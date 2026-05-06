Stopy procentowe w Polsce. RPP ogłosiła decyzję

Rada Polityki Pieniężnej po zakończonym w środę posiedzeniu zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, czyli główna stopa procentowa banku centralnego, nadal wynosi 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca RPP obcięła stopy o 0,25 pkt proc. (PAP)

