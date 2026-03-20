Nowości na liście: Gdzie nie trzeba już skierowania?

Od jesieni 2025 roku lista specjalistów dostępnych „od ręki” wydłużyła się o trzy kluczowe pozycje. To przełom szczególnie dla osób dbających o wzrok i zdrowie psychiczne:

Psycholog – szybka pomoc w kryzysie bez konieczności wizyty u lekarza POZ.

– szybka pomoc w kryzysie bez konieczności wizyty u lekarza POZ. Optometrysta – zdiagnozuje wadę wzroku i dobierze okulary (a w razie potrzeby sam skieruje Cię do okulisty).

– zdiagnozuje wadę wzroku i dobierze okulary (a w razie potrzeby sam skieruje Cię do okulisty). Lekarz medycyny sportowej – łatwiejszy dostęp do badań dla dzieci i dorosłych uprawiających sport.

Pełna lista specjalistów dostępnych bez skierowania (Stan na 2026 r.)

Jeśli potrzebujesz pomocy tych lekarzy, możesz dzwonić prosto do poradni specjalistycznej:

Ginekolog i położnik – pełna opieka i prowadzenie ciąży. Psychiatra – wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Onkolog – diagnostyka i leczenie nowotworów. Stomatolog – leczenie zębów w ramach funduszu. Wenerolog – leczenie chorób przenoszonych drogą płciową. Psycholog, Optometrysta, Lekarz sportowy – (nowe uprawnienia).

Ważne: Jako pacjent masz prawo wybrać dowolną placówkę w Polsce, nie tylko tę najbliżej miejsca zamieszkania.

Kto jeszcze ma przywileje? Grupy z „zielonym światłem”

Istnieje grupa pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia lub status społeczny, nie potrzebują skierowania do żadnego specjalisty. Należą do nich m.in.:

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności .

. Inwalidzi wojenni, kombatanci i weterani.

Osoby zakażone wirusem HIV lub chorujące na gruźlicę.

Osoby uzależnione (w zakresie leczenia odwykowego).

Dzieci z ciężkimi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym.

O tym musisz pamiętać

Mimo ułatwień, do większości lekarzy – takich jak kardiolog, neurolog czy dermatolog – skierowanie od lekarza rodzinnego wciąż jest wymagane. Zmiany z 2025 roku realnie skróciły jednak czas oczekiwania na pierwszą pomoc, eliminując zbędną biurokrację tam, gdzie liczy się czas.