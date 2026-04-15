NFZ publikuje dwie listy leków – jedną, za które zapłaci, i drugą, gdzie znalazło się już 100 terapii bez finansowania w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Dla części pacjentów to szansa na leczenie, dla innych – nagłe zamknięcie dostępu do terapii wartej setki tysięcy złotych. Nowe wykazy wchodzą w życie jeszcze w kwietniu.
Nowe listy zawierają dziesiątki leków bez finansowania i setki opłaconych przez NFZ.
RDTL – co to jest i kto może dostać lek bez refundacji NFZ w 2026 roku
Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) to specjalna ścieżka finansowania terapii, gdy standardowe leczenie zawodzi albo jeszcze nie ma refundacji. Z dokumentów Ministerstwa Zdrowia wynika, że pacjent może dostać lek, którego normalnie NFZ nie finansuje – pod warunkiem spełnienia restrykcyjnych kryteriów.
W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r.:
- leczenie otrzymało 1 835 pacjentów
- wydano ponad 44 mln zł
- sfinansowano 216 leków w prawie 400 wskazaniach.
Najwięcej terapii dotyczyło onkologii. To pokazuje skalę potrzeb, ale też kierunek – system koncentruje się tam, gdzie stawką jest życie i czas. Dla części pacjentów to realna szansa na terapię, której inaczej by nie było, dla innych pozostaje świadomość, że dostęp do leczenia zależy od decyzji, które zapadają poza gabinetem lekarskim.
Czarna lista leków NFZ 2026 – 100 terapii bez finansowania w RDTL
Nowy komunikat Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2026 roku wprowadza listę leków, których nie można finansować w ramach RDTL. To właśnie tzw. „czarna lista”. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lekarz uzna terapię za potrzebną – NFZ odmówi finansowania. Lista obejmuje m.in.:
- leki z negatywną decyzją refundacyjną (np. z powodu ceny)
- terapie dostępne w innych wskazaniach (ale nie w danym przypadku)
- leczenie dla określonych grup pacjentów wyłączonych z finansowania
Co ważne, pacjenci już leczeni zachowują prawo do kontynuacji terapii, jeśli wykażą jej skuteczność.
Czarna lista leków NFZ – które leki nie są finansowane (lista przykładów)
Lek
Substancja
Wskazanie
Abecma
idecabtagene vicleucel
szpiczak plazmocytowy
Adynovi
rurioctocog alfa
hemofilia (dzieci)
Afinitor
everolimus
rak piersi
Agamree
vamorolon
dystrofia Duchenne’a
Aimovig
erenumab
migrena
Ajovy
fremanezumab
migrena epizodyczna
Bavencio
avelumab
rak nerki
Berinert
inhibitor C1
obrzęk naczynioruchowy
Brineura
cerliponase alfa
choroby neurologiczne
Brukinsa
zanubrutinib
białaczka
Calquence
acalabrutinib
chłoniaki
Cresemba
isavukonazol
infekcje grzybicze
Darzalex
daratumumab
szpiczak
Enbrel
etanercept
RZS
Erlotinib
erlotynib
rak płuca
Esperoct
turoctocog alfa
hemofilia
Fibryga
fibrinogen
krwotoki
Filsuvez
ekstrakt brzozy
choroby skóry
Fotivda
tivozanib
rak nerki
Hemlibra
emicizumab
hemofilia
Pełna lista produktów leczniczych nie podlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych liczy 100 pozycji i znajduje się poniżej.
Lista produktów leczniczych nie podlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL - kwiecień 2026
Biała lista leków NFZ – które terapie są finansowane mimo braku refundacji (RDTL)
Równolegle powstaje mniej znana „biała lista”. To zestaw terapii, które nie mają refundacji, ale zostały sfinansowane w ramach RDTL. To często nowoczesne, drogie terapie – głównie onkologiczne i immunologiczne. Z dokumentu MZ wynika, że lista obejmuje prawie 200 pozycji.
