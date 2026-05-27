Sejmowa inicjatywa w sprawie sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajęła się w środę wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Ueberhan (Lewica) wyjaśniła, że inicjatywa dotyczy wypożyczalni technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami, która powstała w 2023 r.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Małgorzata Lorek poinformowała, że do wypożyczalni trafił sprzęt zakupiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Lorek zauważyła jednocześnie, że asortyment nie był dobrze dobrany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Większość tego asortymentu to sprzęt, który nie powinien być w obrocie wypożyczalni, a powinien być przekazany na własność osobom z niepełnosprawnością do użytkowania - zaznaczyła Lorek.

Aparaty słuchowe i ograniczona użyteczność sprzętu

Wskazała, że 50 proc. asortymentu stanowiły aparaty słuchowe, które nie nadają się do wielokrotnego użytku. - Zatem ta regulacja w głównej mierze dotyczy możliwości przekazania tego sprzętu, który już jest użytkowany przez osoby z niepełnosprawnością na własność - wyjaśniła prezes PFRON.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał, że funkcjonowanie wypożyczalni zostało wprowadzone poprawką posłów Prawa i Sprawiedliwości, złożoną w 2022 r. do ustawy dotyczącej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i PFRON-u. Podkreślił, że RARS nigdy nie powinien zajmować się wypożyczaniem sprzętu.

Kontrowersje wokół zakupu i przyszłość wypożyczalni PFRON

- Sprzęt został zakupiony w listopadzie 2022 roku. Uruchomienie wypożyczalni nastąpiło (...) po roku czasu. Gwarancja była 24-miesięczna na większość urządzeń - zaznaczył Szczepański.

Przypomniał, że w tej sprawie w lipcu 2024 roku zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury.

Wiceminister wskazał, że na 7400 urządzeń słuchowych wypożyczono jedynie 1400. - 100 milionów złotych zostało utopione dla urządzeń, to między innymi koncentratory tlenu, które prawie nie nadają się do użytkowania, ponieważ to są urządzenia przestarzałe - podkreślił.

Dodał, że sprawny sprzęt będzie dalej wypożyczany, a jak omawiana ustawa wejdzie w życie, asortyment trafi do osób z niepełnosprawnościami na własność.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. (PAP)