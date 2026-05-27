Gazeta Prawna
Świat

Nowy dekret Putina podnosi alarm w Rosji. W armii zaroi się od dłużników

Nowy dekret Putina podnosi alarm w Rosji. W armii zaroi się od dłużników
Nowy dekret Putina podnosi alarm w Rosji. W armii zaroi się od dłużnikówPAP/EPA / VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
dzisiaj, 14:06

Władimir Putin podpisał ustawę umożliwiającą umorzenie niespłaconych długów dla nowych rekrutów oraz ich małżonków. Przepisy pozwalają na anulowanie zobowiązań finansowych do kwoty 10 mln rubli dla osób, które zdecydują się na podpisanie kontraktu z armią. Rozwiązanie to stanowi kolejną formę zachęty mającej na celu pozyskanie żołnierzy do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Skrót artykułu

Nowe regulacje weszły w życie 25 maja i obejmują wszystkich rekrutów podpisujących kontrakty od 1 maja 2026 roku. Ustawa wpisuje się w realizowaną przez władze w Moskwie strategię zwiększania liczebności wojska za pomocą ulg finansowych i socjalnych, co pozwala uniknąć ogłaszania obowiązkowej mobilizacji.

Czyste konto za rok na froncie. Tak Rosja szuka nowych rekrutów na wojnę

Zgodnie z zapisami ustawy, anulowanie długów obwarowane jest konkretnymi warunkami. Łączna kwota niespłaconych zobowiązań nie może przekraczać 10 mln rubli (równowartość około 510 tys. zł) na osobę. Ponadto przepisy dotyczą wyłącznie sytuacji, w których nie wydano jeszcze sądowego nakazu egzekucji komorniczej. Warunkiem koniecznym jest również zawarcie kontraktu z armią na okres minimum jednego roku.

Rosja już nie taka silna. Polskie czołgi przykuwają uwagę świata
Zobacz także
Rosja już nie taka silna. Polskie czołgi przykuwają uwagę świata

Jak podaje rosyjski portal Gazeta, wcześniejsze ustawodawstwo ograniczało możliwość umorzenia długów do osób, które zaciągnęły się do wojska przed 1 grudnia 2024 roku. Nowo przyjęta ustawa znosi te ograniczenia czasowe i rozszerza uprawnienia na obecnych rekrutów. Projekt został przyjęty przez rosyjski parlament na początku bieżącego miesiąca, a następnie przekazany do podpisu prezydenta.

Szturm na wojskowe komendy. Przywileje socjalne i miliony rubli dla rekrutów

W 2024 roku Władimir Putin wydał rozkaz zwiększenia liczby aktywnego personelu wojskowego do 1,5 mln osób do 2026 roku. Oficjalne dane pokazują, że w samym 2025 roku Rosja pozyskała 417 tys. żołnierzy kontraktowych.

Umorzenie kredytów stanowi część szerszego systemu wsparcia dla personelu wojskowego i ich rodzin wprowadzanego sukcesywnie na mocy wcześniejszych decyzji prawnych. Dekret podpisany 15 maja wprowadził jednolite środki wsparcia, wśród których znajduje się priorytetowe zatrudnienie w wybranych podmiotach, dostęp do dedykowanej opieki medycznej oraz przyjmowanie dzieci rekrutów do szkół i przedszkoli poza kolejnością.

Wcześniejsze ustawy z 25 kwietnia zagwarantowały z kolei weteranom wojennym utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w przypadku redukcji personelu w instytucjach i urzędach państwowych. Na mocy tych samych przepisów małżonkowie zmarłych uczestników wojny zyskali prawo do bezpłatnego wstępu na wyższe uczelnie oraz uniwersytety.

Kreml szykuje się na najgorsze. Putin coraz bardziej odizolowany
Zobacz także
Kreml szykuje się na najgorsze. Putin coraz bardziej odizolowany

Strach przed masowymi protestami. Tajny plan Moskwy ma zapobiec nowej mobilizacji

Oprócz tego rosyjskie państwo stosuje zachęty finansowe. Federalna stawka minimalna za samo podpisanie kontraktu wynosi obecnie 400 tys. rubli (około 4,5 tys. dol.), przy czym poszczególne regiony oferują często znacznie wyższe wypłaty jednorazowe. Rekruci mają również zapewnione wysokie pensje zasadnicze.

Wprowadzane systematycznie instrumenty finansowe mają zapobiec powtórzeniu sytuacji z września 2022 roku. Wówczas ogłoszenie częściowej mobilizacji około 300 tys. rezerwistów wywołało masowy odpływ obywateli za granicę oraz doprowadziło do protestów społecznych, między innymi w Dagestanie. Obecny model rekrutacji opiera się w całości na dobrowolnych kontraktach stymulowanych finansowo.

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

RosjawojnaWładimir Putindłużnicyrekruci

Powiązane

Rosjanie wytoczyli ciężkie działa. Oskarżają Unię o tajną operacją jądrową
ŚwiatRosjanie wytoczyli ciężkie działa. Oskarżają Unię o tajną operację jądrową
Rosyjskie mobilne wyrzutnie rakiet balistycznych podczas ćwiczeń sił nuklearnych na Białorusi.
ŚwiatRosja potwierdziła rozmieszczenie ładunków nuklearnych na Białorusi
Rosjanie śmieją nam się w twarz. Ukraiński wywiad alarmuje ws. dronów
ŚwiatRosjanie śmieją nam się w twarz. Ukraiński wywiad alarmuje ws. dronów