Nowe listy zawierają dziesiątki leków bez finansowania i setki opłaconych przez NFZ. Sprawdź nowe listy leków RDTL 2026 i zobacz, czy Twój lek się na nich znajduje.

RDTL – co to jest i kto może dostać lek bez refundacji NFZ w 2026 roku

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) to specjalna ścieżka finansowania terapii, gdy standardowe leczenie zawodzi albo jeszcze nie ma refundacji. Z dokumentów Ministerstwa Zdrowia wynika, że pacjent może dostać lek, którego normalnie NFZ nie finansuje – pod warunkiem spełnienia restrykcyjnych kryteriów.

W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r.:

leczenie otrzymało 1 835 pacjentów

wydano ponad 44 mln zł

sfinansowano 216 leków w prawie 400 wskazaniach.

Najwięcej terapii dotyczyło onkologii. To pokazuje skalę potrzeb, ale też kierunek – system koncentruje się tam, gdzie stawką jest życie i czas. Dla części pacjentów to realna szansa na terapię, której inaczej by nie było, dla innych pozostaje świadomość, że dostęp do leczenia zależy od decyzji, które zapadają poza gabinetem lekarskim.

Czarna lista leków NFZ 2026 – 100 terapii bez finansowania w RDTL

Nowy komunikat Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2026 roku wprowadza listę leków, których nie można finansować w ramach RDTL. To właśnie tzw. „czarna lista”. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lekarz uzna terapię za potrzebną – NFZ odmówi finansowania. Lista obejmuje m.in.:

leki z negatywną decyzją refundacyjną (np. z powodu ceny)

(np. z powodu ceny) terapie dostępne w innych wskazaniach (ale nie w danym przypadku)

leczenie dla określonych grup pacjentów wyłączonych z finansowania

Co ważne, pacjenci już leczeni zachowują prawo do kontynuacji terapii, jeśli wykażą jej skuteczność.

Czarna lista leków NFZ – które leki nie są finansowane (lista przykładów)

Lek Substancja Wskazanie Abecma idecabtagene vicleucel szpiczak plazmocytowy Adynovi rurioctocog alfa hemofilia (dzieci) Afinitor everolimus rak piersi Agamree vamorolon dystrofia Duchenne’a Aimovig erenumab migrena Ajovy fremanezumab migrena epizodyczna Bavencio avelumab rak nerki Berinert inhibitor C1 obrzęk naczynioruchowy Brineura cerliponase alfa choroby neurologiczne Brukinsa zanubrutinib białaczka Calquence acalabrutinib chłoniaki Cresemba isavukonazol infekcje grzybicze Darzalex daratumumab szpiczak Enbrel etanercept RZS Erlotinib erlotynib rak płuca Esperoct turoctocog alfa hemofilia Fibryga fibrinogen krwotoki Filsuvez ekstrakt brzozy choroby skóry Fotivda tivozanib rak nerki Hemlibra emicizumab hemofilia

Pełna lista produktów leczniczych nie podlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych liczy 100 pozycji i znajduje się poniżej.

Biała lista leków NFZ – które terapie są finansowane mimo braku refundacji (RDTL)

Równolegle powstaje mniej znana „biała lista”. To zestaw terapii, które nie mają refundacji, ale zostały sfinansowane w ramach RDTL. To często nowoczesne, drogie terapie – głównie onkologiczne i immunologiczne. Z dokumentu MZ wynika, że lista obejmuje prawie 200 pozycji.

Biała lista RDTL – jakie leki NFZ finansuje (przykłady TOP 20)

Lek Substancja Wskazanie Verzenios abemaciclib rak piersi Calquence acalabrutinib choroby hematologiczne Amgevita adalimumab choroby zapalne Giotrif afatynib rak płuca Alecensa alectinib nowotwory Praluent alirokumab miażdżyca Piqray alpelisib rak jajnika Firdapse amifamprydyna choroby nerwowe Rybrevant amivantamab rak płuca AmBisome amfoterycyna B infekcje Kineret anakinra choroby autoimmunologiczne Saphnelo anifrolumab toczeń Erleada apalutamid rak prostaty Scemblix asciminib białaczka Tecentriq atezolizumab nowotwory Ayvakyt avapritinib nowotwory Doptelet avatrombopag małopłytkowość Bavencio avelumab nowotwory Inlyta axitinib rak nerki Olumiant baricitinib choroby zapalne

Pełna lista produktów leczniczych podlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych liczy 187 pozycji i znajduje się poniżej.

