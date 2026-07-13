Atak na ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej. Politycy reagują po nagraniu

W niedzielę pochodzące z Ukrainy jedenastolatki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego tym samym co one autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zwracał się do dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Następnego dnia nagranie z zajścia obiegło sieć.

W poniedziałek 54-letni mężczyzna podejrzewany o ten atak został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Tego dnia rano zawiadomienie w tej sprawie złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Zajmie się nim żywiecka prokuratura.

Politycy komentują sprawę przemocy i hejtu wobec Ukraińców

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, odnosząc się do sprawy, napisał na portalu X: „każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera - nie będziecie bezkarni”.

Kaczyński, Braun czy Czarnek robią wiele, żeby brunatna fala rozlała się po Polsce. Ofiarami są zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Mam komunikat dla tych wszystkich, którzy rozmiłowali się w nienawiści: Policja zawsze będzie reagowała stanowczo. Zero tolerancji! — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 13, 2026 Rozwiń

W kolejnym wpisie Kierwiński napisał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun czy wiceprezes PiS Przemysław Czarnek „robią wiele, żeby brunatna fala rozlała się po Polsce”. „Ofiarami są zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Mam komunikat dla tych wszystkich, którzy rozmiłowali się w nienawiści: Policja zawsze będzie reagowała stanowczo. Zero tolerancji!” - czytamy we wpisie.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek ocenił we wpisie na X, że wypowiedzi polityków koalicji rządzącej „zmierzają do cynicznego wykorzystywania do celów politycznych skandalicznej sytuacji z Bielska-Białej”. „To kolejny dowód na to, że Donald Tusk i Marcin Kierwiński nie tylko umyślnie bagatelizowali dotychczas wzrost agresji na polskich ulicach, ale bezpośrednio odpowiadają za brutalizację życia publicznego w Polsce. Panowie Tusk i Kierwiński, wasza działalność zbiera żniwa -niestety” - napisał.

Każda forma przemocy i agresji, zarówno, fizyczna jak i słowna, zwłaszcza wobec słabszych, w tym dzieci powinna być jednoznacznie potępiona, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności❗️

Nie ma miejsca na przemoc i przyzwolenie na nią, także ze strony władz centralnych, a… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 13, 2026 Rozwiń

„Każda forma przemocy i agresji, zarówno, fizyczna, jak i słowna, zwłaszcza wobec słabszych, w tym dzieci powinna być jednoznacznie potępiona, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności! Nie ma miejsca na przemoc i przyzwolenie na nią, także ze strony władz centralnych” - dodał Bochenek.

Na wpis rzecznika PiS zareagował Kierwiński, który ocenił, że „nie da się go poważnie skomentować”. „Poziom bezczelności i obłudy jest tu po prostu niemierzalny. Cały PiS” - dodał.

Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak podkreślił na X, że „wyładowywanie swojego gniewu i frustracji na przypadkowych osobach to zło, niezależnie od kontekstu, a już szczególnie wobec kobiet czy dzieci”. „Pamiętajmy, by w takich sytuacjach reagować, a nie tylko przyglądać się czy nagrywać” - dodał.

Spór polityczny po ataku w Bielsku-Białej. Padły oskarżenia o mowę nienawiści

Z kolei współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg zaznaczył we wpisie na X, że „agresywny debil, który zaatakował dziewczynkę w Bielsku-Białej, nie wziął się znikąd”. „To, co pokrzykiwał do ukraińskiego dziecka, można było usłyszeć wcześniej - w Sejmie. To tam za winy polityków cynicznie atakowano zwykłych ludzi. Wasze dzieło, Krzysztofie Bosaku i Przemysławie Czarnku” - napisał.

Europoseł Lewicy Robert Biedroń dodał, że „eskalacja przemocy na tle narodowościowym to efekt polityki Brauna, Mentzena i Kaczyńskiego”. „Oni hodują ludzi, którzy są gotowi atakować dzieci” - ocenił na X.

„Szczucie i hejt na podłożu narodowościowym często trafia na podatny grunt. Nieodpowiedzialne słowa polityków w czyny zamieniają ich sympatycy. A to już prosta droga do tragedii” - skomentował sytuację poseł KO, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

We wpisie na profilu partii Polska 2050 pytano, czy Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen czy Przemysław Czarnek „popierają ten kolejny prymitywny atak słowny na ukraińską dziewczynkę” oraz czy „potępią oni wreszcie te patologiczne, pełne nienawiści zachowania swoich zwolenników”? „Wara od dzieci!” - dodano. (PAP)

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