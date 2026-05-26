Program działa inaczej niż klasyczna pomoc z MOPS. Tu obiad przywozi kurier, senior wybiera rodzaj diety, a wolontariusz pozostaje z nim w kontakcie i sprawdza, czy wszystko przebiega bez problemów.

Poczta Obiadowa 2026/2027. Darmowe obiady dla seniorów od 1 czerwca

Fundacja Biedronki uruchamia właśnie kolejną edycję „Poczty Obiadowej”, która potrwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Seniorzy objęci wsparciem dostaną regularne obiady dostarczane bezpośrednio do domu. Każdy zestaw obejmuje:

zupę,

drugie danie,

około 700 kcal,

możliwość wyboru diety standardowej albo lekkostrawnej.

To właśnie dowóz odróżnia program od wielu innych form pomocy żywnościowej. Kurier nie zostawia paczki pod drzwiami. Posiłek trafia bezpośrednio do seniora, a jeśli ktoś nie odbiera dostawy, organizacja kontaktuje się z nim i sprawdza, czy nie potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Kto dostanie darmowe obiady dla seniorów 2026? Są ważne kryteria

Fundacja Biedronki wskazuje, że program kierowany jest przede wszystkim do osób starszych zagrożonych niedożywieniem i wykluczeniem społecznym. Regulamin mówi wprost o seniorach, którzy:

mają ograniczoną samodzielność,

nie są w stanie samodzielnie przygotowywać posiłków,

nie mają wsparcia bliskich,

są narażeni na pogorszenie diety i niedożywienie.

Formalnie program opisuje grupę „osób starszych”, jednak w materiałach Fundacji Biedronki pojawia się próg 70+. Jednocześnie część lokalnych organizacji dopuszcza także młodszych seniorów.

Przykład Fundacja Klementyna już w marcu informowała o wolnych miejscach dla osób 60+ z Radomia, Białobrzegów, Kozienic, Warki i Grójca. Organizacja wskazywała, że pomoc kieruje do seniorów mających trudności z przygotowywaniem posiłków lub pozostających bez codziennego wsparcia rodziny. To oznacza, że wiele zależy od lokalnej fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego projekt na danym terenie.

Czy senior musi mieć niską emeryturę, żeby dostać darmowe obiady?

Nie ma jednego, ogólnopolskiego limitu emerytury dla wszystkich uczestników programu „Poczta Obiadowa”. O przyjęciu seniora decydują organizacje realizujące projekt lokalnie i to one ustalają szczegółowe kryteria pomocy. Najczęściej liczy się nie tylko wysokość emerytury, ale też:

stan zdrowia,

samodzielność seniora,

możliwość przygotowywania posiłków,

wsparcie rodziny lub jego brak,

koszty leczenia i codziennego funkcjonowania.

W części regionów obowiązują jednak konkretne limity dochodowe. Przykładowo w regionie sądeckim Stowarzyszenie Sursum Corda informuje, że pomoc kierowana jest do osób 70+, których miesięczny dochód nie przekracza 2670 zł netto na osobę. Program obejmuje seniorów z Nowego Sącza, Starego Sącza, Chełmca, Grybowa i okolic. W praktyce oznacza to, że dwie osoby z podobną emeryturą mogą otrzymać różną decyzję — dużo zależy od sytuacji życiowej seniora oraz zasad przyjętych przez lokalnego partnera programu.

Gdzie działa Poczta Obiadowa 2026? Program obejmuje też małe miejscowości

„Poczta Obiadowa” nie działa według jednego centralnego wykazu gmin. Fundacja wybiera organizacje partnerskie, które następnie same rekrutują seniorów i organizują dostawy. Dlatego w jednej części kraju pomoc trafia głównie do mieszkańców dużych miast, a gdzie indziej obejmuje także niewielkie miejscowości. W poprzednich edycjach program realizowały m.in.: stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne czy też lokalne centra pomocy społecznej współpracujące z NGO.

Część organizacji koncentruje się na seniorach po hospitalizacji lub osobach wracających do sprawności po leczeniu. Regulamin programu wprost wskazuje, że Fundacja premiuje projekty docierające do osób po pobycie w szpitalu i w okresie rekonwalescencji.

Ile darmowych obiadów dostanie senior i jak działa dowóz posiłków

Średnia liczba posiłków nie może przekroczyć trzech tygodniowo na jednego seniora. W praktyce część osób otrzymuje wsparcie częściej, a część rzadziej — zależy to od decyzji organizacji prowadzącej projekt oraz sytuacji seniora. Ciekawie wygląda sam system dostaw. Fundacja stworzyła specjalną aplikację do monitorowania przewozu posiłków. Organizacje generują nawet indywidualne kody QR dla uczestników programu, które pomagają potwierdzać odbiór obiadów.

Jak zgłosić seniora do Poczty Obiadowej 2026? Gdzie złożyć wniosek

Tu pojawia się najważniejsza rzecz: senior nie zapisuje się bezpośrednio przez ogólnopolski formularz. Za rekrutację odpowiadają lokalne organizacje współpracujące z Fundacją Biedronki. To one wyszukują osoby potrzebujące, oceniają sytuację seniora, ustalają liczbę posiłków oraz organizują dostawy.

Najlepiej:

Skontaktować się z lokalnym MOPS lub GOPS. Sprawdzić strony fundacji działających w okolicy. Obserwować komunikaty samorządów. Pytać organizacje senioralne i parafialne.

Fundacja Biedronki podaje też kontakt mailowy programu: pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Seniorzy już zgłaszają się do programu

Organizacje społeczne już wiosną informowały o bardzo dużym zainteresowaniu programem. Powód jest prosty. Coraz więcej seniorów ogranicza wydatki na jedzenie, szczególnie po opłaceniu leków, czynszu, rachunków za energię oraz rehabilitacji. Dla części osób regularny ciepły obiad staje się wydatkiem, który zaczyna konkurować z zakupem leków. Właśnie dlatego organizacje apelują, by nie odkładać zgłoszenia na później. W wielu regionach liczba miejsc jest ograniczona możliwościami lokalnych partnerów oraz budżetem programu.

Poczta Obiadowa a MOPS. Czym różnią się darmowe obiady dla seniorów

W sieci często pojawiają się pytania, czy „Poczta Obiadowa” jest tym samym co obiady finansowane przez MOPS. Nie — to dwa różne mechanizmy pomocy. Program Fundacji Biedronki:

realizują organizacje społeczne,

obejmuje dowóz do domu,

bazuje na współpracy wolontariuszy,

ma własne zasady kwalifikacji.

Z kolei pomoc z MOPS opiera się na przepisach ustawy o pomocy społecznej i programie „Posiłek w szkole i w domu”. W praktyce część seniorów może korzystać równolegle z różnych form wsparcia, choć organizacje prowadzące „Pocztę Obiadową” same ustalają szczegółowe kryteria przyjęcia uczestników.

