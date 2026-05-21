Za przyjęciem nowelizacji głosowało 83 senatorów, czyli wszyscy biorący udział w głosowaniu. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Przygotowana w resorcie sprawiedliwości nowelizacja została uchwalona przez Sejm 30 kwietnia. Zmiany w niej zawarte przewidują możliwość przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego. Chodzi o to, aby minister sprawiedliwości mógł - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezesa sądu okręgowego - zwolnić aplikanta z pozostałej części aplikacji, bez zwalniania z egzaminu. „Rozwiązanie to pozwoli wcześniej przystąpić do egzaminu i przyspieszy nabór do zawodu” - uzasadniało MS.

Zmiany dla kuratorów sądowych. Wynagrodzenia i nowe legitymacje

Zmienić ma się także organ upoważniony do wydania rozporządzenia określającego mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, stawki dodatku funkcyjnego i patronackiego oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku patronackiego i specjalnego. „Zmiana organu wydającego upoważnienie na Ministra Sprawiedliwości skróci znacznie czas trwania procesu legislacyjnego, np. w sytuacji podjęcia decyzji o podwyższeniu wynagrodzeń kuratorskich” - argumentowali autorzy nowelizacji.

Wprowadzone mają też być nowoczesne legitymacje służbowe dla kuratorów zawodowych, kuratorów społecznych i aplikantów kuratorskich, zastępujące obecnie obowiązującą formę książeczki, która zdaniem resortu jest archaiczna, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i jest bardziej podatna na zniszczenia.

Co zmieni nowela ustawy o kuratorach sądowych?

Zmiany doprecyzowują również warunki przyznawania dodatków specjalnych dla kuratorów zawodowych, rozszerzono możliwość delegacji kuratorów, wyjaśniono kwestie wizytacji i lustracji działalności kuratora okręgowego oraz zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także uściślono skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kuratorski.

Na wtorkowym posiedzeniu senacka komisja praw człowieka i praworządności postanowiła zarekomendować przyjęcie noweli bez poprawek. Wiceszefowa MS Maria Ejchart wskazała w jego trakcie, że nowela ma charakter „porządkujący”, a sam projekt zmian „nie był szeroki”. Dodała jednak, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy dostrzeżono „szczególną potrzebę” uregulowania właśnie tych kwestii.

Ejchart podkreśliła, że resort pracuje nad szerszą nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych, będącą wynikiem rozmów toczonych ze środowiskiem kuratorskim oraz jego apeli. – Na tej technicznej, szybkiej, niezbyt szerokiej, ale jednak porządkującej noweli ogromnie nam zależy, bo to jest to, co w naszej ocenie najbardziej w tej chwili przeszkadza w funkcjonowaniu kuratorskiej służby sądowej – podkreśliła wiceszefowa MS. Przypomniała, że proponowane zmiany nie budziły większych wątpliwości na etapie prac sejmowych, a nowela została „zaaprobowana przez Sejm przy ogromnej większości posłów”.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem regulacji dotyczących legitymacji służbowych, które weszłyby w życie 1 kwietnia 2027 r. (PAP)