To już nie pojedyncze przypadki, ale trend, który zaczyna wpływać na kolejki, finanse NFZ i kondycję uzdrowisk. Seniorzy nie przestali potrzebować leczenia. Zmienili natomiast sposób, w jaki podejmują decyzje. I właśnie w tym tkwi sedno problemu.

Dlaczego seniorzy coraz częściej rezygnują z sanatorium na NFZ? Najważniejsze przyczyny

Jeszcze dekadę temu rezygnacja z przyznanego turnusu była rzadkością. Dziś staje się codziennością – i to nie tylko w jednym regionie, lecz w całym kraju. Z danych NFZ wynika, że zjawisko ma charakter systemowy. Powody są zaskakująco przyziemne, ale ich kumulacja tworzy realną barierę.

Najczęściej powtarzają się:

trudności komunikacyjne – brak bezpośrednich połączeń, konieczność przesiadek

– szczególnie zimowe turnusy

– opieka nad bliskimi

– chęć wyjazdu „bliżej" lub nad morze

– chęć wyjazdu „bliżej” lub nad morze obawy o bezpieczeństwo – podróż, mieszkanie, zdrowie.

Zdarzają się jednak mniej oczywiste argumentacje. Seniorzy rezygnują, bo boją się zostawić mieszkanie na mrozie, bo sanatorium nie jest nad morzem, albo dlatego, że trzeba tam dojechać z dwiema przesiadkami i autobusem – coraz częściej mówią też wprost, że po prostu... woleli zostać w domu.

Rezygnacja z sanatorium na NFZ rośnie. W 2025 roku padł rekord: 134 tys. zwrotów

Dane Narodowego Funduszu Zdrowia są jednoznaczne. W 2024 r. oddziały wojewódzkie NFZ odnotowały 127 055 rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego, natomiast rok później liczba ta wzrosła do 134 031, czyli o 6 976 więcej rok do roku.

Co istotne, nie chodzi o jedną grupę społeczną. Rezygnują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby młodsze i seniorzy. To sygnał, że problem nie dotyczy tylko stylu życia, lecz konstrukcji systemu. Jeszcze ważniejszy jest inny szczegół – wiele rezygnacji następuje w ostatniej chwili. A to uruchamia efekt domina.

Kolejka do sanatorium na NFZ wcale nie maleje. Jak rezygnacje blokują system?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że więcej rezygnacji oznacza krótsze kolejki. Rzeczywistość wygląda inaczej. Powód jest prosty: czas. Gdy pacjent oddaje skierowanie kilka dni przed turnusem, to NFZ nie ma czasu znaleźć zastępstwa, a osoby z listy oczekujących często nie zdążą się przygotować. I ostatecznie miejsce w sanatorium pozostaje puste.

Efekt? System traci podwójnie:

pacjent nie korzysta z leczenia

kolejka nie przesuwa się szybciej.

To właśnie dlatego eksperci mówią o „blokowaniu systemu” – mimo dużego zapotrzebowania, część świadczeń po prostu przepada.

Co traci pacjent, gdy rezygnuje z sanatorium? Zdrowie, termin i miejsce w kolejce

Rezygnacja z sanatorium nie jest neutralna dla pacjenta. W wielu przypadkach oznacza powrót na początek procedury. Jeśli decyzja nie ma uzasadnienia medycznego, to konieczne jest ponowne skierowanie i pacjent trafia na koniec kolejki, a czas oczekiwania wydłuża się o kolejne miesiące. Dla osób z chorobami przewlekłymi – np. układu ruchu czy krążenia – oznacza to realne pogorszenie stanu zdrowia. Paradoks polega na tym, że seniorzy rezygnują z wyjazdu, który miał im pomóc… i często tracą szansę na poprawę zdrowia przez długi czas.

Jak rezygnacje z sanatorium wpływają na NFZ? Puste miejsca i większe koszty

Dla Narodowego Funduszu Zdrowia każda rezygnacja to nie tylko statystyka. To także:

niewykorzystane środki publiczne

niższa efektywność finansowania świadczeń

konieczność organizowania trybu „last minute”.

Fundusz próbuje reagować, oferując szybkie wyjazdy dla osób z kolejki. Problem polega na tym, że nie każdy może spakować się i wyjechać w kilka dni. System zaczyna więc działać reaktywnie, a nie planowo.

