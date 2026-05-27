Emerytury tylko na konto bankowe. ZUS chce zlikwidować przekazy pocztowe

Temat wraca regularnie od kilku lat, ale teraz pojawia się w konkretnym kontekście legislacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował, by świadczenia były wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Chodzi o emerytury i renty przekazywane dziś przez listonoszy. ZUS argumentuje, że system gotówkowy jest kosztowny i coraz mniej potrzebny. Dane pokazują, że większość seniorów już korzysta z rachunków bankowych. Według informacji Zakładu aż 81,8 proc. świadczeń trafia dziś bezpośrednio na konto.

Pomysł pojawił się przy okazji projektu deregulacyjnego dotyczącego uproszczeń dla emerytów i rencistów. Zakład chce przy okazji usunąć przepisy pozwalające na wypłatę świadczeń przez operatora pocztowego. Dla części osób to naturalny kierunek zmian. Coraz więcej spraw urzędowych seniorzy załatwiają przez bank lub internet. Inni widzą w tym jednak sygnał, że państwo zaczyna wymuszać korzystanie z usług bankowych.

Dlaczego ZUS chce wypłacać emerytury tylko na konto? Przelew kosztuje 9 groszy

Najmocniejszym argumentem Zakładu są pieniądze. I to bardzo konkretne. Według danych przywoływanych w dyskusji jeden przelew bankowy kosztuje około 0,09 zł, natomiast przekaz pocztowy prawie 19,95 zł. Przy milionach świadczeń miesięcznie oznacza to ogromne koszty dla systemu.

ZUS przekonuje, że oszczędności mogłyby zostać przeznaczone na rozwój systemów informatycznych i obsługę świadczeniobiorców. W tle jest też szersza cyfryzacja administracji publicznej. Państwo od lat przenosi kolejne usługi do internetu – od recept po wnioski emerytalne. Dla urzędników przelew oznacza także mniej problemów logistycznych. Nie trzeba transportować gotówki, organizować obsługi pocztowej ani zabezpieczać wypłat w terenie. Ale ekonomia to tylko jedna strona tej historii.

Ministerstwo nie popiera zmian ZUS. Seniorzy mogą zostać bez wypłat gotówkowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło propozycji ZUS. Resort uznał, że taka zmiana wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy. To ważny sygnał polityczny. Temat emerytur należy do najbardziej wrażliwych społecznie, a obowiązkowe konta bankowe mogłyby wywołać silny sprzeciw części seniorów.

W wielu miejscach Polski listonosz nadal pełni ważną rolę. Dla osób starszych mieszkających samotnie w małych miejscowościach przekaz gotówkowy bywa wygodniejszy niż korzystanie z bankowości elektronicznej. Część seniorów po prostu nie ufa systemom cyfrowym albo nigdy nie korzystała z konta. Pojawiają się też argumenty bardziej praktyczne:

nie każdy ma blisko bankomat

nie każdy potrafi obsługiwać aplikację mobilną

są też osoby, które po prostu wolą mieć pieniądze „w ręku” w dniu wypłaty.

Czy emeryci stracą wypłaty od listonosza? ZUS analizuje nowe zasady

Na razie nic na to nie wskazuje. Dotychczasowe propozycje zakładały raczej stopniowe zmiany dotyczące nowych świadczeniobiorców. Osoby, które już dziś dostają emeryturę gotówką, najprawdopodobniej zachowałyby obecne zasady. To właśnie taki model był analizowany już wcześniej – obowiązkowe konto dla nowych emerytów przy zachowaniu praw nabytych dla obecnych świadczeniobiorców. Nie ma jednak gotowego projektu ustawy dotyczącego wyłącznie tej zmiany. Proces legislacyjny dopiero się rozpędza, a polityczna zgoda wciąż wydaje się niepewna.

Przykład Pani Krystyna z małej miejscowości pod Radomiem odbiera emeryturę od listonosza od ponad 20 lat. Nie korzysta z internetu, a najbliższy oddział banku znajduje się kilkanaście kilometrów od domu. Dla niej przejście wyłącznie na konto oznaczałoby konieczność nauczenia się zupełnie nowego systemu zarządzania pieniędzmi. Z kolei pan Marek z Warszawy od dawna korzysta z bankowości mobilnej i uważa, że przelew jest bezpieczniejszy niż trzymanie gotówki w domu.

Od kiedy emerytury tylko na konto? ZUS wskazuje możliwy termin zmian

Najwcześniej mówi się o 2027 roku. Taka data pojawia się w kontekście projektu deregulacyjnego, przy którym ZUS zgłosił swoje propozycje. Na razie nie ma jednak:

gotowego projektu ustawy,

harmonogramu wdrożenia,

decyzji rządu,

szczegółów dotyczących wyjątków.

To oznacza, że seniorzy nie muszą dziś podejmować żadnych działań. Nie ma obowiązku zakładania konta ani zmiany sposobu wypłaty świadczenia.