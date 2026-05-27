Nowy dekret Putina podnosi alarm w Rosji. W armii zaroi się od dłużników

Nowe regulacje weszły w życie 25 maja i obejmują wszystkich rekrutów podpisujących kontrakty od 1 maja 2026 roku. Ustawa wpisuje się w realizowaną przez władze w Moskwie strategię zwiększania liczebności wojska za pomocą ulg finansowych i socjalnych, co pozwala uniknąć ogłaszania obowiązkowej mobilizacji.

Czyste konto za rok na froncie. Tak Rosja szuka nowych rekrutów na wojnę

Zgodnie z zapisami ustawy, anulowanie długów obwarowane jest konkretnymi warunkami. Łączna kwota niespłaconych zobowiązań nie może przekraczać 10 mln rubli (równowartość około 510 tys. zł) na osobę. Ponadto przepisy dotyczą wyłącznie sytuacji, w których nie wydano jeszcze sądowego nakazu egzekucji komorniczej. Warunkiem koniecznym jest również zawarcie kontraktu z armią na okres minimum jednego roku.

Jak podaje rosyjski portal Gazeta, wcześniejsze ustawodawstwo ograniczało możliwość umorzenia długów do osób, które zaciągnęły się do wojska przed 1 grudnia 2024 roku. Nowo przyjęta ustawa znosi te ograniczenia czasowe i rozszerza uprawnienia na obecnych rekrutów. Projekt został przyjęty przez rosyjski parlament na początku bieżącego miesiąca, a następnie przekazany do podpisu prezydenta.

Szturm na wojskowe komendy. Przywileje socjalne i miliony rubli dla rekrutów

W 2024 roku Władimir Putin wydał rozkaz zwiększenia liczby aktywnego personelu wojskowego do 1,5 mln osób do 2026 roku. Oficjalne dane pokazują, że w samym 2025 roku Rosja pozyskała 417 tys. żołnierzy kontraktowych.

Umorzenie kredytów stanowi część szerszego systemu wsparcia dla personelu wojskowego i ich rodzin wprowadzanego sukcesywnie na mocy wcześniejszych decyzji prawnych. Dekret podpisany 15 maja wprowadził jednolite środki wsparcia, wśród których znajduje się priorytetowe zatrudnienie w wybranych podmiotach, dostęp do dedykowanej opieki medycznej oraz przyjmowanie dzieci rekrutów do szkół i przedszkoli poza kolejnością.

Wcześniejsze ustawy z 25 kwietnia zagwarantowały z kolei weteranom wojennym utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w przypadku redukcji personelu w instytucjach i urzędach państwowych. Na mocy tych samych przepisów małżonkowie zmarłych uczestników wojny zyskali prawo do bezpłatnego wstępu na wyższe uczelnie oraz uniwersytety.

Strach przed masowymi protestami. Tajny plan Moskwy ma zapobiec nowej mobilizacji

Oprócz tego rosyjskie państwo stosuje zachęty finansowe. Federalna stawka minimalna za samo podpisanie kontraktu wynosi obecnie 400 tys. rubli (około 4,5 tys. dol.), przy czym poszczególne regiony oferują często znacznie wyższe wypłaty jednorazowe. Rekruci mają również zapewnione wysokie pensje zasadnicze.

Wprowadzane systematycznie instrumenty finansowe mają zapobiec powtórzeniu sytuacji z września 2022 roku. Wówczas ogłoszenie częściowej mobilizacji około 300 tys. rezerwistów wywołało masowy odpływ obywateli za granicę oraz doprowadziło do protestów społecznych, między innymi w Dagestanie. Obecny model rekrutacji opiera się w całości na dobrowolnych kontraktach stymulowanych finansowo.