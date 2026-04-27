Nowe leki refundowane 2026 – co analizuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i kto może zyskać?

Za zamkniętymi drzwiami eksperci z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizują dziś (27 kwietnia) nie tylko skuteczność terapii, lecz także ich koszt i wpływ na system ochrony zdrowia. Rekomendacje przygotowywane przez Radę Przejrzystości trafiają później do Ministerstwa Zdrowia i często przesądzają o tym, czy lek pojawi się na liście refundacyjnej.

Na stole znajdują się:

nowe terapie dla chorób rzadkich , gdzie każda decyzja oznacza realną szansę na leczenie,

, gdzie każda decyzja oznacza realną szansę na leczenie, lek na przewlekłą chorobę wątroby , który może zmienić standard terapii,

, który może zmienić standard terapii, szczepionka przeciw grypie, mająca znaczenie dla milionów pacjentów.

To zestawienie dobrze pokazuje skalę decyzji – od terapii dla nielicznych pacjentów po rozwiązania, które mogą dotyczyć niemal każdego.

Lyvdelzi na chorobę wątroby – nowy lek w refundacji i szansa dla pacjentów z PBC

Jednym z najważniejszych punktów jest ocena leku Lyvdelzi stosowanego u pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych (PBC). To choroba przewlekła, która przez lata może rozwijać się bez wyraźnych objawów, by w końcu prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby. Dla pacjentów oznacza to często wieloletnie leczenie, ograniczone możliwości terapeutyczne i ryzyko progresji choroby mimo terapii.

Wprowadzenie nowego leku do programu lekowego może zmienić schemat leczenia – szczególnie dla osób, które nie reagują na standardowe metody. Decyzja ekspertów dotyczy więc nie tylko skuteczności preparatu, lecz także tego, czy system publiczny będzie w stanie sfinansować terapię.

Ayvakyt na mastocytozę – drogi lek, trudna decyzja i walka o dostęp do terapii

Znacznie bardziej specjalistyczny charakter ma ocena leku Ayvakyt, stosowanego w leczeniu mastocytozy układowej. To rzadki nowotwór układu krwiotwórczego, który często diagnozuje się późno, a jego przebieg bywa nieprzewidywalny. Pacjenci z tą diagnozą funkcjonują na granicy dostępnych terapii – dlatego każda nowa opcja leczenia budzi ogromne oczekiwania.

Decyzja w sprawie tego leku dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy pacjentów i wiąże się z wysokimi kosztami terapii. Może jednak wyznaczyć nowy standard leczenia w Polsce. W takich przypadkach każda pozytywna opinia oznacza nie tylko dostęp do terapii, ale często również realną zmianę rokowania.

Szczepionka Influvac przeciw grypie – czy będą zmiany w refundacji i dostępności?

Najszerszy zasięg ma analiza szczepionki Influvac, stosowanej w profilaktyce grypy. To właśnie ten punkt może mieć największy wpływ na codzienne decyzje pacjentów i lekarzy. Każdego roku temat szczepień wraca wraz z sezonem jesienno-zimowym, a decyzje dotyczące refundacji i rekomendacji przekładają się bezpośrednio na:

dostępność szczepień dla seniorów,

poziom ochrony osób z chorobami przewlekłymi,

obciążenie systemu ochrony zdrowia.

Zmiany w podejściu do szczepionki mogą wpłynąć na to, ile osób faktycznie zdecyduje się na profilaktykę, a tym samym – jak będzie wyglądał kolejny sezon grypowy.

Programy zdrowotne dla dzieci i rehabilitacji – kto dostanie pomoc, a kto zostanie poza systemem?

Oprócz leków eksperci analizują również programy zdrowotne przygotowane przez samorządy. To właśnie one często decydują o tym, czy pacjent dostanie pomoc „na miejscu”, czy będzie musiał jej szukać w innym regionie.

Wśród ocenianych projektów znajdują się:

program diagnostyki zaburzeń rozwojowych u dzieci na Dolnym Śląsku,

program rehabilitacji dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska.

Choć mają lokalny charakter, ich znaczenie jest szersze – pokazują, jak bardzo dostęp do świadczeń zależy od miejsca zamieszkania. W praktyce różnice między regionami nadal są wyraźne.

Nowe leki i szczepionki – kiedy pacjenci realnie odczują zmiany?

Z punktu widzenia pacjenta najważniejsze pytanie brzmi: kiedy te decyzje przełożą się na realne zmiany. Proces nie kończy się na opinii – potrzebne są jeszcze decyzje administracyjne i wpisanie terapii na listy refundacyjne. Dla chorych oznacza to kilka możliwych scenariuszy:

szybszy dostęp do nowoczesnego leczenia , jeśli rekomendacja będzie pozytywna,

, jeśli rekomendacja będzie pozytywna, utrzymanie obecnych ograniczeń , gdy koszt terapii okaże się zbyt wysoki,

, gdy koszt terapii okaże się zbyt wysoki, stopniowe wprowadzanie zmian, które będą odczuwalne dopiero po kilku miesiącach.

W przypadku szczepionek efekt jest szybszy – zmiany mogą być widoczne już w kolejnym sezonie epidemicznym.

Ile kosztują nowe leki i kto za nie płaci? Kulisy decyzji o refundacji

W tle wszystkich decyzji pojawia się ten sam problem: finansowanie. Nowoczesne leki, szczególnie w chorobach rzadkich, należą do najdroższych terapii w systemie ochrony zdrowia. Eksperci biorą pod uwagę:

koszt terapii w przeliczeniu na pacjenta,

skuteczność kliniczną,

wpływ na budżet publiczny.

Dla pacjenta to często niewidoczny proces, ale jego efekt jest odczuwalny bardzo konkretnie – w dostępności leczenia lub jego braku.

