Grupa krwi a ryzyko zawału. Naukowcy wskazują, kto jest najbardziej zagrożony

Grupa krwi a ryzyko zawału. Naukowcy wskazują, kto jest najbardziej zagrożony
Grupa krwi a ryzyko zawału. Naukowcy wskazują, kto jest najbardziej zagrożonyShutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 17:00

Twoja grupa krwi może mieć większe znaczenie, niż myślisz. Badania obejmujące setki tysięcy osób pokazują, że osoby z grupami A, B i AB częściej doświadczają chorób serca – w tym zawału – niż osoby z grupą 0. Różnice sięgają nawet kilkunastu procent. To nie wyrok, ale sygnał, którego nie warto ignorować.

Lekarze coraz częściej traktują grupę krwi jako jeden z elementów układanki ryzyka sercowo-naczyniowego. I choć nie da się jej zmienić, można zmienić reakcję na to ryzyko.

Grupa krwi a ryzyko zawału serca – co pokazują badania naukowe?

Pierwsze sygnały pojawiły się już kilkanaście lat temu, ale dopiero duże analizy populacyjne nadały im wagę. Badania prezentowane przez European Society of Cardiology wskazują jasno: osoby z grupami innymi niż 0 częściej doświadczają incydentów sercowo-naczyniowych. Jeszcze mocniejsze dane przyniosły analizy z Harvard School of Public Health. Naukowcy śledzili niemal 90 tys. osób przez 20 lat. Wyniki wskazują, że ryzyko choroby wieńcowej było wyższe u:

  • osób z grupą A – o 5%
  • z grupą B – o 11%
  • z grupą AB – aż o 23%.

Najniższe ryzyko utrzymywało się w grupie 0. To nie są różnice symboliczne – w skali populacji oznaczają tysiące dodatkowych przypadków chorób serca.

Dlaczego grupa krwi wpływa na ryzyko chorób serca i zawału?

Nie chodzi o samą krew, lecz o biologię, która za nią stoi. Grupy krwi są powiązane z określonymi genami, a te wpływają na procesy zachodzące w organizmie. Naukowcy wskazują kilka mechanizmów:

  • Wyższy poziom czynnika von Willebranda – białka odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi, które sprzyja tworzeniu zakrzepów.
  • Podwyższony cholesterol, szczególnie u osób z grupą A.
  • Większa aktywność procesów zapalnych, które przyspieszają rozwój miażdżycy.

To właśnie kombinacja tych czynników zwiększa prawdopodobieństwo, że w tętnicy powstanie zakrzep blokujący przepływ krwi – a to bezpośrednia droga do zawału.

Największe badanie: 1,36 mln osób – grupa krwi a ryzyko chorób serca

Jedna z największych analiz w tym obszarze to metaanaliza obejmująca ponad 1,36 mln osób z 11 badań kohortowych, zaprezentowana w 2017 roku na kongresie European Society of Cardiology. Wykazała ona, że posiadanie grupy krwi innej niż 0 wiąże się z ok. 9% wyższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych (OR 1,09; 95% CI 1,06–1,13). To średnia dla całej populacji, ale szczegóły pokazują ciekawszy obraz.

Która grupa krwi zwiększa ryzyko chorób serca? Porównanie A, B, AB i 0

Grupa krwi

Szacowany wzrost ryzyka chorób serca

Charakterystyka

0

Najniższe

Niższe ryzyko zakrzepów

A

+5%

Wyższy cholesterol

B

+11%

Silniejsze powiązanie z zakrzepicą

AB

+23%

Najwyższe ryzyko w analizach populacyjnych

Warto zwrócić uwagę, że różnice nie oznaczają, że osoby z grupą 0 są „bezpieczne”. Nadal mogą chorować – po prostu statystycznie rzadziej.

Grupa krwi B a ryzyko zawału – najnowsze badania (2024)

Nowsze analizy, w tym badanie opublikowane w „Scientific Reports” (2024), sugerują coś jeszcze bardziej konkretnego: grupa krwi B może być szczególnie związana z ryzykiem uszkodzenia mięśnia sercowego. W badaniu:

  • pacjenci z grupą B mieli 11% częstości powikłań sercowych
  • w innych grupach było to ok. 7,2%
  • ryzyko było wyższe nawet po uwzględnieniu czynników takich jak nadciśnienie czy choroba wieńcowa.

To ważne, bo pokazuje, że grupa krwi może działać niezależnie od klasycznych czynników ryzyka.

Czy grupa krwi przesądza o ryzyku zawału? Co mówią lekarze

Nie. I to jeden z najważniejszych wniosków, który często ginie w nagłówkach. Lekarze podkreślają, że grupa krwi to tylko jeden z elementów ryzyka, obok:

  • wieku
  • płci
  • poziomu cholesterolu
  • ciśnienia tętniczego
  • stylu życia.

W praktyce wygląda to tak: dwie osoby z tą samą grupą krwi mogą mieć zupełnie inne ryzyko zawału, jeśli jedna pali, a druga regularnie ćwiczy.

Jak zmniejszyć ryzyko zawału przy grupie krwi A, B lub AB?

Nie zmienisz genetyki, ale możesz wpłynąć na jej skutki. Najważniejsze działania, na jakie wskazują lekarze to:

  • kontrola cholesterolu i ciśnienia
  • regularna aktywność fizyczna (minimum 150 minut tygodniowo)
  • dieta ograniczająca tłuszcze trans i cukry proste
  • rezygnacja z palenia
  • badania profilaktyczne – nawet bez objawów.

Lekarze coraz częściej sugerują, że osoby z grupami nie-0 powinny wcześniej i częściej wykonywać badania kardiologiczne.

Grupa krwi w medycynie – czy lekarze uwzględniają ją przy ryzyku zawału?

Bo wpisuje się w rosnący trend tzw. medycyny spersonalizowanej. Zamiast jednego schematu dla wszystkich, lekarze zaczynają brać pod uwagę: geny, styl życia, środowisko i właśnie… grupę krwi. W przyszłości może to oznaczać np. wcześniejsze leczenie u osób z grupą A lub bardziej agresywną profilaktykę u osób z grupą B.

Kto najczęściej ignoruje ryzyko zawału mimo „dobrych wyników”?

Najczęściej u osób młodych i zdrowych "na papierze”. Ktoś ma prawidłowe wyniki badań, nie odczuwa objawów i zakłada, że problem go nie dotyczy. Tymczasem proces miażdżycy rozwija się latami, objawy pojawiają się późno, a pierwszy sygnał bywa nagły – jak zawał. Grupa krwi nie wywołuje choroby sama w sobie, ale może przyspieszyć jej rozwój w tle.

Źródła naukowe

  • T. Kole i in., Non-O blood groups associated with higher risk of heart attack, Heart Failure Congress / Cardiovasc J Afr, 2017
  • L. Qi i in., badania Harvard School of Public Health, publikacja w Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 2012
  • European Society of Cardiology – prezentacje badań nt. grup krwi i ryzyka sercowo-naczyniowego
  • Li J. i in., Association between blood groups and myocardial injury, Scientific Reports, 2024
