Koniec z marnowaniem czasu w kolejkach do lekarza rodzinnego tylko po „papier”? Od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy, które znacząco ułatwiły życie pacjentom. Sprawdź, do kogo zapiszesz się bezpośrednio i kto zyskał dodatkowe przywileje.
Nowości na liście: Gdzie nie trzeba już skierowania?
Od jesieni 2025 roku lista specjalistów dostępnych „od ręki” wydłużyła się o trzy kluczowe pozycje. To przełom szczególnie dla osób dbających o wzrok i zdrowie psychiczne:
- Psycholog – szybka pomoc w kryzysie bez konieczności wizyty u lekarza POZ.
- Optometrysta – zdiagnozuje wadę wzroku i dobierze okulary (a w razie potrzeby sam skieruje Cię do okulisty).
- Lekarz medycyny sportowej – łatwiejszy dostęp do badań dla dzieci i dorosłych uprawiających sport.
Pełna lista specjalistów dostępnych bez skierowania (Stan na 2026 r.)
Jeśli potrzebujesz pomocy tych lekarzy, możesz dzwonić prosto do poradni specjalistycznej:
- Ginekolog i położnik – pełna opieka i prowadzenie ciąży.
- Psychiatra – wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.
- Onkolog – diagnostyka i leczenie nowotworów.
- Stomatolog – leczenie zębów w ramach funduszu.
- Wenerolog – leczenie chorób przenoszonych drogą płciową.
- Psycholog, Optometrysta, Lekarz sportowy – (nowe uprawnienia).
Ważne: Jako pacjent masz prawo wybrać dowolną placówkę w Polsce, nie tylko tę najbliżej miejsca zamieszkania.
Kto jeszcze ma przywileje? Grupy z „zielonym światłem”
Istnieje grupa pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia lub status społeczny, nie potrzebują skierowania do żadnego specjalisty. Należą do nich m.in.:
- Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
- Inwalidzi wojenni, kombatanci i weterani.
- Osoby zakażone wirusem HIV lub chorujące na gruźlicę.
- Osoby uzależnione (w zakresie leczenia odwykowego).
- Dzieci z ciężkimi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym.
O tym musisz pamiętać
Mimo ułatwień, do większości lekarzy – takich jak kardiolog, neurolog czy dermatolog – skierowanie od lekarza rodzinnego wciąż jest wymagane. Zmiany z 2025 roku realnie skróciły jednak czas oczekiwania na pierwszą pomoc, eliminując zbędną biurokrację tam, gdzie liczy się czas.
