Gazeta Prawna
Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia publikuje „czarną listę” leków. 100 terapii bez finansowania w RDTL

Ministerstwo Zdrowia publikuje „czarną listę" leków. 100 terapii bez finansowania w RDTL
Izolda Hukałowicz
wczoraj, 14:35

NFZ publikuje dwie listy leków – jedną, za które zapłaci, i drugą, gdzie znalazło się już 100 terapii bez finansowania w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Dla części pacjentów to szansa na leczenie, dla innych – nagłe zamknięcie dostępu do terapii wartej setki tysięcy złotych. Nowe wykazy wchodzą w życie jeszcze w kwietniu.

Skrót artykułu

Nowe listy zawierają dziesiątki leków bez finansowania i setki opłaconych przez NFZ. Sprawdź nowe listy leków RDTL 2026 i zobacz, czy Twój lek się na nich znajduje.

RDTL – co to jest i kto może dostać lek bez refundacji NFZ w 2026 roku

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) to specjalna ścieżka finansowania terapii, gdy standardowe leczenie zawodzi albo jeszcze nie ma refundacji. Z dokumentów Ministerstwa Zdrowia wynika, że pacjent może dostać lek, którego normalnie NFZ nie finansuje – pod warunkiem spełnienia restrykcyjnych kryteriów.

W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r.:

  • leczenie otrzymało 1 835 pacjentów
  • wydano ponad 44 mln zł
  • sfinansowano 216 leków w prawie 400 wskazaniach.

Najwięcej terapii dotyczyło onkologii. To pokazuje skalę potrzeb, ale też kierunek – system koncentruje się tam, gdzie stawką jest życie i czas. Dla części pacjentów to realna szansa na terapię, której inaczej by nie było, dla innych pozostaje świadomość, że dostęp do leczenia zależy od decyzji, które zapadają poza gabinetem lekarskim.

Czarna lista leków NFZ 2026 – 100 terapii bez finansowania w RDTL

Nowy komunikat Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2026 roku wprowadza listę leków, których nie można finansować w ramach RDTL. To właśnie tzw. „czarna lista”. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lekarz uzna terapię za potrzebną – NFZ odmówi finansowania. Lista obejmuje m.in.:

  • leki z negatywną decyzją refundacyjną (np. z powodu ceny)
  • terapie dostępne w innych wskazaniach (ale nie w danym przypadku)
  • leczenie dla określonych grup pacjentów wyłączonych z finansowania

Co ważne, pacjenci już leczeni zachowują prawo do kontynuacji terapii, jeśli wykażą jej skuteczność.

Nowe normy cholesterolu 2026. Wynik 100 mg/dl to już za dużo? [TABELA]
Zobacz także
Nowe normy cholesterolu 2026. Wynik 100 mg/dl to już za dużo? [TABELA]

Czarna lista leków NFZ – które leki nie są finansowane (lista przykładów)

Lek

Substancja

Wskazanie

Abecma

idecabtagene vicleucel

szpiczak plazmocytowy

Adynovi

rurioctocog alfa

hemofilia (dzieci)

Afinitor

everolimus

rak piersi

Agamree

vamorolon

dystrofia Duchenne’a

Aimovig

erenumab

migrena

Ajovy

fremanezumab

migrena epizodyczna

Bavencio

avelumab

rak nerki

Berinert

inhibitor C1

obrzęk naczynioruchowy

Brineura

cerliponase alfa

choroby neurologiczne

Brukinsa

zanubrutinib

białaczka

Calquence

acalabrutinib

chłoniaki

Cresemba

isavukonazol

infekcje grzybicze

Darzalex

daratumumab

szpiczak

Enbrel

etanercept

RZS

Erlotinib

erlotynib

rak płuca

Esperoct

turoctocog alfa

hemofilia

Fibryga

fibrinogen

krwotoki

Filsuvez

ekstrakt brzozy

choroby skóry

Fotivda

tivozanib

rak nerki

Hemlibra

emicizumab

hemofilia

Pełna lista produktów leczniczych nie podlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych liczy 100 pozycji i znajduje się poniżej.

Lista produktów leczniczych nie podlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL - kwiecień 2026

Biała lista leków NFZ – które terapie są finansowane mimo braku refundacji (RDTL)

Równolegle powstaje mniej znana „biała lista”. To zestaw terapii, które nie mają refundacji, ale zostały sfinansowane w ramach RDTL. To często nowoczesne, drogie terapie – głównie onkologiczne i immunologiczne. Z dokumentu MZ wynika, że lista obejmuje prawie 200 pozycji.

