniego wykształcenia - może dojść do średnio , grupa 7 obejmująca innych pracowników wykonujących zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekunów medycznych - zbliża się do 7697 zł brutto.

W części szpitali oznacza to konieczność kolejnych negocjacji płacowych. Dyrektorzy placówek już od miesięcy alarmują, że wzrost ustawowych wynagrodzeń automatycznie podnosi presję płacową także wśród pracowników kontraktowych i personelu pomocniczego.

Średnie wynagrodzenia medyków 2026 wyższe niż ustawowe minima

Dotąd debata o wynagrodzeniach medyków sprowadzała się zwykle do tabeli współczynników pracy. Problem w tym, że sama minimalna podstawa nie oddaje realnych kosztów zatrudnienia w ochronie zdrowia. Nowe dane AOTMiT pokazują znacznie szerszy obraz:

ile wynoszą przeciętne pensje,

jak bardzo różnią się od ustawowych minimów,

które grupy zawodowe rosną najszybciej,

gdzie dodatki stanowią ogromną część wynagrodzenia.

Widać to szczególnie u lekarzy specjalistów. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze według wcześniejszych wyliczeń wynosiło 11,8 tys. zł, ale przeciętne całkowite wynagrodzenie brutto ma już przekraczać 25 tys. zł.

Tabela wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników od 1 lipca 2026

Grupa zawodowa Współczynnik pracy Minimalne wynagrodzenie zasadnicze Prognozowane średnie wynagrodzenie zasadnicze Prognozowane średnie wynagrodzenie brutto Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45 11 863 zł 14 556 zł 25 049 zł Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka lub położna z magistrem i specjalizacją 1,29 10 554 zł 11 557 zł 16 507 zł Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji 1,19 9736 zł 11 476 zł 18 612 zł Stażysta 0,95 7773 zł 8476 zł 10 650 zł Farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, psycholog i inni pracownicy medyczni z wykształceniem magisterskim 1,02 8345 zł 9242 zł 12 313 zł Ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni po studiach I stopnia lub ze średnim wykształceniem 0,94 7691 zł 8475 zł 11 853 zł Opiekun medyczny i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem 0,86 7036 zł 7697 zł 9626 zł Pracownik działalności podstawowej z wyższym wykształceniem 1 8182 zł 10 461 zł 12 540 zł Pracownik działalności podstawowej ze średnim wykształceniem 0,78 6382 zł 7044 zł 8289 zł Pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego 0,65 5318 zł 5833 zł 7370 zł

Źródło: wyliczenia AOTMiT przedstawione podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, maj 2026 r.

Dlaczego średnie pensje medyków są dużo wyższe niż minima ustawowe?

W ochronie zdrowia samo wynagrodzenie zasadnicze stanowi często tylko część miesięcznej pensji. Szczególnie w zawodach dyżurowych dodatki potrafią radykalnie zmieniać końcową kwotę. Lekarz pracujący na oddziale zabiegowym może mieć: kilka dyżurów miesięcznie, dodatki za święta, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premie związane z organizacją pracy oddziału. Ratownicy medyczni i pielęgniarki również często pracują w systemie zmianowym, który zwiększa końcowe wynagrodzenie brutto. Dlatego przeciętne płace prezentowane przez AOTMiT są wyraźnie wyższe od samych minimów ustawowych.

Podwyżki dla medyków 2026 mogą kosztować szpitale nawet 4,5 mld zł

Od miesięcy trwa spór o to, ile będą kosztować tegoroczne podwyżki. W środowisku ochrony zdrowia pojawiają się szacunki mówiące o:

ok. 3,3–3,5 mld zł dla najtańszego wariantu,

dla najtańszego wariantu, nawet 4,5 mld zł dla droższych scenariuszy.

Dyrektorzy placówek podkreślają, że ustawowy mechanizm podwyżek działa automatycznie, niezależnie od sytuacji finansowej szpitala. Samorządowcy i zarządzający placówkami zwracają uwagę, że wzrost kosztów wynagrodzeń coraz mocniej wpływa na zadłużenie części szpitali powiatowych.

Ważne Związki zawodowe odpowiadają z kolei, że bez dalszego wzrostu wynagrodzeń system będzie tracił pracowników. Problem niedoboru personelu pozostaje szczególnie widoczny w ratownictwie medycznym, pielęgniarstwie i w części specjalizacji lekarskich.

Czy wszyscy pracownicy ochrony zdrowia dostaną podwyżki od lipca 2026?

Nie każda osoba zatrudniona w ochronie zdrowia zobaczy identyczny wzrost wynagrodzenia. Znaczenie mają:

forma zatrudnienia,

grupa zaszeregowania,

regulamin wynagradzania,

liczba dyżurów,

sytuacja finansowa placówki.

Inaczej wygląda sytuacja pracownika etatowego w dużym szpitalu klinicznym, inaczej osoby zatrudnionej w małej placówce prywatnej czy na kontrakcie. Jednocześnie ustawowe minima obejmują także prywatne podmioty lecznicze, jeśli zatrudniają pracowników objętych ustawą.

Podstawa prawna i źródła