Uzdrowiska tracą przez rezygnacje z sanatorium. Mniej pacjentów, większa presja na usługi komercyjne

Najbardziej namacalny efekt widać w samych uzdrowiskach. Sanatoria funkcjonują w oparciu o określone obłożenie. Gdy łóżka stoją puste, to spada rentowność turnusów, rosną koszty jednostkowe i trudniej utrzymać pełną ofertę zabiegów

W dłuższej perspektywie może to oznaczać ograniczenie dostępności usług, spadek jakości i presję na zmiany w modelu finansowania - z coraz większym naciskiem na usługi komercyjne. Uzdrowiska, które przez lata opierały się na stabilnym napływie kuracjuszy z NFZ, dziś muszą mierzyć się z większą niepewnością.

Dlaczego kiedyś seniorzy prawie nie rezygnowali z sanatorium na NFZ?

Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wyjazd do sanatorium był wydarzeniem, do którego seniorzy się przygotowywali. Zmieniło się kilka rzeczy:

Styl życia seniorów - dzisiejsi emeryci są bardziej aktywni, ale też bardziej obciążeni – często opiekują się bliskimi oraz pracują. Oczekiwania wobec jakości - pacjenci chcą wybierać miejsce i termin, a nie tylko je przyjmować z "dobrodziejstwem inwentarza". Mobilność i infrastruktura - paradoksalnie, mimo rozwoju transportu, dostępność wielu uzdrowisk nadal jest ograniczona. Świadomość wyboru - seniorzy częściej kalkulują: czy wyjazd rzeczywiście się opłaca – zdrowotnie i organizacyjnie. Niektórzy poszukują alternatywnych sposobów podreperowania zdrowia, niekoniecznie w formie z góry narzuconej przez system.

Kiedyś dominowało podejście: „jest skierowanie – jadę”. Dziś coraz częściej seniorzy zadają sobie pytanie „czy to ma sens?”.

Zimą seniorzy najczęściej rezygnują z sanatorium. W niektórych regionach nawet 70 zwrotów dziennie

Największe załamanie widać zimą. W niektórych regionach – jak woj. łódzkie – odnotowywano nawet 60–70 zwrotów skierowań dziennie. Powody są konkretne i mocno związane z porą roku:

śliskie chodniki i ryzyko upadków

krótkie dni i ograniczona aktywność

obawy o pozostawienie domu (np. instalacje zimą)

trudniejsze podróże.

Dla wielu seniorów zimowy turnus oznacza więcej stresu niż korzyści zdrowotnych. Zimą też częściej chorujemy i może się zdarzyć, że przeziębienie lub grypa pokrzyżuje nam plany - mimo najszczerszych chęci, seniorzy nie mogą wtedy pojechać do sanatorium.

Czy da się zatrzymać rezygnacje z sanatoriów na NFZ? Jakie zmiany mogłyby pomóc

Rozwiązania istnieją, ale wymagają zmian systemowych. Jedną z nich może być większa elastyczność wyboru terminu i miejsca, lepsza komunikacja transportowa oraz wcześniejsze informowanie o turnusach. Dobrym pomysłem mogą okazać się też zachęty do wyjazdów poza sezonem. Bez tego liczba rezygnacji może nadal rosnąć – a system będzie coraz mniej wydolny.

Najczęstsze pytania seniorów o rezygnację z sanatorium NFZ (FAQ)

Czy można zrezygnować z sanatorium na NFZ bez konsekwencji? Tak, ale tylko z uzasadnionych powodów. W przeciwnym razie trzeba ponownie przejść całą procedurę. Czy rezygnacja z sanatorium skraca kolejkę do sanatorium na NFZ? Tylko jeśli nastąpi odpowiednio wcześnie. W przeciwnym razie miejsce przepada. Czy można zmienić termin albo miejsce sanatorium na NFZ? Tak, ale wymaga to uzasadnienia i nie zawsze jest możliwe. Czy NFZ planuje zmiany w zasadach wyjazdów do sanatorium? Fundusz analizuje sytuację i testuje rozwiązania, m.in. wyjazdy last minute.

Podstawa prawna: sanatorium na NFZ i leczenie uzdrowiskowe