Biała lista RDTL – jakie leki NFZ finansuje (przykłady TOP 20)
Lek
Substancja
Wskazanie
Verzenios
abemaciclib
rak piersi
Calquence
acalabrutinib
choroby hematologiczne
Amgevita
adalimumab
choroby zapalne
Giotrif
afatynib
rak płuca
Alecensa
alectinib
nowotwory
Praluent
alirokumab
miażdżyca
Piqray
alpelisib
rak jajnika
Firdapse
amifamprydyna
choroby nerwowe
Rybrevant
amivantamab
rak płuca
AmBisome
amfoterycyna B
infekcje
Kineret
anakinra
choroby autoimmunologiczne
Saphnelo
anifrolumab
toczeń
Erleada
apalutamid
rak prostaty
Scemblix
asciminib
białaczka
Tecentriq
atezolizumab
nowotwory
Ayvakyt
avapritinib
nowotwory
Doptelet
avatrombopag
małopłytkowość
Bavencio
avelumab
nowotwory
Inlyta
axitinib
rak nerki
Olumiant
baricitinib
choroby zapalne
Pełna lista produktów leczniczych podlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych liczy 187 pozycji i znajduje się poniżej.
Wykaz leków finansowanych w RDTL - kwiecień 2026
Jak Ministerstwo Zdrowia wybiera leki do RDTL – kryteria: cena, skuteczność, AOTMiT
Decyzja nie jest przypadkowa. Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę kilka czynników – i każdy z nich może przesądzić o tym, czy pacjent dostanie leczenie.
- Cena terapii i opłacalność dla systemu - Nowoczesne terapie potrafią kosztować kilkaset tysięcy złotych rocznie na jednego pacjenta. Urzędnicy analizują więc, czy efekt leczenia – np. wydłużenie życia o kilka miesięcy – jest „warty” tej kwoty w skali całego systemu. Jeśli koszt jest zbyt wysoki względem korzyści, lek często trafia na listę wykluczeń, nawet jeśli działa.
- Wyniki badań klinicznych - Liczy się nie tylko to, czy lek działa, ale jak bardzo i u jakiej grupy pacjentów. Jeśli badania pokazują ograniczoną skuteczność albo brak jednoznacznych wyników, szanse na finansowanie spadają. Z kolei terapie z mocnymi dowodami – szczególnie w chorobach nowotworowych – częściej trafiają na „białą listę”.
- Rekomendacje AOTMiT - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaje opinie, które mają ogromne znaczenie. Negatywna rekomendacja – np. z powodu zbyt wysokiej ceny lub niewystarczających efektów – w praktyce zamyka drogę do finansowania. Pozytywna nie gwarantuje sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse.
- Status refundacyjny (lub jego brak) - Jeśli producent leku nie złożył wniosku o refundację albo procedura wciąż trwa, RDTL może być jedyną drogą dla pacjenta. Z drugiej strony, jeśli lek był oceniany i odrzucony w procesie refundacyjnym, często trafia na „czarną listę” – jako terapia, której państwo już świadomie nie chce finansować.
- Liczba pacjentów i skala potrzeb
System patrzy szerzej niż pojedynczy przypadek. Jeśli terapia dotyczy bardzo dużej grupy pacjentów, jej finansowanie może oznaczać ogromne obciążenie dla budżetu. Z kolei w chorobach rzadkich – gdzie pacjentów jest niewielu – decyzje bywają bardziej elastyczne, choć koszty jednostkowe są wysokie.
Kto może skorzystać z RDTL 2026 – warunki, wniosek i ograniczenia
Nie każdy pacjent może skorzystać z tej ścieżki. Warunki są jasne: leczenie standardowe musi być wyczerpane, potrzebna jest pozytywna opinia konsultanta, a decyzję podejmuje lekarz i NFZ. Dodatkowo dostęp do leków mają głównie szpitale wysokospecjalistyczne - do końca lutego zgodę miało 99 placówek. To ogranicza dostęp w praktyce – szczególnie poza dużymi ośrodkami.
RDTL – najczęstsze pytania pacjentów o leki i finansowanie NFZ
Czy pacjent może sam złożyć wniosek o sfinansowanie leku w ramach RDTL?
Nie. Wniosek składa lekarz prowadzący.
Czy leczenie w RDTL jest darmowe?
Tak, jeśli NFZ wyrazi zgodę.
Czy lista leków w ramach RDTL się zmienia?
Tak, Ministerstwo Zdrowia aktualizuje ją cyklicznie.
Czy można kontynuować leczenie mimo tego, że mój lek znalazł się na „czarnej liście”?
Tak, jeśli rozpoczęto terapię wcześniej i jest skuteczna.
Podstawa prawna
- Komunikat Ministra Zdrowia ws. leków finansowanych w RDTL
- Komunikat ws. leków niefinansowanych w RDTL
- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2025 poz. 1461)
