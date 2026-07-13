Rzeczniczka warszawskiego sądu ds. karnych poinformowała w poniedziałek PAP, że sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry. Jak dodała, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec b. szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Podkreśliła, że orzeczenia te są niezaskarżalne.

Dopytywana o uzasadnienie poniedziałkowych decyzji, sędzia wskazała, że - w przypadku ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Dodała, iż „podstawą zastosowania tych narzędzi, tych środków, jest podejrzenie, że osoba przebywa, w momencie orzekania”, na terenie UE lub Wielkiej Brytanii.

Sąd odmówił wydania ENA dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura analizuje dalsze kroki

W poniedziałek popołudniu Prokuratura Krajowa odniosła się do decyzji warszawskiego sądu. W komunikacie przypomniano, że 10 lutego prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wystąpił do warszawskiego sądu z wnioskiem o wydanie ENA wobec Ziobry, który wówczas przebywał na terytorium Węgier. „W sprawie zachodziła więc podstawowa przesłanka wydania ENA, tj. podejrzenie przebywania osoby ściganej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej” - wskazano.

Jak dodano, 9 maja Ziobro opuścił Europę i wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych. „Bez wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania nie było podstaw prawnych do wdrożenia poszukiwań międzynarodowych, zatrzymania podejrzanego przebywającego wówczas na terytorium Unii Europejskiej ani uniemożliwienia mu opuszczenia strefy Schengen. Dziś, po ponad pięciu miesiącach od wysłania wniosku o wydanie ENA, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił go, ponieważ podejrzany Zbigniew Ziobro nie przebywa już na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej” - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że od momentu wysłania wniosku PK kilkukrotnie zwracała się do sądu o wyznaczenie terminu posiedzenia i rozpoznanie wniosku, „wskazując na realne ryzyko dalszej ucieczki i opuszczenia przez podejrzanego strefy Schengen”. „Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o niewydaniu ENA nie podlega zaskarżeniu. Rozstrzygnięcie to nie wyklucza natomiast ponownego złożenia wniosku o wydanie ENA. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie ENA” - poinformowała PK.

Zbigniew Ziobro poza Europą. Spór o możliwość zastosowania ENA

Zbigniew Ziobro przez kilka miesięcy - jeszcze przed decyzją o areszcie - przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja br. - już po przegranych przez Orbana wyborach - b. szef MS poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

2 lipca br. informowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (b. wiceszefowi MS, też podejrzanemu w tym śledztwie). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.

W sprawie o wydanie ENA początkowo dochodziło do wyłączeń - najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi - wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia, Tomasz Grochowicz.

Wtedy jeszcze postanowienie dotyczące aresztu wobec Ziobry nie było prawomocne, bo na rozpatrzenie czekało zażalenie złożone przez obrońców b. ministra. Ci wnioskowali też o zawieszenie postępowania w sprawie ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii aresztu. Sąd nie wyraził na to zgody, co obrona również zaskarżyła, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.

1 lipca tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrony. - Sąd uznał, że te zarzuty (wobec Ziobry - przyp. PAP), które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw tam, gdzie wchodzi duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały uprawdopodobnione – podkreślała wówczas sędzia Ptaszek.

W ubiegłym tygodniu do prokuratury przesłano uzasadnienie orzeczenia prawomocnej decyzji o areszcie. Kierujący śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak mówił po oddaleniu zażaleń obrony na areszt, że w sprawie Ziobry „wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie”. Prok. Woźniak wskazywał wówczas, że - choć formalnie uprawomocnienie się decyzji o areszcie nie jest wymagane - to, patrząc na praktykę w USA, wnioski o ekstradycję sprzed uprawomocnienia „mają małe szanse powodzenia”.

Sprawa dotycząca byłego ministra jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie odnoszącym się do działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. (PAP)