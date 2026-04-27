Na jednym posiedzeniu AOTMiT eksperci zajmują się lekami na rzadkie choroby, przewlekłe schorzenia wątroby i szczepionką, z której korzystają miliony osób. Od ich opinii zależy nie tylko to, czy nowe terapie trafią do refundacji, ale też jak szybko pacjenci dostaną realny dostęp do leczenia. Sprawdzamy, co dokładnie jest na stole i kto może zyskać najwięcej.
Nowe leki refundowane 2026 – co analizuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i kto może zyskać?
Za zamkniętymi drzwiami eksperci z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizują dziś (27 kwietnia) nie tylko skuteczność terapii, lecz także ich koszt i wpływ na system ochrony zdrowia. Rekomendacje przygotowywane przez Radę Przejrzystości trafiają później do Ministerstwa Zdrowia i często przesądzają o tym, czy lek pojawi się na liście refundacyjnej.
Na stole znajdują się:
- nowe terapie dla chorób rzadkich, gdzie każda decyzja oznacza realną szansę na leczenie,
- lek na przewlekłą chorobę wątroby, który może zmienić standard terapii,
- szczepionka przeciw grypie, mająca znaczenie dla milionów pacjentów.
To zestawienie dobrze pokazuje skalę decyzji – od terapii dla nielicznych pacjentów po rozwiązania, które mogą dotyczyć niemal każdego.
Lyvdelzi na chorobę wątroby – nowy lek w refundacji i szansa dla pacjentów z PBC
Jednym z najważniejszych punktów jest ocena leku Lyvdelzi stosowanego u pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych (PBC). To choroba przewlekła, która przez lata może rozwijać się bez wyraźnych objawów, by w końcu prowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby. Dla pacjentów oznacza to często wieloletnie leczenie, ograniczone możliwości terapeutyczne i ryzyko progresji choroby mimo terapii.
Wprowadzenie nowego leku do programu lekowego może zmienić schemat leczenia – szczególnie dla osób, które nie reagują na standardowe metody. Decyzja ekspertów dotyczy więc nie tylko skuteczności preparatu, lecz także tego, czy system publiczny będzie w stanie sfinansować terapię.
Ayvakyt na mastocytozę – drogi lek, trudna decyzja i walka o dostęp do terapii
Znacznie bardziej specjalistyczny charakter ma ocena leku Ayvakyt, stosowanego w leczeniu mastocytozy układowej. To rzadki nowotwór układu krwiotwórczego, który często diagnozuje się późno, a jego przebieg bywa nieprzewidywalny. Pacjenci z tą diagnozą funkcjonują na granicy dostępnych terapii – dlatego każda nowa opcja leczenia budzi ogromne oczekiwania.
Decyzja w sprawie tego leku dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy pacjentów i wiąże się z wysokimi kosztami terapii. Może jednak wyznaczyć nowy standard leczenia w Polsce. W takich przypadkach każda pozytywna opinia oznacza nie tylko dostęp do terapii, ale często również realną zmianę rokowania.
Szczepionka Influvac przeciw grypie – czy będą zmiany w refundacji i dostępności?
Najszerszy zasięg ma analiza szczepionki Influvac, stosowanej w profilaktyce grypy. To właśnie ten punkt może mieć największy wpływ na codzienne decyzje pacjentów i lekarzy. Każdego roku temat szczepień wraca wraz z sezonem jesienno-zimowym, a decyzje dotyczące refundacji i rekomendacji przekładają się bezpośrednio na:
- dostępność szczepień dla seniorów,
- poziom ochrony osób z chorobami przewlekłymi,
- obciążenie systemu ochrony zdrowia.
Zmiany w podejściu do szczepionki mogą wpłynąć na to, ile osób faktycznie zdecyduje się na profilaktykę, a tym samym – jak będzie wyglądał kolejny sezon grypowy.
Programy zdrowotne dla dzieci i rehabilitacji – kto dostanie pomoc, a kto zostanie poza systemem?
Oprócz leków eksperci analizują również programy zdrowotne przygotowane przez samorządy. To właśnie one często decydują o tym, czy pacjent dostanie pomoc „na miejscu”, czy będzie musiał jej szukać w innym regionie.
Wśród ocenianych projektów znajdują się:
- program diagnostyki zaburzeń rozwojowych u dzieci na Dolnym Śląsku,
- program rehabilitacji dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska.
Choć mają lokalny charakter, ich znaczenie jest szersze – pokazują, jak bardzo dostęp do świadczeń zależy od miejsca zamieszkania. W praktyce różnice między regionami nadal są wyraźne.
Nowe leki i szczepionki – kiedy pacjenci realnie odczują zmiany?
Z punktu widzenia pacjenta najważniejsze pytanie brzmi: kiedy te decyzje przełożą się na realne zmiany. Proces nie kończy się na opinii – potrzebne są jeszcze decyzje administracyjne i wpisanie terapii na listy refundacyjne. Dla chorych oznacza to kilka możliwych scenariuszy:
- szybszy dostęp do nowoczesnego leczenia, jeśli rekomendacja będzie pozytywna,
- utrzymanie obecnych ograniczeń, gdy koszt terapii okaże się zbyt wysoki,
- stopniowe wprowadzanie zmian, które będą odczuwalne dopiero po kilku miesiącach.
W przypadku szczepionek efekt jest szybszy – zmiany mogą być widoczne już w kolejnym sezonie epidemicznym.
Ile kosztują nowe leki i kto za nie płaci? Kulisy decyzji o refundacji
W tle wszystkich decyzji pojawia się ten sam problem: finansowanie. Nowoczesne leki, szczególnie w chorobach rzadkich, należą do najdroższych terapii w systemie ochrony zdrowia. Eksperci biorą pod uwagę:
- koszt terapii w przeliczeniu na pacjenta,
- skuteczność kliniczną,
- wpływ na budżet publiczny.
Dla pacjenta to często niewidoczny proces, ale jego efekt jest odczuwalny bardzo konkretnie – w dostępności leczenia lub jego braku.
Źródła
- Porządek obrad Rady Przejrzystości AOTMiT – 27.04.2026
- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – materiały i komunikaty
- Ministerstwo Zdrowia – informacje o programach lekowych i refundacji