Biała lista RDTL – jakie leki NFZ finansuje (przykłady TOP 20)

Lek

Substancja

Wskazanie

Verzenios

abemaciclib

rak piersi

Calquence

acalabrutinib

choroby hematologiczne

Amgevita

adalimumab

choroby zapalne

Giotrif

afatynib

rak płuca

Alecensa

alectinib

nowotwory

Praluent

alirokumab

miażdżyca

Piqray

alpelisib

rak jajnika

Firdapse

amifamprydyna

choroby nerwowe

Rybrevant

amivantamab

rak płuca

AmBisome

amfoterycyna B

infekcje

Kineret

anakinra

choroby autoimmunologiczne

Saphnelo

anifrolumab

toczeń

Erleada

apalutamid

rak prostaty

Scemblix

asciminib

białaczka

Tecentriq

atezolizumab

nowotwory

Ayvakyt

avapritinib

nowotwory

Doptelet

avatrombopag

małopłytkowość

Bavencio

avelumab

nowotwory

Inlyta

axitinib

rak nerki

Olumiant

baricitinib

choroby zapalne

Pełna lista produktów leczniczych podlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych liczy 187 pozycji i znajduje się poniżej.

Wykaz leków finansowanych w RDTL - kwiecień 2026

Naukowcy odkryli "naturalny Ozempic"? Ten peptyd hamuje głód nawet o 50 proc.
Zobacz także
Naukowcy odkryli "naturalny Ozempic"? Ten peptyd hamuje głód nawet o 50 proc.

Jak Ministerstwo Zdrowia wybiera leki do RDTL – kryteria: cena, skuteczność, AOTMiT

Decyzja nie jest przypadkowa. Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę kilka czynników – i każdy z nich może przesądzić o tym, czy pacjent dostanie leczenie.

  • Cena terapii i opłacalność dla systemu - Nowoczesne terapie potrafią kosztować kilkaset tysięcy złotych rocznie na jednego pacjenta. Urzędnicy analizują więc, czy efekt leczenia – np. wydłużenie życia o kilka miesięcy – jest „warty” tej kwoty w skali całego systemu. Jeśli koszt jest zbyt wysoki względem korzyści, lek często trafia na listę wykluczeń, nawet jeśli działa.
  • Wyniki badań klinicznych - Liczy się nie tylko to, czy lek działa, ale jak bardzo i u jakiej grupy pacjentów. Jeśli badania pokazują ograniczoną skuteczność albo brak jednoznacznych wyników, szanse na finansowanie spadają. Z kolei terapie z mocnymi dowodami – szczególnie w chorobach nowotworowych – częściej trafiają na „białą listę”.
  • Rekomendacje AOTMiT - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaje opinie, które mają ogromne znaczenie. Negatywna rekomendacja – np. z powodu zbyt wysokiej ceny lub niewystarczających efektów – w praktyce zamyka drogę do finansowania. Pozytywna nie gwarantuje sukcesu, ale znacząco zwiększa szanse.
  • Status refundacyjny (lub jego brak) - Jeśli producent leku nie złożył wniosku o refundację albo procedura wciąż trwa, RDTL może być jedyną drogą dla pacjenta. Z drugiej strony, jeśli lek był oceniany i odrzucony w procesie refundacyjnym, często trafia na „czarną listę” – jako terapia, której państwo już świadomie nie chce finansować.
  • Liczba pacjentów i skala potrzeb
    System patrzy szerzej niż pojedynczy przypadek. Jeśli terapia dotyczy bardzo dużej grupy pacjentów, jej finansowanie może oznaczać ogromne obciążenie dla budżetu. Z kolei w chorobach rzadkich – gdzie pacjentów jest niewielu – decyzje bywają bardziej elastyczne, choć koszty jednostkowe są wysokie.

Kto może skorzystać z RDTL 2026 – warunki, wniosek i ograniczenia

Nie każdy pacjent może skorzystać z tej ścieżki. Warunki są jasne: leczenie standardowe musi być wyczerpane, potrzebna jest pozytywna opinia konsultanta, a decyzję podejmuje lekarz i NFZ. Dodatkowo dostęp do leków mają głównie szpitale wysokospecjalistyczne - do końca lutego zgodę miało 99 placówek. To ogranicza dostęp w praktyce – szczególnie poza dużymi ośrodkami.

NFZ 2026: Za co pacjent nie musi płacić? Oto lista świadczeń gwarantowanych
Zobacz także
NFZ 2026: Za co pacjent nie musi płacić? Oto lista świadczeń gwarantowanych

RDTL – najczęstsze pytania pacjentów o leki i finansowanie NFZ

Czy pacjent może sam złożyć wniosek o sfinansowanie leku w ramach RDTL?

Nie. Wniosek składa lekarz prowadzący.

Czy leczenie w RDTL jest darmowe?

Tak, jeśli NFZ wyrazi zgodę.

Czy lista leków w ramach RDTL się zmienia?

Tak, Ministerstwo Zdrowia aktualizuje ją cyklicznie.

Czy można kontynuować leczenie mimo tego, że mój lek znalazł się na „czarnej liście”?

Tak, jeśli rozpoczęto terapię wcześniej i jest skuteczna.

Podstawa prawna

  • Komunikat Ministra Zdrowia ws. leków finansowanych w RDTL
  • Komunikat ws. leków niefinansowanych w RDTL
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2025 poz. 1461)
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

NFZlekipacjenci