Jak Ministerstwo Zdrowia wybiera leki do RDTL – kryteria: cena, skuteczność, AOTMiT

Decyzja nie jest przypadkowa. Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę kilka czynników – i każdy z nich może przesądzić o tym, czy pacjent dostanie leczenie.

Cena terapii i opłacalność dla systemu - Nowoczesne terapie potrafią kosztować kilkaset tysięcy złotych rocznie na jednego pacjenta. Urzędnicy analizują więc, czy efekt leczenia – np. wydłużenie życia o kilka miesięcy – jest „warty” tej kwoty w skali całego systemu. Jeśli koszt jest zbyt wysoki względem korzyści, lek często trafia na listę wykluczeń, nawet jeśli działa.

- Nowoczesne terapie potrafią kosztować kilkaset tysięcy złotych rocznie na jednego pacjenta. Urzędnicy analizują więc, czy efekt leczenia – np. wydłużenie życia o kilka miesięcy – jest „warty” tej kwoty w skali całego systemu. Jeśli koszt jest zbyt wysoki względem korzyści, lek często trafia na listę wykluczeń, nawet jeśli działa. Wyniki badań klinicznych - Liczy się nie tylko to, czy lek działa, ale jak bardzo i u jakiej grupy pacjentów. Jeśli badania pokazują ograniczoną skuteczność albo brak jednoznacznych wyników, szanse na finansowanie spadają. Z kolei terapie z mocnymi dowodami – szczególnie w chorobach nowotworowych – częściej trafiają na „białą listę”.

- Liczy się nie tylko to, czy lek działa, ale jak bardzo i u jakiej grupy pacjentów. Jeśli badania pokazują ograniczoną skuteczność albo brak jednoznacznych wyników, szanse na finansowanie spadają. Z kolei terapie z mocnymi dowodami – szczególnie w chorobach nowotworowych – częściej trafiają na „białą listę”. Rekomendacje AOTMiT - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaje opinie, które mają ogromne znaczenie. Negatywna rekomendacja – np. z powodu zbyt wysokiej ceny lub niewystarczających efektów – w praktyce zamyka drogę do finansowania. Pozytywna nie gwarantuje sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse.

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaje opinie, które mają ogromne znaczenie. Negatywna rekomendacja – np. z powodu zbyt wysokiej ceny lub niewystarczających efektów – w praktyce zamyka drogę do finansowania. Pozytywna nie gwarantuje sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse. Status refundacyjny (lub jego brak) - Jeśli producent leku nie złożył wniosku o refundację albo procedura wciąż trwa, RDTL może być jedyną drogą dla pacjenta. Z drugiej strony, jeśli lek był oceniany i odrzucony w procesie refundacyjnym, często trafia na „czarną listę” – jako terapia, której państwo już świadomie nie chce finansować.

- Jeśli producent leku nie złożył wniosku o refundację albo procedura wciąż trwa, RDTL może być jedyną drogą dla pacjenta. Z drugiej strony, jeśli lek był oceniany i odrzucony w procesie refundacyjnym, często trafia na „czarną listę” – jako terapia, której państwo już świadomie nie chce finansować. Liczba pacjentów i skala potrzeb

System patrzy szerzej niż pojedynczy przypadek. Jeśli terapia dotyczy bardzo dużej grupy pacjentów, jej finansowanie może oznaczać ogromne obciążenie dla budżetu. Z kolei w chorobach rzadkich – gdzie pacjentów jest niewielu – decyzje bywają bardziej elastyczne, choć koszty jednostkowe są wysokie.

Kto może skorzystać z RDTL 2026 – warunki, wniosek i ograniczenia

Nie każdy pacjent może skorzystać z tej ścieżki. Warunki są jasne: leczenie standardowe musi być wyczerpane, potrzebna jest pozytywna opinia konsultanta, a decyzję podejmuje lekarz i NFZ. Dodatkowo dostęp do leków mają głównie szpitale wysokospecjalistyczne - do końca lutego zgodę miało 99 placówek. To ogranicza dostęp w praktyce – szczególnie poza dużymi ośrodkami.

RDTL – najczęstsze pytania pacjentów o leki i finansowanie NFZ

Czy pacjent może sam złożyć wniosek o sfinansowanie leku w ramach RDTL? Nie. Wniosek składa lekarz prowadzący. Czy leczenie w RDTL jest darmowe? Tak, jeśli NFZ wyrazi zgodę. Czy lista leków w ramach RDTL się zmienia? Tak, Ministerstwo Zdrowia aktualizuje ją cyklicznie. Czy można kontynuować leczenie mimo tego, że mój lek znalazł się na „czarnej liście”? Tak, jeśli rozpoczęto terapię wcześniej i jest skuteczna.

